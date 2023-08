Kaupungin vuokra-asuntojen kolmen miljardin lainat sidottiin euriboriin – nyt 100 000 pienituloista saa maksaa päätöksestä

Heka on nostamassa vuokriaan vuoden alusta lähtien. Arkistokuvassa Hekan kerrostaloasuntoja Helsingin Vuosaaressa.

Satatuhatta asukasta Helsingin kaupungin asunnoissa sai aiemmin tällä viikolla talotoimikuntiinsa tiedon suunnitelluista vuokrien korotuksista.

Heka, eli Helsingin kaupungin asunnot, suunnittelee nostavansa vuokria keskimäärin 12 prosenttia ensi vuoden alusta.

Hekalla on Helsingissä yli 50 000 asuntoa. Se on Suomen suurin vuokranantaja. Heka on voittoa tavoittelematon yritys, joka tuottaa asuntoja Helsingin kaupungille. Monet sen asukkaista ovat pienituloisia.

Toimitusjohtaja Jaana Närö kertoo Ylelle, että reilun vuoden sisällä on tapahtunut paljon asioita, jotka vaikuttavat paineeseen nostaa vuokria.

Suurin tekijä on Närön mukaan maailmanlaajuisesti noussut korkotaso.

– Meillä on todella paljon lainaa, vähän yli kolme miljardia euroa tällä hetkellä. Ja kun lainaa on paljon, korot ovat nousseet valtavasti. Se on tässä se suurin syy.

Närö kertoo, että ARA-vuokra-asuntotuotantoon kuuluu keskeisenä piirteenä se, että uudet talot tehdään sataprosenttisesti lainalla. Myös isot peruskorjaukset tehdään pääosin sadan prosentin lainalla.

Helsingin kaupunki on satsannut viime vuosina asuntojen rakentamiseen. Myös Heka on rakentanut uusia taloja.

Pienituloisille tarkoitettujen asuntojen lainat sidottu euriboriin

Hekan toimitusjohtaja Närön mukaan yhtiön lainat on sidottu euriboriin.

Lainapäätös on tehty jokaisen rakentamisen tai peruskorjauksen yhteydessä erikseen. Päätöksen lainan euriboriin sitomisesta on tehnyt aina Hekan hallitus.

Päätöksiä on Närön mukaan tehty kymmenen viime vuoden aikana satoja.

Miksi lainoja ei ole tällaisessa yleishyödyllisessä firmassa sidottu kiinteään korkoon, Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö?

– Euribor on aina pitkällä tähtäimellä katsottu edullisimmaksi. Siksi tämmöinen valinta on tehty.

Onko Helsingin kaupunginvaltuusto ohjeistanut lainanottoa mitenkään?

– Ei ole. Hekan hallitus on sen ottanut.

Olisko jälkikäteen tarkasteltuna kannattanut sitoa Hekan lainoja pysyviin kiinteisiin korkoihin?

– Jälkikäteen tarkasteltuna se olisi jossain kohtaa ollut viisasta. Ainakin osittain. Mutta jos ajatellaan kokonaisuutta, olemme saaneet asukkaille suurta etua lyhyen koron käyttämisestä.

Vuokrien korotuksen taustalla myös Helen ja kaupunki itse

Närön mukaan asuntojen vuokrien korotukseen on korkojen nousun lisäksi muitakin syitä: Yleinen hintataso on noussut. Kaikki kustannukset ovat nousseet.

Erityisesti ovat nousseet lämmityskustannukset, mikä Hekalla tarkoittaa Helenin kautta tulevaa kaukolämpöä. Helen on Helsingin kaupungin omistama, Suomen suurimpiin kuuluva sähköyhtiö.

Närön mukaan kaukolämmön kustannusten nousu on ollut prosentuaalisesti suurta.

Myös tonttivuokrat ovat nousseet merkittävästi, koska niihin liittyy Närön mukaan indeksisidonnaisuuksia, jotka taas liittyvät yleiseen hintatasoon.

Hekan asunnot ovat Helsingin kaupungin maalla, eli tontin vuokria on nostanut Helsingin kaupunki.

Myös korjauskustannukset ovat Närön mukaan nousseet.

