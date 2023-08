Mies sahasi moottorisahalla polveensa – ompeli haavan itse terveysasemalla, koska kunnassa ei ole lääkäreitä

Saksalainen Henrik Hoffmeyer on saanut kokea mökkipaikkakunnallaan Juuassa terveyspalvelujen alasajon.

Saksalainen Henrik Hoffmeyer on mökkeillyt Juuassa Pohjois-Karjalassa jo parikymmentä vuotta. Tämän kesän mökkiloma sai yllättävän käänteen, kun Hoffmeyer oli aloittelemassa tontillaan metsänraivuutöitä toissa viikolla.

Hoffmeyer vasta kokeili moottorisahaansa, eikä sen vuoksi ollut pukenut päälleen suojavarusteita. Saha lipsahti ja raapaisi polven yläpuolelle ilkeännäköisen haavan. Ambulanssia ei tarvinnut tilata paikalle, mutta Hoffmeyer arvioi, että haava vaatisi ompelua.

Hän otti yhteyttä Juuan terveysasemalle pyytääkseen apua. Terveysasemalta vastattiin, ettei paikalla ole lainkaan lääkäriä eikä myöskään sairaanhoitajaa, joka voisi ommella haavan. Lähin lääkäri löytyisi 50 kilometrin päästä Nurmeksesta. Yhteispäivystykseen Joensuuhun olisi matkaa noin 100 kilometriä.

Hoffmeyer työskentelee itse urologian erikoislääkärinä eikä jäänyt neuvottomaksi. Hän pyysi, että voisi ommella haavansa itse Juuan terveyskeskuksen tiloissa. Pyyntöön suostuttiin sillä ehdolla, että potilas toimisi omalla vastuullaan.

Vaimo kyyditsi Hoffmeyerin terveysasemalle. Tarvikkeet haavanompeluun löytyivät, ja potilas sulki omatoimisesti haavan kolmella tikillä.

– Haava oli noin neljä senttiä pitkä, mutta moottorisahan ketju oli tehnyt siitä repaleisen, Hoffmeyer kertoo.

”Saksassa apua saa helpommin”

Yle tavoitti hänet kotoaan Saksasta. Hoffmeyerin mukaan haava on parantunut hyvin, ja jalka kestää jo lähes normaalia liikkumista.

Tilanteessa ei ollut varsinaista hätää, mutta mökkiläinen on huolissaan Juuan terveysaseman palveluista. Ne ovat huonontuneet vuosi vuodelta sinä aikana, kun Hoffmeyer on viettänyt kesiään Suomessa.

– Noin 12 vuotta sitten vaimoni teloi jalkansa. Silloin Juuassa pystyttiin hoitamaan kaikki röntgenkuvista lähtien.

Hoffmeyer tekee lääkärin töitä sekä Saksassa että Suomessa, jossa hän pitää välillä yksityisvastaanottoa yksityisellä lääkäriasemalla. Hän kuvailee Suomen ja Saksan terveydenhuoltiojärjestelmiä hyvin erilaisiksi.

– Myös Saksassa puhutaan terveydenhuollon ongelmista, mutta sanoisin, että Saksassa apua saa kiireellisessä tapauksessa helpommin kuin Suomessa.

Hän kuitenkin haluaa kiittää Juuan terveysaseman henkilökuntaa ystävällisestä palvelusta ja rohkeudesta.

Lääkäritilanne ollut pitkään huono

Vs. palvelujohtaja Jukka Heikkinen Pohjois-Karjalan terveyspalveluista vastaavalta Siun sotelta sanoo, että Hoffmeyerin tapauksessa ei ole toimittu Siun soten ohjeistuksen mukaisesti.

– Asiaa selvitetään sisäisen tutkinnan kautta, Heikkinen toteaa.

Juuan terveysasemalla lääkäritilanne on ollut hankala jo pitkään. Vuoden alussa Siun sote tiedotti, että lääkäri on paikalla Juuan terveysasemalla vain yhtenä arkipäivänä viikossa. Tämän lisäksi tarjolla on ollut etälääkäripalveluita.

Heikkisen mukaan alkukesästä Juuassa on ollut lääkäri paikalla keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Heinäkuussa ei kuitenkaan saatu lainkaan lähilääkäriä paikalle.

Huoli terveyspalveluiden tulevaisuudesta sai juukalaiset osoittamaan maaliskuussa mieltään Joensuussa Pohjois-Karjalan keskussairaalan edustalla.

Hoffmeyerin tapauksesta kertoi ensimmäisenä Juuan ja Kolin alueen paikallislehti Vaarojen Sanomat.