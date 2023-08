Nousseet kustannukset voivat pakottaa oman kodin myyntiin – asiantuntijat kertovat kannattaako nyt myydä asuntonsa

Kasvaneet asumismenot ja kulut ovat aiheuttaneet vaikeuksia suomalaisten elämään.

Nousseiden asumiskustannusten takia moni voi pohtia esimerkiksi asuntonsa myymistä tai vaihtamista. Osalle oman kodin myynti voi olla pakollista, jos henkilökohtainen talous ei kestä nousseita asumiskustannuksia.

Haastattelimme kolmea asuntomarkkinoiden asiantuntijaa asuntomyynnin tilasta.

Kannattaako asuntoa myydä tällä hetkellä? Missä tilanteissa kannattaa myydä?

Oulun yliopiston taloustieteen ja Aalto-yliopiston kiinteistötalouden professori Elias Oikarinen:

Oikarisen mielestä markkinatilanne on tällä hetkellä suhteellisen heikko asunnon myymisen kannalta. Asuntojen kysyntä on heikentynyt, minkä vuoksi hinnat ovat madaltuneet ja myyntiajat ovat kohtuullisen pitkiä. Jos haluaa myydä nopeasti, on oltava valmis joustamaan alaspäin hinnassa.

– Odotettavissa oleva myyntihinta ja -aika eivät ole myyjän kannalta otollisia. Jos uskotaan siihen, että talous normalisoituu, niin tulee parempiakin aikoja myymiseen.

Oikarisen mielestä myyntiä kannattaa harkita nyt lähinnä, jos rahat eivät yksinkertaisesti riitä asuntoon tai on muu tarve muuttaa.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa:

– Se riippuu jokaisen omista tarpeista. Asuntokauppaa käydään kuitenkin kaikissa olosuhteissa ja ajankohdissa.

Viljamaan mukaan asuntojen hinnat ovat tulleet hiukan alaspäin korona-ajan huippuvuosista, mutta todennäköisesti hinnat eivät enää kovasti laske.

Jos suunnittelee esimerkiksi asunnonvaihtoa, niin nyt voi olla hyvä hetki tutkia, millaista lainaa on mahdollista saada ja millaisia asuntoja on tarjolla. Tällä hetkellä voi olla tarjolla esimerkiksi asuntoja, joista on unelmoinut pidempään.

– Nyt on enemmän harkinta-aikaa ja hyvän kohteen löytäminen voi olla helpompaa kuin pari vuotta sitten.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti Juho Keskinen:

Keskisen mukaan asunnon vaihtaminen pienempään tai edullisempaan kannattaa harkita, kun huomaa menojensa ylittävän tulot, eikä selviydy maksuistaan.

Isomman asunnon hankinta voi sen sijaan olla nyt edullisempaa.

– Jos on vaihtamassa seuraavaan omistusasuntoon, joka on vaikka isompi kuin nykyinen, niin silloin tilanne voi olla hyvinkin kannattava.

Monet pohtivat asunnonmyynnin ajankohtaa erityisesti, mikäli ovat ostaneet asunnon sijoitusmielessä ja miettivät sen arvonnousua.

– Asuntosijoittajan näkökulmasta toimintaympäristö on muuttunut. Ei sijoituasunnosta saa samanlaisia tuottoja kuin aiemmin.

Millainen riski on joutua kahden asunnon loukkuun? Miten välttää riski?

Oulun yliopiston taloustieteen ja Aalto-yliopiston kiinteistötalouden professori Elias Oikarinen:

Oikarisen mielestä kahden asunnon loukun riski on selkeästi kasvanut. Kaupankäynti on tällä hetkellä hiljaista, joten sitoutuminen uuteen asuntoon ennen aiemman myyntiä voi olla riskialtista.

– Jos tyytyy riittävän matalaan hintaan, niin ostaja löytyy.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa:

Viljamaan mukaan riski on aina olemassa. Tilanne voi olla asuntomyyjälle vaikea, jos ei esimerkiksi saa väliaikaista siltarahoitusta pankilta.

Viljamaan mukaan on tärkeää varmistaa, että myytävän asunnon hinnoittelu on realistinen ja perustuu tietoon sekä paikallistuntemukseen. Apua hinnoitteluun kannattaa hänen mukaansa hakea kiinteistönvälittäjiltä.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti Juho Keskinen:

– Riski on aika suuri tällä hetkellä.

Keskisen mukaan kahden asunnon loukun riski kannattaa huomioida. Ensin kannattaa myydä aiempi asunto pois, ja miettiä vasta sitten uuden hankkimista.

Vaihtoehtona on myös tehdä ehdollinen ostotarjous, jonka ehtona on vanhan asunnon myynti. Lisäksi voi miettiä, että ei tee liian korkeita tarjouksia uudesta asunnosta, mikäli vanha asunto on myymättä.

Miltä tulevaisuus näyttää korkojen ja myynnin kannalta?

Oulun yliopiston taloustieteen ja Aalto-yliopiston kiinteistötalouden professori Elias Oikarinen:

Oikarisen mukaan riippuen maailman sekä Suomen taloudesta, asuntomarkkinoiden tilanne kohenee vuoden tai parin sisällä.

Todennäköisimpänä skenaariona hän pitää sitä, että asuntojen hinnat nousevat lähivuosina erityisesti kasvavissa kaupungeissa ja kunnissa.

– Ei tarvitse hirveän pitkälle tulevaisuuteen mennä, niin asuntojen hintataso on taas jonkin verran korkeammalla kuin nyt, ja on parempi myyntitilanne.

Asuntolainojen korkojen suhteen todennäköistä on, että nyt ollaan lähellä huippua ja lähivuosina tultaisiin matalammalle tasolle kuin ollaan oltu edeltävän reilun kymmenen vuoden aikana.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa:

Viljamaan mukaan on historiallista, miten nopeasti negatiiviset korot ovat nousseet jopa neljään prosenttiin. Tämä on vaatinut sopeutumista kotitalouksilta ja kiinteistösijoittajilta.

– Tällä hetkellä markkinat ennustavat, että korkohuippu osuisi loppuvuoteen ja sitten se lähtisi hitaasti laskemaan. Tavallaan ollaan palaamassa normaalien korkojen maailmaan.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti Juho Keskinen:

Ennusteiden mukaan näyttää siltä, että korot voisivat pysyä nykytasolla ja ensi vuoden puolella voisi olla loivaa laskua koroissa.

– En näe todennäköisenä, että korot lähtisivät hirveän voimakkaasti tai räjähdysmäisesti laskemaan.