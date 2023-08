“Vaaran merkkejä oli” – Eurooppa teki Afrikassa samat virheet kuin Afganistanissa, sanoo suomalaistutkija

EU:lla on Nigerissä sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan operaatio. Vallankaappauksen jälkeen EU on käytännössä jäädyttänyt toiminnan, ja suuri osa työntekijöistä on evakuoitu.

Suomesta Nigerissä on ollut yhteensä kuusi asiantuntijaa siviilikriisinhallintaoperaatiossa vuodesta 2012 alkaen.

Ranskalla on Nigerissä noin 1 500 sotilasta. Nigerin sotilasjuntta on ilmoittanut irtisanovansa sopimukset sotilaallisesta yhteistyöstä Ranskan kanssa.

Yhdysvalloilla on ollut Nigerissä noin 1 100 sotilasta ja droonitukikohta. EU:n tavoin Yhdysvallat on tukenut ja kouluttanut Nigerin asevoimia.