Analyysi: Antti Häkkäsen täräytys yllätti Alexander Stubbin tukijoukot ja ajoi Petteri Orpon hankalaan paikkaan

Kokoomus on uuden edessä, sillä puolueen ei ole tarvinnut pohtia presidenttiehdokastaan pitkään aikaan.

Kokoomus oli viimeksi syksyllä 1999 tilanteessa, jossa sillä ei ole ollut selkeää presidenttiehdokasta.

Puolue on elänyt lähes koko 2000-luvun Sauli Niinistön aikaa, mutta nyt presidentti vaihtuu ja kokoomuksessa kuohuu.

Vastakkain ovat puolueen konservatiivi- ja liberaalisiipi, jälleen kerran.

Kokoomuksessa on väkeä, joka haluaisi puolueen presidenttiehdokkaaksi entisen pääministerin, liberaalin Alexander Stubbin (kok.). Stubb toimii parhaillaan EU-yliopistossa professorina.

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että puoluejohtaja, pääministeri Petteri Orpo aikoo esittää Stubbia kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi, ja presidenttiehdokkaasta olisi tarkoitus päättää ensi viikon lauantaina kokoomuksen puoluepäivässä. Koolla ovat silloin puoluehallitus, puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä.

Joukko Stubbin kannattajia tuli kuitenkin yllätetyksi, kun maakuntien konservatiiveja edustava puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi viime viikolla harkitsevansa vakavasti presidenttiehdokkuutta. Puolueen sisällä epäillään, että yllätetyksi tuli myös puoluejohtaja Orpo.

Orpolle asetelma on hankala, sillä kokoomusjohtaja näyttää olevan eri linjalla kuin puolueen eduskuntaryhmä. Helsingin Sanomien kyselyn perusteella Häkkänen on kansanedustajien suosikki presidenttiehdokkaaksi. Stubb tosin kerää kokoomuksen puoluehallituksessa eniten suosiota, mutta suuri osa jätti kertomatta kantansa.

Orpolle olisi kolaus, jos hänen esittämänsä nimi ei päätyisi puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Ylelle ei vahvisteta puolueen sisältä sitä, että Orpo olisi esittämässä Stubbia ehdokkaaksi. Puoluehallituksen jäsenille ei ole myöskään toimitettu ensi viikon lauantain esityslistaa, joten varmuutta ei vielä ole, mitä presidenttiehdokkaasta lopulta päätetään.

Yleinen käsitys on, että Stubb ei lähde kisaan lainkaan, jos presidenttiehdokkaan valinnasta tulee puolueen sisäinen kisa ja äänestys. Häkkäsen ulostuloa pidetään jopa peliliikkeenä, jolla Stubb saadaan ulos koko kisasta.

Stubbin tukijat toivovat, että kokoomus asettuisi yhtenäisesti yhden ehdokkaan taakse, jotta puolue välttäisi repivän kisan presidentinvaalien alla. Ajatus kulkee niin, että riitainen äänestys syys-lokakuussa olisi puolueelle hankala lähtökohta presidenttikisaan, ja kampanjaan saisi parhaat lähtökohdat puoluehallituksen mahdollisimman yksimielisesti tukema ehdokas.

Taustalla on, että puolueen ehdokkaan nimeäminen on venähtänyt jo pidemmäksi kuin olisi tarkoitus, koska puoluejohto joutui keskittymään venyneisiin hallitusneuvotteluihin ja hallituksen kuohuntaan. Nyt jakolinja purskahti esiin, kun oli pakko.

Häkkäsen tukijoukoissa näkökulma on toinen. Kisa ja mahdollinen jäsenäänestys olisi päinvastoin lentävä lähtö, jolla kokoomus pystyisi kuromaan muiden presidenttiehdokkaiden saaman etumatkan umpeen. Medianäkyvyyttä piisaisi.

Tukijoukossa uskotaan, että Häkkänen keräisi Stubbia enemmän kannatusta muiden puolueiden äänestäjiltä. Jos kokoomuksen ehdokas kisaisi presidentinvaalien toisella kierroksella Pekka Haavistoa (vihr.) vastaan, Häkkäsen olemus vetoaisi tukijoiden mielestä esimerkiksi pettyneisiin keskustalaisiin ja entisiin kokoomuslaisiin, jotka äänestävät nykyisin perussuomalaisia.

Toiselle kierrokselle pääsy ei ole tammikuun vaaleissa mikään itsestäänselvyys, sillä ehdokkaat ovat presidenttikyselyissä lähellä toisiaan.

Stubbin tukijat nostavat esiin, että ex-pääministeri on pärjännyt kokoomuslaisista kyselyissä parhaiten ja on kova kampanjoimaan. Stubbin ehdokkuutta pidetään kokoomukselle hyödyllisenä myös siksi, että se vahvistaisi puolueen liberaalia profiilia, joka on ryvettynyt hallitusyhteistyössä perussuomalaisten kanssa.

Kenet tahansa kokoomus ehdokkaaksi valitsee, alku tullee olemaan vaikea, sillä suositun Niinistön lukuihin voi olla vaikea päästä.

Marssijärjestys menee kokoomuksessa nyt niin, että puoluejohtaja tekee presidenttiehdokkaasta esityksen puoluehallitukselle. Kokoomuksen sääntöjen mukaan taas puoluehallitus esittää asiaa puoluekokoukselle. Ylimääräisen puoluekokouksen on määrä lyödä ehdokas lukkoon syys-lokakuussa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 11.8. kello 23:een saakka.

Katso myös 8 minuuttia -ohjelman jakso ”Onko kokoomuksen arvot jo myyty” (31.7.2023):