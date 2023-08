Minecraft ja Fortnite ovat poliisin keinot nuorten tavoittamiseen – pelaisitko poliisin kanssa?

Poliisi alkaa järjestää pelitapahtumia verkossa.

Pelattava peli voi olla vaikka Minecraft tai Fortnite. Pelit ovat kaikille avoimia.

– Poliisi toimii tapahtumassa varsinaisena pelaajana ja myös moderoijana eli valvoo tapahtuman chattailua (virtuaalista keskustelua), kertoo ylikomisario Mika Jylhä pelitapahtumapilottia toteuttavalta Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Tarkoitus on tehdä peliympäristöstä turvallinen nuorille.

– Tapahtumassa on selvät pelisäännöt, aikuiset ovat läsnä ja se on vapaa kiusaamisesta sekä rikoksista. Se on se idea. Voimme näyttää, että tällaisiakin pelialustoja ja -tapahtumia voi olla.

Pohjanmaan poliisilaitoksen hanketta rahoittaa sisäministeriö. Siinä on mukana keskusrikospoliisin ja Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) lisäksi ankkuritiimi, johon kuuluu poliisin lisäksi sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuoriso-ohjaaja.

Virtuaalisesta nuorisotalosta löytyy keskustelijoita

Striimattavaan eli suorana verkossa lähetettävään pelitapahtumaan luodaan ylikomisario Mika Jylhän mukaan myös niin sanottu virtuaalinen nuorisotalo.

Jos nuorella on esimerkiksi kotona ongelmia, hän voi käydä pelaamisen yhteydessä kertomassa niistä ankkuritiimin sosiaaliohjaajalle.

– Siellä pystyy joko yleisellä tai privaatilla chatilla tapaamaan ankkuritoiminnan eri edustajia. Eli jos haluaa kertoa vaikka poliisille yksityisesti, että on joutunut rikoksen kohteeksi, sen voi tehdä pelin aikana tai sen jälkeen, Jylhä kuvailee.

Pohjanmaan poliisista lähtee syksyllä kolme poliisia pelikeskukseen koulutettavaksi Norjaan.

Norjassa on järjestetty vastaavia pelitapahtumia jo aiemmin, ja kokemukset ovat Jylhän mukaan olleet hyviä.

– Menemme sinne tutustumaan ja ottamaan oppia. Voimme ottaa sieltä hyödyn irti, eikä mahdollisia virheitä tarvitse toistaa täällä.

Avaa kuvien katselu Poliisin digiloikka on myöhässä, sanoo ylikomisario Mika Jylhä. Pelitapahtumilla pyritään tavoittamaan nuoria heidän omassa ympäristössään. (Kuvituskuva) Kuva: Yle

Projektiin on Jylhän mukaan pestattu myös Tiktokista tuttu konstaapeli Daniel, joka markkinoi pelitapahtumia omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Nuoret käyvät keskustelemassa poliisiasemalla

Pohjanmaan poliisin digiloikka ei pääty vielä tähän. Edessä on toinenkin nuoriin liittyvä harppaus.

Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan poliisi ovat aloittaneet yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on tavoittaa nuoria sosiaalisen median alustoilla.

Kaupunki on palkannut projektiin jo hankekoordinaattorin. Myös tässä hankkeessa ankkuritiimi on vahvasti mukana.

Avaa kuvien katselu Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan poliisin yhteishankkeessa on mukana hankekoordinaattori Raija Koivisto, ankkuritiimistä rikoskomisario Jukka Kero sekä ylikomisario Mika Jylhä. Johtava rehtori Bernt Klockas edustaa Vasa Övningskolaa, joka on toinen kokeiluun lupautuneista vaasalaiskouluista. Kuva: Lina Nystrand / Yle

Pilottikouluiksi Vaasasta ovat lupautuneet Variskan koulu ja ruotsinkielinen normaalikoulu eli tuttavallisesti Övis. Kokeiluun on valittu kouluista muutamia 6.–9.-luokkia.

Vanhemmille lähetetään tällä viikolla kirje, jossa heiltä pyydetään suostumusta nuorten osallistumisesta kokeiluun.

Syksyn aikana nuoret vierailevat poliisiasemalla. He pääsevät itse kertomaan, miten poliisin pitäisi heidän mielestään toimia verkossa, millaisiin ongelmiin he ovat netissä törmänneet ja millä sosiaalisen median alustoilla he haluaisivat poliisin näkyvän.

Poliisin on oltava läsnä siellä, missä nuoret ovat

Jylhä huomauttaa, että yli puolet rikoksista tehdään nykyään verkossa.

Hyväksikäyttö, sosiaalinen eristäminen, järjestäytynyt rikollisuus ja ääriajattelu sekä uhkaukset, varkaudet ja petokset uhkaavat digitaalisessa maailmassa myös nuoria.

Tutkimusten mukaan suurin osa nuorten hereilläoloajasta kuluu sosiaalisessa mediassa.

– Siksi poliisinkin pitää olla jollain tavalla siellä läsnä, mutta tällä hetkellä emme sitä ole, ainakaan riittävästi, Jylhä sanoo.

Jotain pitää kuitenkin tehdä, jotta olemme enemmän läsnä ja nuorten tavoitettavissa verkossa. Mika Jylhä

Nuorten keskuudessa käytetyimpiä sosiaalisen median alustoja ovat muun muassa Snapchat, Youtube ja Tiktok.

– Poliisi on pinnallisesti mukana Facebookissa ja Instagramissa, mutta olemme auttamattomasti ulkona niistä, joissa nuoret ovat.

Jylhä myöntää, että poliisi on digiloikassaan ”aivan selvästi” myöhässä.

– Jotain pitää kuitenkin tehdä, jotta olemme enemmän läsnä ja nuorten tavoitettavissa verkossa.

Tavoitteena poliisilla on laajentaa Vaasan kaupungin ja poliisin yhteishanketta koko Pohjanmaan poliisilaitoksen alueelle ja myös koko Suomeen.

Kumpikin hanke on Jylhän mukaan ensimmäinen ja ainoa laatuaan Suomessa. Rinnakkain kulkevat hankkeet päättyvät vuoden 2024 lopussa.

Aiheesta voi keskustella 16. elokuuta kello 23 asti.