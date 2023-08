Suomen nuorille aitureille historiallinen kaksoisvoitto EM-kisoissa – Haapalaisella jälleen ylivoimainen loppuveto

Jere Haapalainen ja Antti Sainio ottivat kaksoisvoiton Jerusalemin alle 20-vuotaiden EM-kisojen 400 metrin aidoissa. Haapalainen voitti EM-kultaa uudella Suomen alle 20-vuotiaiden ennätysajalla 50,02 ja Sainio hopeaa uudella ennätyksellään 50,19.

Sekä Haapalainen että Sainio juoksivat taktisesti hyvin, sillä startista kärkeen sännänneet Ranskan Anouar Bourahla ja Serbian Nikola Kostic hyytyivät pahoin viimeisellä 100 metrillä. Sen sijaan suomalaiset olivat säästäneet voimansa oikein. Samalla tavalla kuin Kalevan kisoissakin Haapalainen aloitti rynnistyksensä viimeisellä 50 metrillä ja myös Sainio kiristi viimeisen aidan jälkeen Bourahlan ja Kosticin ohi.

Bourahla pysyi kuitenkin mitaleilla ja otti pronssia. Saksan Owe Fischer-Breiholz sen sijaan ohitti Kosticin loppumetreillä ja sijoittui neljänneksi.

Haapalainen, 19, on parantanut tällä kaudella ennätystään useaan otteeseen. Jo välierissä hän ruuvaili ennätysaikaansa 50,06:een. Saman on tehnyt myös Sainio, 18, joka juoksi välierissä uudeksi ennätyksekseen ajan 50,43. Oskari Mörön SE-aika on 49,04.

Tampereen Pyrinnön kaksikon suoritus on monin tavoin historiallinen, sillä alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa ei yksikään suomalaismies ole saavuttanut mitalia tällä matkalla. Naisissa Viivi Lehikoinen juoksi pronssia 2017.

