S-ryhmä maksoi virheellisesti tuhansia euroja bonuksia Kouvolan Tykkimäen asiakkaille

Huvipuistoasiakkaat saivat kesäkuussa vahingossa moninkertaisesti S-ryhmän bonuksia Kouvolan Tykkimäellä.

Teknisen vian takia huvipuistossa tehdyt ostot olivat kirjautuneet asiakkaiden bonustileille jopa seitsemän kertaa. Tämän vuoksi S-ryhmä maksoi heinäkuussa näille asiakkailleen liikaa bonuksia.

Tykkimäen huvipuisto kuuluu S-ryhmään.

Kymen seudun osuuskaupan talousjohtaja Jukka Virenius kertoo, että häiriö koskee vain 27. kesäkuuta Kouvolan Tykkimäellä tehtyjä ostoja.

Bonuksia ei peritä takaisin

Jukka Vireniuksen mukaan Tykkimäen huvipuiston kyseisen päivän bonusmyyntiaineisto oli jäänyt lähtemättä tietoliikenteessä esiintyneen ongelman vuoksi.

Aineisto oli lähetetty heinäkuussa manuaalisesti, jolloin se oli jäänyt kuittaantumatta järjestelmässä lähetetyksi. Tästä syystä aineisto oli lähtenyt järjestelmästä useita kertoja heinä- ja elokuun vaihteessa. Normaalisti kassajärjestelmä kuittaa, kun päivän bonusmyyntiaineisto on lähtenyt eteenpäin.

Avaa kuvien katselu S-ryhmä maksoi ylimääräisiä bonuksia kesäkuussa muutamia tuhansia euroja. Kuva: Antro Valo / Yle

Virenius kertoo, että häiriön syyn selvitys on vielä osittain kesken. Hänen mukaansa bonusmyyntiaineistossa on vajaat 1500 ostotapahtumaa. Hän sanoo, etteivät he ole tutkineet, kuinka moni asiakas on saanut virheellisiä bonuksia.

Bonuksia on maksettu liikaa yhteensä muutama tuhat euroa.

– Liikaa maksettuja bonuksia ei peritä takaisin.

Vireniuksen mukaan asiakkailla yksi ostotapahtuma on yleensä keskimäärin summaltaan pieni.

Heinäkuussa maksettuja ylimääräisiä bonuksia ei peritä takaisin. Elokuussa maksettavat ylimääräiset bonukset tulevat näkymään miinusmerkkisinä asiakkaan bonuslaskelmalla eli ne eivät tule maksuun.

– Tekninen vika on nyt korjattu, eikä asia vaadi asiakkailta toimenpiteitä, Jukka Virenius sanoo.

