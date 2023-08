Suomen suurimman hyvinvointialueen palveluiden uudistus puhutti valtuutettuja neljä tuntia – varsinkin digitalisointi huolettaa

Pirkanmaalaisten sote-palvelujen tulevaisuus on tarkoitus saada vuoden loppuun mennessä päätettyä. Muutoksia nykyiseen on tulossa, mikä tarkoittaa myös terveyskeskusten ja vuodeosastojen sulkemisia.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto linjasi maanantaina kokouksessaan periaatteet tulevan palveluverkon kehittämiselle. Aluevaltuusto pui lähes neljä tuntia palveluiden tulevaisuutta. Puheenvuoroja käytettiin liki viisikymmentä.

Muutosehdotusten ja äänestysten jälkeen aluevaltuusto päätyi kuitenkin hyväksymään aluehallituksen esityksen.

Tavoitteena tasalaatuista hoitoa

Terveyskeskusten määrä uudistuksen jälkeen ei ole tarkentunut, mutta harvennusta on tulossa. Uudistuksella tavoitellaan tasalaatuisempaa hoitoa kotikunnasta riippumatta. Yhä useammin palvelua on jatkossa tarjolla digitaalisesti.

Vuodeosastoja on nyt 16, ja niitä jää 8–10. Vuodepaikkojen määrää ei vähennetä, vaan paikat siirretään jäljelle jääville vuodeosastoille. Vuodeosastojen vähentämisellä halutaan nykyistä kustannustehokkaampia yksiköitä, jotka eivät olisi henkilöstöpulan pahentuessa liian haavoittuvia.

Tällä hetkellä aluehallituksen esityksessä on kolmen kategorian toimipisteitä alueellisina osaamiskeskuksina. Ensimmäinen on sote-kampus, joka toimisi alueellisena palvelujen ydinkeskuksena. Sote-asemalta kuntalainen puolestaan saisi erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Kolmantena kategoriana olisi kohdennettuja yksittäisiä palveluja tarjoava lähi-asema.

Avaa kuvien katselu Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan lausunnossa muistutetaan, että kuntarajat tulee voida unohtaa palveluiden kokonaisuutta pohtiessa. Arkistokuva. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

”Suunnitelmaa voi tulkita liian monella tavalla”

Moni valtuutettu kritisoi sitä, että heille annettu esitys oli niin yleisluontoinen, ettei valtuusto tiedä, mistä on päättämässä. Puheissa oli paljon pettymystä siitä, että työ tehdään liian kiireellä.

Vihreiden Perttu Jussila totesi, että tällainen valtuusto ei ole vahva ja valtaa on siirretty viranhaltijoille.

– On ongelmallista, että suunnitelmaa voi tulkita monella eri tavalla, mutta konkretia on se, joka ratkaisee.

Myös Sdp:n Taru Tolvanen antoi kritiikkiä samasta asiasta.

– Jos aluevaltuutettu ei pysty esitystä lukemaan ilman sanakirjaa, ei siihen pysty tavallinen pirkanmaalainenkaan.

Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus korvata paljon palveluista digitaalisesti, esimerkiksi etävastaanottoina. Sähköisistä palveluista puhuttiin valtuustossa paljon.

Keskustan Marjo Mäkinen-Aakula toivoi maakuntien reuna-alueille matalan kynnyksen asiointipisteitä.

– Pirkanmaan hyvinvontialueen palveluiden on oltava helposti saavutettavia myös henkilöille joilla ei ole digipalveluita. Pirhasta on tulossa kasvoton jätti, joka palvelee vain niitä joilla on digitaidot.

Riitta Kuismanen (kd) sanoi, että heidän ryhmänsä on sitoutunut kustannustehokkaisiin palveluihin. Mutta muistutti, että silti lakkauttamisia pitää miettiä tarkasti.

– Jos nyt lakkautetaan joku toimipiste, on sen uudelleen avaaminen miltei mahdotonta. Työntekijät on poissa, laitteisto vanhentunut, ehkei seiniäkään ole enää jäljellä.

Avaa kuvien katselu Petra Schulze Steinen (kesk.) mietti, pitääkö palveluverkkoesitystä kiittää vai kritisoida. Lopulta hän päätti tehdä molempia. Kuva: Katri Tapola / Yle

Petra Schulze Steinen (kesk.) mukaan aluevaltuustolla on liian vähän päätäntävaltaa palveluiden tulevaisuudesta.

– Valtuuston vaikuttaminen on marginaalista, keskustelua käydään liian ylätasoisesti, itse konkreettisia päätöksiä ei valtuusto pääse käsittelemään, Schulze-Steinen harmittelee.

Kokouksessa Sdp:n valtuutettu Markku Virkamäki korosti meneillään olevaa väestörakenteen muutosta.

– Meillä on käynnissä nopea muutos väestössä ja palvelutarpeessa ikäihmisten osalta. Vuoteen 2026 muistisairaiden ihmisten määrä kaksinkertaistuu. Tutkimusnäyttö korostaa ennaltaehkäisevän hoidon merkitystä

Avaa kuvien katselu Markku Virkamäki toivoo, että lähitorit säilyvät varsinkin ikääntyvien tukena edelleen. Kuva: Katri Tapola / Yle

Palveluverkon uudistusta toisaalta myös kiiteltiin ripeästä etenemisestä ja hyvästä valmistelutyöstä.

Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kiitteli esitystä kokonaisuutena monipuoliseksi ja strategian mukaiseksi. Ikosen mukaan esityksessä on hyvin yhdistetty asiakas, henkilökunta ja talous.

– Sähköiset ja liikkuvat palvelut on otettu hyvin huomioon.

Aluevaltuuston varapuheenjohtaja Erja Pelkonen (ps.) sanoi, että perussuomalaiset ovat esityksen takana ja korostaa, että nyt ei ole aikaa hukattavaksi.

– Olemme lähellä toistemme mielipiteitä ja haluamme hyviä palveluita. Meillä on suuria haasteita mielenterveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa. Kustannustehokkuudella turvaamme sen, että meillä on mahdollisuus pitää kaikkein heikoimmista huolta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola kommentoi, että esiin nostettu kiire tulee osittain ohjaavista ministeriöistä ja tiukasta taloustilanteesta.

– Täällä on kyseenalaistettu että emme kuuntele valtuutettuja. Kuuntelemme erittäin tarkasti valtuutettuja, asennehaastetta on minun vaikea tunnistaa. Tämä uudistus vaatii aluedemokraattisen kannatuksen.

Uudistuksen tekeminen kestää vuosia

Työtä palveluiden tulevaisuuden osalta on paljon, palvelujärjestelmän kokonaisvaltainen uudistaminen tulee kestämään useita vuosia. Jos aluevaltuusto hyväksyy elokuun puolivälissä palveluverkon kehittämisen periaatteet, aluehallitus ottaa kokonaisuuden käsittelyyn ensi jo maanantaina 21.8. pidettävässä kokouksessaan. Alunperin käsittelyn oli tarkoitus alkaa syyskuun 11. päivä.

Pirkanmaan hyvinvointialue on maan suurin. Alueella asuu yhteensä yli puoli miljoonaa ihmistä 23 kunnassa.