Riskijuominen alkaa usein jo vuosia ennen varsinaista riippuvuutta, eikä harmaasta alueesta juuri keskustella

Kesälomien jälkeen yhteydenotot päihdehuoltoon lisääntyvät, kun juomisen vähentäminen ei onnistukaan käden käänteessä. Apua alkoholin käytön tarkasteluun ja vähentämiseen on kuitenkin saatavilla.

Palveluja alkoholin käytön tarkasteluun ja apua käytön vähentämiseen on olemassa, myös ennen kuin alkoholi aiheuttaa vakavaa riippuvuutta. Usein apua ja tukea oman tai läheisen alkoholinkäytön tarkasteluun haetaan liian myöhään.

A-klinikka Oy:n lääketieteellisen johtajan Ulriika Sundellin mukaan alkoholiin ja juomiseen suhtautuminen on Suomessa polarisoitunutta. Siksi juomisen puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen orastavissa ongelmissa voi olla monelle vaikeaa.

Sundellin mukaan henkilöllä on usein ollut jo kymmenen vuotta alkoholin ongelmallista käyttöä ennen kuin hän hakeutuu hoitoon, joko itse tai läheisten tai jonkun muun ohjaamana.

– Ensin juomista ihannoidaan ja pidetään normaalina. Sitten on vuosia kestävä harmaa-alue, jossa keskustelua juurikaan käydä. Viimein kun ongelma on niin paha, että sen jokainen huomaa jo päällepäin, on leimaava asenne yleinen, Sundell kuvailee.

A-Klinikkasäätiön lääketieteellinen johtaja Ulriika Sundell sanoo, että naisten juomiseen voi saada apua myös päihdeneuvolasta.

Mini-interventio todettu hyödylliseksi

Työterveyshuollosta ja terveysasemilta voi saada lyhytneuvontaa eli apua ja tukea oman tai läheisen alkoholinkäytön tarkasteluun ja vähentämisen. Ongelman vakavuudelle ei ole asetettu kynnystä ja myös läheisillä on oikeus päästä hoitoon.

Menetelmä ei ole uusi. Se on ollut käytössä jo useita kymmeniä vuosia. Suomalaistutkimuksessa mini-interventio eli lyhytneuvonta vastaanoton yhteydessä on todettu vaikuttavaksi.

Käytännössä lyhytneuvonta tarkoittaa esimerkiksi lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tehtävästä kyselystä, jolla tarkastellaan alkoholin tai muun päihteen käyttöä. Myös mahdolliset alkoholin jo aiheuttamia haittoja käydään keskustellen läpi potilaan kanssa.

– Kysytään, onko jotain mitä haluaisi muuttaa päihteiden käytössä. Jos näyttää siltä, että on halukkuutta varata aikaa esimerkiksi päihdetyöntekijälle tai jos on tarvetta kartoittaa tarkemmin tilannetta, niin ohjataan oikeisiin palveluihin.

Puheeksi ottamisella on suoria vaikutuksia esimerkiksi alkoholinkäytön aiheuttamiin kustannuksiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan juomista kartoittavan mini-intervention laaja käyttö vähentäisi merkittävästi muun muassa sairauspäivärahakustannuksia.

– Tutkimuksissa on osoitettu, että potilailla, joita on autettu mini-interventioilla varhaisessa vaiheessa, on noin 20 prosenttia pienemmät riskit ja haitat kuin niillä, joille lyhytneuvontaa alkuvaiheessa ei ole annettu. Sillä, kuka mini-intervention tekee, ei niinkään ole vaikutusta siihen vasteeseen, vaan että se tehdään, huomauttaa Sundell.

Erilaisia maksullisia ja maksuttomia hoitomuotoja ja palveluita alkoholin käytön vähentämiseen ongelmien varhaisessa vaiheessa on paljon. Esimerkiksi Mielenterveystalo.fi-sivustolla on maksuton alkoholin liikakäytön omahoito-ohjelma, joka neuvoo tietoisempaa alkoholinkäyttöä siinä vaiheessa, kun alkoholiin ei ole syntynyt vielä voimakasta riippuvuutta.

Avaa kuvien katselu Miehillä kaksi viinilasillista illassa alkaa olla jo riskikäytön rajana. Naisilla riskikäytön raja on vielä puolta pienempi. Kuva: Jyrki Lehtonen / Yle

Jatkuva käyttö pitää elimistöä hälytystilassa

Arviolta yli tuhat suomalaista kuolee vuosittain alkoholimaksasairauteen, mutta alkoholin liikakäyttö lisään monien muiden sairauksien riskiä.

Suomessa juomisen riskirajana pidetään miehillä noin 14 annosta viikossa. Naisilla riski ylittyy jo puolta pienemmällä annosmäärällä. Ikääntyneillä jo pienet annosmäärät lisäävät terveysriskejä.

– Miehillä kaksi viinilasillista illassa tai enemmän alkaa olla riskikäytön rajana.

Naisilla määrä on puolet pienempi eli lasillinen illassa on jo seitsemän annosta viikossa. Yli 65-vuotiailla kaksikin annosta säännöllisesti viikottain juotuna alkaa olla riskirajaa. Ikääntyneillä riskikäytön määrä on huomattavasti pienempi, sillä elimistö reagoi voimakkaammin jo pieniin alkoholimääriin, toteaa Sundell.

Moni tavallinen terveyshaitta voi johtua juomisesta. Alkoholin ensimmäisiä näkyviä haittoja ovat esimerkiksi painon kertyminen, yleisen jaksamisen väheneminen ja mielialan lasku.

– Voi tulla ahdistuneisuutta ja uniongelmia. Ei oikein saa nukahdettua. Sitten ihminen saattaa käyttää alkoholia unta parantavana ja silloin ollaan helposti kierteessä, jossa alkoholiannos tarvitaan joka ilta, sanoo päihdelääkäri.

Säännöllinen alkoholinkäyttö ylläpitää elimistön hälytystilaa. Säännöllinen alkoholin käyttö voi osaltaan aiheuttaa verenpainetautia ja muita sydän- ja verisuonitauteja ja huonontaa monien sairauksien, kuten diabeteksen, hoitotasapainoa.

– On myös osoitettu, että tietyillä syövillä kuten rintasyövällä, mahasuolikanavan syövillä sekä maksa- ja haimasyövillä on selkeästi yhteyttä alkoholinkäyttöön, muistuttaa Sundell.

Avaa kuvien katselu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alkoholin kokonaiskulutus kokonaiskulutus on Suomessa pääsääntöisesti vähentynyt vuodesta 2007 lähtien. Se aiheuttaa kuitenkin edelleen päihteistä ylivoimaisesti eniten terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Miten ottaa puheeksi?

Sundell toivoisi, että ylenpalttisen alkoholinkäytön normalisoinnista voitaisiin päästä eroon.

– Elämä voi olla mukavaa ja niin sanottua normaalia, vaikka ei käyttäisi lainkaan alkoholia.

Hän toivoo, että lähipiirikin voisi ottaa asiaa puheeksi. Paras tapa on lähteä liikkeelle omasta kokemuksestaan, syyttelemättä.

– Sanomalla, että minusta tuntuu, minua huolettaa, olen huomannut. Eli lähdetään siitä omasta näkökulmasta liikkeelle. Ei siis aloiteta: sinä juot liikaa, sinä et osaa käyttää alkoholia, sinusta on tullut kohta juoppo. Syyttäminen, toisen puolesta asioista päättäminen ja faktojen esittäminen toista ihmistä koskevissa asioissa, siitä olisi päästävä eroon.

