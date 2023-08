Entisen upseerikerhon katto alkoi vuotaa – peltikatosta kehkeytyi iso riita kaupungin ja ostajan välille

Kasarminmäki on entinen varuskunta-alue Kouvolan keskustan tuntumassa. Kouvolan kaupunki myi alueella sijaitsevan upseerikerhon uusille omistajille kesällä 2021.

Sovintosopimukseen on kirjattu, että Kouvolan kaupunki maksaisi ostajille hinnanalennusta noin 70 800 euroa.

Kouvolan kaupunki on päätymässä sopuun Upseerikerhon kiinteistökauppaa koskevassa riidassa Kouvolan Kasarminmäellä.

Upseerikerhon ostaneet henkilöt ovat vaatineet hinnanalennusta, koska rakennuksen katto alkoi vuotaa, eikä arvio katon iästä vastannutkaan sitä, mitä myynti-ilmoituksessa oli kerrottu.

Kouvolan kaupunki myi Upseerikerhon kiinteistön yksityishenkilöille kaksi vuotta sitten, kesällä 2021. Myyntihinta oli 210 000 euroa. Uusi omistaja on sittemmin saneerannut Upseerikerhon tiloihin asuntoja.

Riita-asiassa on nyt laadittu sovintosopimus, jonka luonnokseen on kirjattu, että Kouvolan kaupunki maksaisi ostajalle 70 798 euroa hinnanalennusta. Se on arvio siitä, paljonko kiinteistön vesikaton korjaaminen maksaisi.

Ostaja on aiemmin esittänyt, että katon välittömät korjauskulut olisivat olleet 170 000 euroa.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää Kouvolan kaupunginhallituksen hyväksyntää, ennen kuin se voidaan allekirjoittaa. Kaupunginhallitus käsittelee asian maanantaina.

Vesikaton iästä epäselvyyttä

Upseerikerhon ostajat ottivat yhteyttä Kouvolan kaupunkiin noin vuosi kiinteistökauppojen jälkeen, toukokuussa 2022. Talven aikana katto oli vuotanut. Vettä tuli juhlasalin sisäseinien kattokoristeiden läpi.

Ostaja oli teettänyt oman kuntotarkastuksen, jossa ostaja oli kertomansa mukaan saanut ristiriitaisia tietoja katon iästä. Kuntotarkastuksen mukaan katon vielä kunnostamattomien osien toteutustapa olisi viitannut siihen, että kate olisikin tehty 1960-luvulla tai vielä aiemmin.

Myynti-ilmoituksen mukaan katto olisi uusittu vuonna 2015.

Kaupunki teetti viime keväänä vielä oman kuntotarkastuksensa, jossa peltikaton arvioitiin olevan 1990-luvulta. Samassa kuntotarkastuksessa arvioitiin katon korjaustöiden hintaa, joka on pohjana Kouvolan kaupungin tarjoamalle hinnanalennukselle.

Avaa kuvien katselu Entiseen upseerikerhon kiinteistöön on kauppojen jälkeen remontoitu asuntoja. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Osapuolet haluavat välttää oikeudenkäynnin

Kouvolan varuskunta on rakennettu vuosina 1911–1914 tsaarin Venäjän sotaväelle. Kasarmialueelle Kouvolan nykyisen keskustan tuntumaan valmistui 30 rakennusta, joista yksi oli Upseerikerho.

Kouvolan kaupunki valtuutti tammikuussa asianajotoimiston hoitamaan riitaasiaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nyt laaditussa sopimusluonnoksessa teroitetaan, että sovinto tehtäisiin oikeudenkäynnin ja lisäkustannusten välttämiseksi. Kumpikaan osapuoli ei myönnä toisen osapuolen asiassa esittämiä vaatimuksia tai väitteitä.