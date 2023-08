Venäjä lähetti matkaan ensimmäisen avaruusluotaimensa lähes 50 vuoteen

Kuva: Mechanik / All Over Press

Venäjä laukaisi varhain perjantaiaamuna matkaan Sojuz-raketin, joka kuljettaa miehittämätöntä Luna-25-avaruusluotainta. Kyseessä on Venäjän ensimmäinen kuulento sitten vuoden 1976.

Venäjän avaruusviraston Roskosmosin lähettämien kuvien perusteella raketti lähti lentoon Vostotshnyin avaruuskeskuksesta alkuyöstä hieman kahden jälkeen Suomen aikaa. Luna-25:n on määrä suunnata Kuun etelänavan läheisyyteen. Valtaosa edellisistä Kuuhun lähetetyistä luotaimista on laskeutunut Kuun päiväntasaajaan seutuville.

Avaruusaluksen on määrä saavuttaa Kuun kiertorata viidessä päivässä. Tämän jälkeen siltä menee noin 3–7 päivää oikean paikan valitsemiseen ennen laskeutumista Kuun etelänavan alueelle. Roskosmos odottaa Luna-25:n laskeutuvan Kuuhun elokuun 21. päivän tienoilla, lähde virastosta kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Luotaimen tarkoituksena on viettää Kuun pinnalla vuosi, jona aikana se muun muassa ottaa näytteitä sen pinnasta ja tekee tieteellisiä kokeita.

Avaruusohjelma jatkuu pakotteista huolimatta

Laukaisu on ensimmäinen tehtävä Venäjän uudessa kuuohjelmassa, jonka maa käynnisti aikana, jona Roskosmos on eristetty normaaleista yhteistyökumppaneistaan Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Venäjä on länsimaiden boikotoinnin vuoksi lisännyt avaruusyhteistyötään Kiinan kanssa. Muun muassa Euroopan avaruusjärjestö Esa ilmoitti taannoin, ettei se ole mukana Luna-25-hankkeessa eikä sitä seuraavissa Venäjän avaruuslennoissa. Venäjä on kertonut korvanneensa Esan laitteet Luna-25-lennolla venäläisvalmisteisilla laitteilla.

Presidentti Vladimir Putin on luvannut jatkaa Venäjän avaruusohjelmaa länsimaiden asettamista pakotteista huolimatta. Hän on viitannut kommenteissaan siihen, että Neuvostoliitto lähetti ensimmäisen ihmisen avaruuteen vuonna 1961, kun idän ja lännen välit olivat erityisen jännittyneet.

Perjantaina matkaan lähtenyt lento on tärkeä Venäjän avaruusohjelmalle, joka kärsii rahoitusongelmista, korruptioskandaaleista sekä lisääntyneestä kilpailusta. Tavanomaisempien kilpailijoiden Yhdysvaltain ja Kiinan lisäksi kentällä ovat aiheuttaneet myllerrystä yksityiset avaruusyhtiöt, kuten miljardööri Elon Muskin SpaceX.

Lähde: AFP