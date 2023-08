JVG:n stadionkonserttia on uumoiltu jopa lopetuskeikaksi – “Eräänlainen päätös tälle aikakaudelle”

Jare ja VilleGalle eivät suostu paljastamaan illan yllätyksistä etukäteen kuin yhden. Loppuunmyydyn Olympiastadionin lavalle nousee peräti 80 esiintyjää, joista 60 on tanssijoita.

JVG harjoitteli aiemmin tällä viikolla lauantain Olympiastadionin konserttia varten. Vielä viime viikonloppuna kaksikko päätteli kesän festarikiertuetta, johon kuului 14 keikkaa.

– Otettiin tatsia vanhempiin biiseihin ja vedettiin pariin kertaan, ettei tule tässä tilanteessa ihan uutena. Jos ois lähtenyt, ettei olisi yhtään keikkaa ja yhtäkkiä hyppää stadikan lavalle, niin olisi voinut jännittää vähän enemmän, Jare sanoo.

Avaa kuvien katselu JVG jakaa Olympiastadionin lavan 80 esiintyjän kanssa, joista 60 on tanssijoita. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Räp-duon stadionkonsertti on loppuunmyyty. Permanto myytiin loppuun jo pari viikkoa sitten ja viimeiset liput menivät lauantaina ennen konserttia. Stadionille saapuu yleisöä yli 38 000.

JVG aikoo tarjota yleisölle show'n, jossa kuullaan hittejä 13 vuoden ajalta. Lavalla nähdään useita vierailevia artisteja, joita he eivät halua paljastaa.

Yhden he mainitsevat, ja se on Kake Randelin, jonka Pakko painaa pitkää päivää -kappaletta he lainaavat Amatimies-biisissä.

– Kake Randelin kävi tuossa äsken vähän treenaa. Vihdoin päästiin tapaamaan. Se on hauskaa, että me on tehty se biisi, ja vasta nyt tavattiin ekaa kertaa. Saadaan lavalle vähän vanhan liiton meininkiä, VilleGalle hehkuttaa.

Avaa kuvien katselu – Pikkuhiljaa alkaa jännittää. Viime viikolla oltiin vielä aika kiinni tuossa kesässä, sanoo JVG:n Jare. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Konsertin kasaaminen on ollut kaksikolle paikka pysähtyä ajattelemaan, mitä uran aikana onkaan tullut tehtyä.

– Tässä on tehty kaikenlaista. Siellä on alkupään homma ja sitten jossain vaiheessa lähdettiin popin suuntaan, on tehty covereita ja on oltu Vain elämäässä. Keikasta koostuu makee palapeli, VilleGalle kuvailee.

Avaa kuvien katselu JVG:n VilleGalle ei olisi uskonut 13 vuotta sitten, että he vielä esiintyvät Olympiastadionilla. – Nyt ollaan stadionilla siitä Facebook-videosta, mikä me tehtiin meidän futiskaveriporukalle. Edelleen kiitollisia että on tällainen mahdollisuus. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Olympiastadionin konsertti on usein suomalaisartisteille yksi uran kohokohdista. Siihen olisi helppo myös päättää ura.

Moni on pohtinut, onko stadionkonsertti JVG:n viimeinen keikka. Spekulaatiot lisääntyivät, kun he hiljattain julkaisivat kappaleen nimeltä Oisko tää täs.

Kaksikon mukaan tämä ei jää heidän viimeiseksi keikakseen.

– Ollaan puhuttu, että tämä on eräänlainen päätös tälle aikakaudelle. Tässä on 13 vuotta painettu aikalailla yhtäjaksoisesti vaan keikkaa ja musaa. Voidaan ottaa hetki happee ja tehdä hetki, mitä vaan mieleen tulee. Vähän luoda nahkaa uusiksi. Mennä fiiliksellä hetki ja ei ole mitään selkeätä päämäärää ainakaan hetkeen, Jare sanoo.

– Kyllä tuossa kesällä festareilla jengi tuntui sen verran viihtyvän, että turha tässä on mikkiä laittaa naulaan vielä kuitenkaan, Jare lisää.

– Me laitetaan vähäksi aikaa somet kiinni, ettei tule Tiktok-tansseja vähään aikaan, mutta palataan astiaan myöhemmin, VilleGalle kuittaa.