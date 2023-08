Kauppojen kananmunahyllyillä on paikoin tyhjää, koska munivia kanoja piinaa ikävä tauti

Kananmunien hylly ammottaa lähes tyhjänä Jyväskylän Seppälän Prismassa.

– Kananmunien saatavuus on varsin huono ja isoimpana syynä on varmasti aiemmin uutisoitu IB-virusmuunnos, joka on levinnyt suomalaisissa kanaloissa ja sitä kautta saatavuus on ollut heikompi, kertoo Seppälän Prisman johtaja Joonas Heiskanen.

Heiskasen mukaan kananmunien saatavuutta on heikentänyt entisestään pakkaamon sähkökatko.

Kananmunien toimitusvaikeuksista kaupoissa uutisoi ensimmäisenä sanomalehti Keskisuomalainen.

Avaa kuvien katselu Jyväskylässä Seppälän Prismassa kananmunien toimitushäiriöistä kerrottiin torstaina erillisellä lapulla. Kuva: Joni Pakarinen / Yle

Kauppaketju Keskon mukaan kananmunissa on ollut kesän mittaan yksittäisiä lyhyitä toimituskatkoksia, joita esiintyy edelleen. Eniten tilanne on näkynyt isomman koon kananmunissa.

– Emme ole kuitenkaan joutuneet muokkaamaan tuotevalikoimia, vaan kyse on ollut yksittäisten tuotteiden toimituskatkoksista, kertoo Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen sähköpostilla Ylelle.

IB-virus aiheuttaa kanoilla keuhkoputkentulehdusta ja vähentää munintaa. Virus ei tartu ihmisiin tai muihin kotieläimiin eikä vaikuta kananmunien syötävyyteen.

Pakkaamoissa kyselyt lisääntyneet

Tällä viikolla pakkaamo- ja kananmunantuotantoyritys Munaxin toimitusjohtaja Matti Nyforsin puhelin on soinut tiuhaan. Yhteydenottoja on tullut paljon asiakkailta, joille pakkaamo ei normaalisti toimita munia.

– Tämä on jossain määrin poikkeuksellista, mikä kielii siitä, että jossakin päin on ollut toimituksissa ongelmia, Nyfors sanoo.

Munax vastaa noin kolmasosasta Suomen kananmunamarkkinoista.

Nyforsin mukaan yhtiö on toistaiseksi pystynyt toimittamaan tilatut kananmunat sovitusti.

Siipikarjaliitto: IB-virus vaikuttaa tuotantoon

Kanojen munintaa heikentävä IB-virus on aiheuttanut keväästä lähtien päänvaivaa kananmunia tuottavilla tiloilla. Kanojen rokotukset saatiin käyntiin alkukesästä.

Yle kertoi kanaloihin levinneestä IB-viruksesta kesäkuussa. Tuolloin virusta oli tavattu vasta Länsi-Suomessa.

Juvalainen munintakanalayrittäjä Antti Laitinen kertoi kesäkuussa, miten kanat rokotettiin IB-virusta vastaan.

Suomen Siipikarjaliiton siipikarja-asiantuntija Veera Lehtilä sanoo, että kanoja sairastuttava IB-virus vaikuttaa nyt kananmunien tuotantoon.

– Viruksen aiheuttamat munintatappiot vaikuttavat tuotantoon vielä jonkin aikaa.

Lehtilän mukaan virus on vaikuttanut laajasti tuottajien kentän läpi.

– Ei kananmunat Suomesta lopu, mutta tuotannon vaikeutuminen voi näkyä vähittäiskaupoissa.

Lehtilän mukaan rokotukset lähtivät hyvin käyntiin, ja kanojen rokotusten kattavuus on kohtuullinen.

– Virus ehti tarttua kuitenkin moneen parveen. Rokotuksilla turvataan se, että kananmunien tuotanto pyörii suunnitellusti.

Tarkat tiedot puuttuvat

Tarkkaa tietoa viruksen vaikutuksista ei toistaiseksi vielä ole. Siipikarjaliitto lähettänyt tuottajille kyselyn, jolla selvitetään viruksen aiheuttamia menetyksiä.

Pitkään alalla toimineen yrittäjän mukaan virus on kuitenkin ehtinyt vaikuttaa tuotantoon.

– On ollut nähtävissä, että virus on aiheuttanut tuotannon vähenemistä monissa munintakanaloissa Suomessa, kertoo Osuuskunta Munakunnan hallituksen jäsen ja LSK Poultry -yrityksen toimitusjohtaja Sanna Muurama Naantalista.

Muuraman johtama yritys tuo maahan Lohmann-rotuisia siitoseläimiä untuvikkojen tuotantoa varten.

Avaa kuvien katselu Kesäkuussa kananmunia tuotettiin Suomessa yli kilo suomalaista kohden. Kuvituskuva. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Muurama on keskustellut tilanteesta muiden kananmunantuotantoalan toimijoiden kanssa, ja tehnyt tilanteesta myös omia laskelmia.

– Tällä hetkellä kananmunantuotannon kokonaismäärän voi arvioida olevan noin 15 prosenttia matalampi kuin mitä se olisi normaalitilanteessa, hän arvioi.

Yli kilo munia jokaiselle kuukaudessa

Tuotannon vaikeuksista huolimatta kananmunia tuotetaan Suomessa edelleen paljon.

Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan pelkästään tämän vuoden kesäkuussa Suomessa tuotettiin munia 5,8 miljoonaa kiloa. Se on yli kilo munia yhtä suomalaista kohden.

Alan yrityksissä katsotaankin, että kuluttajan ei tarvitse kantaa huolta kananmunien riittävyydestä. Esimerkiksi kananmunien omavaraisuusaste on Suomessa ollut korkea.

– Suomen päivittäistavarakauppa hoitaa tällaiset tilanteet yleensä hyvin elintarviketeollisuuden kanssa. En lähtisi panikoimaan ja hamstraamaan. Kyllä tavaraa riittää jatkossakin, sanoo Munax-pakkamoyrityksen toimitusjohtaja Matti Nyfors.