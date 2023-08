Sudet tappoivat 25 lammasta Salossa – tilan omistaja: ”Joka päivä joutuu miettimään, miten eläimet selviävät ja miten itse selviän”

Sudet tappoivat 25 uuhta Mikkolan tilalla Salon Halikossa viime viikon perjantaina. Tilan omistaja Peppi Laine kertoo murheellisena, että viime päivät ovat kuluneet eloon jääneitä lampaita hoitaessa ja lääkitessä.

– Laitumella laiduntaneesta 45 lampaasta 42:ta oli purtu. Menetimme 25 uuhta. Ainoastaan kolmesta lampaasta ei löytynyt jälkiä, hän kuvailee tuhoa.

Paikalla käynyt kaupungineläinlääkäri vahvistaa, että kyse oli susien hyökkäyksestä. Susien tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta tuhon ja jälkien perusteella voi päätellä, että kyse oli useasta sudesta.

Karkotin ei pidätellyt susia

Mikkolan tilalla kasvaa kaikkiaan pari sataa uuhta. Laidunnus on Laineen mukaan tilalla keskeisessä roolissa. Lampaita on sekä omilla, pysyvillä laitumilla että naapurien mailla.

Tilalla on tehty hänen mukaansa monenlaisia varotoimenpiteitä susien hyökkäysten välttämiseksi. Petoaitojen lisäksi laitumilla on käytössä erilaisia valo- ja äänikarkotteita. Yhdellä laitumella on laamoja vartijalaumana.

– Omat, pysyvät laitumet on petoaidattu, mutta tässäkin tapauksessa oli kyse naapurin mailla olevasta laitumesta. Ei ole kannattavaa rakentaa suuritöisiä petoaitoja sellaiselle alueelle, josta ei ole varmuutta, onko se ensi kesänä käytössämme, Laine kommentoi.

Lampuri pelkää uutta hyökkäystä

Susivahingoista on uutisoitu tänä kesänä eri puolilta Suomea. Heinäkuun lopussa sudet hyökkäsivät 11 lampaan kimppuun Vaskiolla. Pari viikkoa aiemmin sudet olivat raadelleet lampaita Paimiossa.

Heinäkuun lopussa Yle kertoi susien tappaneen 30 lammasta Tohmajärvellä.

Tilan omistajat voivat hakea susivahingoista vahingonkorvauksia. Loukkaantuneiden lampaiden hoitaminen ja vahinkojen korjaaminen on työllistänyt Lainetta niin paljon, ettei hän ole omien sanojensa mukaan ehtinyt vielä perehtyä hakulomakkeisiin.

– Sen sanon, että susivahingossa on kyse myös paljon muusta kuin lukumääristä ja euroista. Laskin meidän porukkamme käyttäneen yhteensä noin 66 tuntia akuutin sotkun selvittämiseen perjantaina. Päälle tulevat eläinlääkärin ja viranomaisten tunnit sekä kaikki jälkihoitoon ja selvittelyyn menevä aika, hän kuvailee Facebook-päivityksessään.

– Joka päivä joutuu miettimään, miten eläimet selviävät ja miten itse selviän. Tähän liittyy hirveä määrä töitä, stressiä ja ahdistusta. Pahinta on, että tämä voi toistua milloin tahansa, hän jatkaa.