Tampereen kerrostalopalo ajoi asukkaat pakoon kodeistansa – listasimme, mitä tapahtuu, jos omassa kerrostalossa palaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja Taru Herrasen mukaan sosiaalitoimen avun tarve on nykyään valitettavan yleistä. – Viikoittain jossain päin Pirkanmaata on tilanteita, joissa on tilapäisen asumisen tarve. Ne liittyvät usein juuri tulipaloihin.

Kuva: Oskari Räisänen / Yle