– Olemme jo joutuneet karsimaan korjauksia tältä ja ensi vuodelta. Mutta yritämme silti pitää jotain tasoa korjauksissa.

Heka etsii keinoja välttää vuokrankorotukset

Toimitusjohtaja Jaana Närö sanoo, että 12 prosentin keskimääräinen korotus on hänestäkin iso. Mutta nyt on pakko nostaa, koska kustannukset ovat nousseet niin paljon.

Närön mukaan Heka etsii eri keinoja, jotta korotuksen ei tarvitsisi olla niin iso.

Hekan asuntojen ja rakennusten korjaustöiden lopettaminen kokonaan olisi yksi keino. Mutta toimitusjohtaja kertoo, että yhtiö haluaa pitää asunnot hyvässä kunnossa. Osin korjaustoimintaa on jo karsittu.

– Uusien korjausten merkittävä vähentäminen ei ole toisaalta viisasta, koska asuntokannan kunto menisi huonoksi.

Paras apu olisi korkotuen korjaaminen

Tärkeämpi keino Hekan vuokrien korotusten välttämiseen olisi Närön mukaan se, että valtio tulisi apuun parantamalla niin sanotun korkotuen ehtoja.

Korkotuki on tavallaan valtion antama korkosuoja lainalle, hän kertoo.

Kaikki ARA-talot, eli muun muassa kaikki Hekan talot, rakennetaan korkotukilainalla. Se tarkoittaa, että lainan antaa esimerkiksi Hekalle rahalaitos suoraan, mutta lisäksi ARA-lainassa keskeisenä asiana on aina niin sanottu korkotukielementti. Se tarkoittaa omavastuukorkoa.

– Jokaisessa lainassa on erikseen omavastuukorko, joka jää maksettavaksi. Mutta sen ylittävältä osalta valtio maksaa osan korosta. Rahalaitos siis laskuttaa meitä vähemmän, koska valtio maksaa osan korosta.

Närön mielestä valtion tulisi muuttaa tämän ARA-lainoituksen korkotuen ehtoja.

– Nyt on huomattu, että tämä valtion tukielementti ei ole riittävä tässä tilanteessa. Toivoisin, että valtio voisi parantaa korkotukilainoituksen ehtoja. Se pienentäisi merkittävästi meidän kustannuksia.

Voiko nykyinen hallitus vielä tehdä sellaista?

– Hallitusohjelmakirjaukset ovat kyllä vähän toisensuuntaisia. En ole kamalan positiivinen, että näin tehtäisiin. Mutta ei koskaan tiedä. Tämä olisi teoreettisesti mahdollinen keino auttaa.

Entä voisiko Heka saada vaikkapa lainanlyhennystä pankeilta? Maksaisitte vain korkoa?

– Emme ole siitä keskustelleet, mutta varmaan olisi osittain tämmöinen mahdollista. Mutta emme ole käyneet tällaista lävitse, sillä se vain siirtää ongelmaa tuleville vuosille. Tulevatkaan vuodet eivät näytä hyviltä. Siinä mielessä se olisi ongelman siirtämistä.

Kaupunki voisi auttaa alentamalla tonttien vuokria

Närö sanoo, että myös Helsingin kaupunki voisi halutessaan tulla yhtiötä ja asukkaita vastaan muun muassa alentamalla tonttien vuokria.

– Sitä kautta saisimme helpotusta kuluihin.

Närön mukaan yhtiö voisi saada helpotusta siis joko kaupungilta tai valtiolta tai lopettaa korjaustoimenpiteet. Muita konsteja ei käytännössä ole.

– Talot on pakko pitää lämpiminä. Pakko on maksaa vuokrat tonteista, paitsi jos saisi siitä vähän alennusta. Näitä konsteja parhaillaan selvitetään.

Videolta voit katsoa, miten yksinhuoltajaäiti ja kolme teinitytärtä asuvat Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa. Video on julkaistu alun perin 4.6.2023. Video: Kristiina Lehto / Yle

Asutko Hekan asunnossa ja tahdotko kertoa, mitä suunnitellut vuokrankorotukset sinun arjessasi tarkoittavat? Voit olla luottamuksellisesti yhteydessä jutun kirjoittajaan sähköpostitse reeta.cremin@yle.fi.

