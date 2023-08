JYP hakenut pelivirettä ”vankilasählystä” – Harjoitusottelut alkavat tänään

Kotimainen jääkiekkokausi lähenee alkuaan. Jyväskyläläisen JYPin Liiga-kauteen valmistavat ottelut alkavat tänään Turussa TPS-turnauksessa HPK:ta vastaan. JYPin viime kausi päättyi runkosarjaan ja siten taukoa edellisestä ottelusta on tasan viisi kuukautta. Joukkue palasi yhteen omatoimiselta harjoitusjaksolta elokuun alussa.

– Nyt mennään toista viikkoa harjoituksissa ja joukkue on hyvin innoissaan, että pääsee pelaamaan eikä aina tarvitse vain treenata, kuvaili JYPin kakkosvalmentajana toista kautta aloittava Ville Nieminen.

Kesän harjoituksissa JYP on ottanut kokonaan uuden ja pelillisemmän suunnan.

– Olemme lisänneet erilaisia pallo- ja mailapelejä triplamäärän. Jokainen viikko on sisältänyt yhden kunnon ”vankilasählyn”, jossa otteet ovat olleet erittäin kovia. Alku- ja loppuveryttelyissä meillä on ollut pickleballia, sulkapalloa, futsalia ja padelia. Aerobista kuntoa on tehty nyt muulla tavoin kuin lenkkeilemällä. Olemme myös halunneet kohdentaa ajatukset pelaamiseen, joka on kaikkein tärkeintä.

Kuuntele Jypin kakkosvalmentajan Ville Niemisen haastattelu.

JYPin valmennuksessa aloittaneet päävalmentaja Jukka Rautakorpi ja Ville Nieminen loivat odotuksia aiemmilla kausilla kyntäneen jyväskyläläisseuran paremmasta huomisesta. Viime kausi päättyi kuitenkin kahden edellisen tapaan pudotuspelien ulkopuolelle.

– Viime kauteen lähtiessä odotuksemme olivat jälkeenpäin ajateltuna epärealistisia. Luulimme, että kaikki muuttuu yhdessä yössä, mutta niin ei käynyt. Tämän vuoden joukkue on innostuneempi pelaamaan. Ilmapiiri on parantunut ja tullut turvallisemmaksi, Nieminen sanoo.

JYPin Liiga-kausi alkaa syyskuun 13. päivä kotiottelulla Turun palloseuraa vastaan.