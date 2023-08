Puolustusvoimien evp-kenraali syytteessä törkeästä raiskauksesta Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vahvistaa, että prikaatikenraali evp. Mauri Koskelaa vastaan on nostettu syytteet. Rikosnimikkeet ovat törkeä raiskaus ja ampuma-aserikos.

Eteläpohjalainen entinen puolustusvoimien prikaatikenraali Mauri Koskela on saanut syytteet törkeästä raiskauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Julkaisemme syytetyn nimen, koska hän on toiminut merkittävissä yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta kerrotaan, että asia käsitellään elokuun 22. päivänä salaisena. Koskela on määrätty matkustuskieltoon. Molemmat syytteet käsitellään samassa istunnossa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska-lehti, joka kertoo raiskaussyytteeseen johtaneiden tapahtumien sijoittuneen viime vuoden uudenvuodenaattoon. Ampuma-aserikossyyte on sen sijaan nostettu lehden mukaan uudenvuodenpäivän 2021 tapahtumista.

Mauri Koskela on ollut Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja ja hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki. Hän on työskennellyt myös Enontekiön kunnanjohtajana.

Hän on Seiskan mukaan kiistänyt syytteen.