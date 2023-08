Mitä tehdä, jos et selviä veloistasi? Lue asiantuntijan viisi neuvoa velkavaikeuksista selviämiseen

Suomalaisten asuntolanojen yleisin viitekorko eli vuoden euribor on nyt yli neljässä prosentissa. Pari vuotta sitten se oli negatiivinen.

Velkaneuvontaa antava Takuusäätiö on huomannut, että ihmisten tarve taloudelliselle avulle on lisääntynyt. Yhteydenottojen määrä Takuusäätiöön on noussut neljänneksellä alkuvuonna.

Säätiön neuvonnasta vastaavan asiantuntijan Henri Höltän mukaan ilmiö johtuu erityisesti korkojen eli rahan hinnan noususta ja korkeasta inflaatiosta eli ostovoiman heikkenemisestä.

Asuntolainat sidotaan Suomessa yleisimmin nopeasti nousseeseen vuoden euriborkorkoon, joka on nyt yli neljä prosenttia. Yle uutisoi perjantaina asuntovelallisten tukalasta taloustilanteesta.

Rahamarkkinoiden myllerrys yhdistettynä elämäntilanteen yhtäkkiseen muutokseen voi johtaa taloustilanteen merkittävään heikkenemiseen. Tällöin veloista selviämiselle saattaa syntyä haasteita.

Mitä voi tehdä, jos ei ole enää varaa maksaa lainoja takaisin?

Kysyimme Helsingin kaupungin sosiaalisen luototuksen päällikön Anna-Mari Niirasen neuvoja.

1. Lähde liikkeelle talouden selvittämisestä ja avun hakemisesta

Ensiksi pitää selvittää oman talouden tila, Niiranen opastaa. Mitkä ovat pakolliset menot ja mitä tuloja tulee. Mitä velkoja on ja mitä korkoja niihin kuuluu.

Jos selviää, että omaa taloutta ei saa tasapainoon, kannattaa hakea apua. Siihen on paljon vaihtoehtoja.

– Monessa kaupungissa on matalan kynnyksen talousneuvolaa ja talous- ja velkaneuvontaa annetaan maksutta oikeusministeriön kautta. Myös Takuusäätiöllä on hyvät neuvontapalvelut ja kirkon diakoniakin auttaa, Niiranen sanoo.

Niiranen painottaa, että tärkeintä on olla lamaantumatta.

2. Neuvottele pankin kanssa

Pankin kanssa on mahdollista neuvotella joustoja velkojen takaisinmaksussa.

Osuuspankin henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi kertoo, että yksi vaihtoehto on lyhennysvapaan hakeminen. Lyhennysvapaan aikana maksetaan ainoastaan velan korkoja, mutta itse lainan pääomaa ei makseta takaisin.

– Toisaalta lyhennysvapaa ei välttämättä helpota taloutta paljoa, koska korot voivat muodostaa ison osa maksettavasta kuukausierästä.

Toinen vaihtoehto on laina-ajan pidentäminen, jolloin kuukausittain maksettava lainan lyhennys on pienempi. Tällöin on hyvä ymmärtää, että maksettavaa korkoa kertyy kokonaisuudessaan enemmän, koska korkokulut lasketaan suuremmasta jäljelle jääneestä lainan määrästä.

– Jos näistäkään ei ole apua, pitää pohtia, laittaako nykyisen kodin myyntiin ja miettii halvempaa asumismuotoa, Nurmi sanoo.

3. Lainojen yhdistäminen saattaa pienentää korkokuluja

Jos on paljon lainoja, voi olla järkevää ottaa yhdistelylaina, jolla voi maksaa takaisin useat lainat. Tällöin tarvitsee lyhentää ainoastaan yhtä lainaa, jossa voi olla paremmat ehdot kuin useassa pienemmässä lainassa.

Parhaimmillaan yhdistelylaina vähentää siis kuluja. Se ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto joka tilanteessa.

– Monesti saatetaan lähteä liikenteeseen epärealistisesti, että otetaan sellainen yhdistelylaina, jossa on liian iso maksuerä, mitä ei sitten pystytä maksamaan. Pienemmillä maksuerillä taas maksuaika on pitkä ja korot kasautuvat suuriksi, Niiranen kertoo.

Lainojen yhdistely yleensä vaatiikiin, että velallisella on riittävästi tuloja siitä selviämiseen.

4. Tarkista, oletko oikeutettu Kelan tukiin

Kansaneläkelaitos Kela myöntää asumistukea omistusasujille asuntolainan korkoihin ja tiettyihin asumisen kuluihin. Tulojen on oltava riittävän pienet.

Tukea voi saada 73 prosenttiin asuntolainan kuukausittain maksettavista koroista ja muun muassa vesimaksuihin sekä lämmityskuluihin.

Omistusasuja voi saada asumistukea jopa 465 euroa kuukaudessa (työtön yksinasuja Helsingissä).

Kela myöntää myös korkoavustuksia opintolainaan. Jos opintolainan maksaja ei saa tarpeeksi tuloja, Kela maksaa korot tämän puolesta.

5. Ulosotto ei ole maailmanloppu

Jos velkatilanne äityy oikein pahaksi, ulosottoon hakeutuminen voi olla oikea ratkaisu, Niiranen neuvoo.

– Se koetaan radikaalina ajatuksena, mutta ulosotolla on hyvätkin puolensa. Sillä velkaantuminen kuitenkin päättyy.

Kun kaikki velat ovat ulosotossa, niitä on helpompi lyhentää palkan tai etuuden kuten eläkkeen ulosmittauksella. Ulosotossa pienituloiselle voi myös syntyä oikeus toimeentulotukeen.

– Vaikka eläkeläiselle, joka on kitkuttanut ja maksanut velkoja yli maksukykynsä, voi tulla mahdolliseksi saada toimeentulotukea ulosmittauksen alkaessa. Ei se ole maailmanloppu, Niiranen sanoo.