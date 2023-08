Koiranomistajia kehotetaan varovaisuuteen luonnossa liikkuessa lintuinfluenssan takia – Kennelliitto: “Kyllä tämä on vakava tilanne”

Koirat on pidettävä erossa kuolleista linnuista sekä lintujen ulosteista. Kissoilla on havaittu vakavampaa tautimuotoa kuin koirilla.

THL ja Ruokavirasto kehottavat lintuinfluenssan takia varovaisuuteen koirien kanssa luonnossa liikkuessa.

– Tämä koskettaa käytännössä kaikkia niitä, jotka luonnossa koirien kanssa liikkuvat, sanoo Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnan esittelijä Hannu Liedes.

Lintuinfluenssaa eli korkeapatogeenista H5N1-influenssaa on löydetty tänä kesänä jo useilta alueilta sekä linnuista että turkiseläimistä.

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava sanoo, että tärkein asia on estää se, että koira tai kissa ei pääse syömään tai pureskelemaan itsestään kuolleita lintuja tai muita eläimiä.

– Koirien pitäminen kiinni hihnassa on tärkeää. Sillähän sitä estetään parhaiten.

Myös Kennelliitto muistuttaa koiran hallinnasta maastossa.

– Kyllä ihan tavallinen koiranomistaja voi törmätä koiranulkoilutuslenkillä tämmöiseen tilanteeseen. Koiran hallintaan luonnossa liikuttaessa kannattaa kiinnittää huomiota ja seurata, mitä koira siellä tekee, Liedes sanoo.

Koira voi saada tartunnan sairastuneen eläimen lihasta, sisäelimistä, kudosnesteistä, syljestä, eritteistä tai ulosteesta. Niistä kannattaa Ruokaviraston mukaan pitää koirat erossa ilman lintuinfluenssaakin.

– Siellä voi olla myös muita taudinaiheuttajia, kuten salmonellaa, sanoo Ruokaviraston yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu.

Avaa kuvien katselu Hovawart-rotuista Taavia ulkoiluttivat koiran omistaja Kirsi Salmijärvi ja Kennelliiton Hannu Liedes Marketanpuistossa Espoossa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Ihmisillä ei vielä tautia, kissoilla vakavaa tautimuotoa

Sekä kissoilla että koirilla on todettu lintuinfluenssatartuntoja maailmalla. Puolassa erityisesti kissoilla on ollut paljon tartuntoja. Tartunnan lähde on kuitenkin epäselvä.

Koirilla lintuinfluenssa on yleensä täysin oireeton tai aiheuttaa vain lieviä oireita, kuten silmätulehdusta ja kuumeilua. Tauti paranee yleensä itsestään muutamassa päivässä. Kissoilla on havaittu vakavampaa tautimuotoa. Kissoja on myös kuollut lintuinfluenssaan.

Turkiseläimillä tartunnat ovat vaihdelleet lievästä vakavaan kuolemaan johtavaan tautiin.

Ruokavirasto on määrännyt kaikki minkit lopetettavaksi turkistarhoilla, joilla on todettu lintuinfluenssaa. Yhteensä on määrätty lopetettavaksi noin 70 000 eläintä.

Lintuinfluenssaa ei ole vielä todettu ihmisillä, mutta terveysviranomaiset varautuvat siihen. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tartunta ihmisiin olisi epätodennäköinen. Siipikarjatiloilla työskentelevät ovat erityistarkkailussa.

Nisäkkäästä nisäkkääseen tapahtuvat lintuinfluenssatartunnat ovat THL:n mukaan hyvin harvinaisia. Silti Kennellliitto kehottaa valppauteen.

– Koiraharrastajien kaiken kaikkiaan riippumatta siitä, että puhutaanko metsästyskoirista tai mistä tahansa koirista, niin on kyllä syytä noudattaa ja seurata itsekin viranomaisten ohjeistuksia, Liedes sanoo.

Jos lemmikki on päässyt riepottelemaan tai syömään kuollutta tai sairastunutta luonnonlintua ja lemmikin yleisvointi heikkenee, on syytä hakeutua eläinlääkäriin.