Miki Liukkosen romaani on syksyn odotetuimpia teoksia – lue lista kirjoista, joihin kannattaa tarttua

Miki Liukkonen: Vierastila (WSOY)

Yksi syksyn odotetuimmista kirjoista on Miki Liukkosen viimeiseksi jäänyt romaani Vierastila.

Miki Liukkonen kuoli heinäkuussa vain 33-vuotiaana. Nuoren ja lahjakkaan kirjailijan poismeno järkytti syvästi lukijakuntaa.

Liukkonen ehti saada viidennen romaaninsa valmiiksi ennen kuolemaansa, ja se julkaistaan postuumisti.

Liukkosen tapa kirjoittaa on rönsyävää ja täysin omanlaistaan. Vierastilan teemaa on hankala tiivistää yhteen lauseeseen. Se käsittee maailmaa, elämää – kuten Liukkosen aiemmat romaanit.

Liukkonen halusi uudistaa kotimaista kirjallisuutta ja hän laati jopa kirjallisen ohjelman.

Vuonna 2017 Liukkonen oli Finlandia-palkintoehdokas romaanijärkäleellään O.

Katja Kettu: Erään kissan tutkimuksia (Otava)

Katja Ketun edellisestä romaanista on ehtinyt kulua jo viitisen vuotta. Vuonna 2018 ilmestynyt romaani Rose on poissa oli Finlandia-ehdokkaana.

Tässä välissä Kettu kirjoitti elämäkerran muusikko Ismo Alangosta.

Erään kissan tutkimuksia on Katja Ketun kuudes romaani. Kirjan päähenkilö on Kirjailija, joka keskenmenon vuoksi menettää kykynsä puhua ja kirjoittaa. Maagisia piirteitä teokseen tuo kissa, joka ryhtyy tutkimaan vanhoja päiväkirjamerkintöjä.

Tiedotteessa Kettu sanoo romaanin olevan henkilökohtainen. Se on myös ylistys suomen kielelle ja kulttuurille.

Ketun tapa käyttää kieltä on täysin omanlaisensa. Usein taustalla häilyy pohjoisen murre, sillä Kettu on kotoisin Rovaniemeltä.

Satu Rämö: Jakob (WSOY)

Satu Rämön Islantiin sijoittuvista dekkareista on tullut kirjailmiö vailla vertaa. Sarjan ensimmäinen osa Hildur oli viime vuoden myydyimpiä kirjoja.

Myös keväällä ilmestynyt toinen osa Rósa & Björk rikkoi ennätyksiä nopealla myyntitahdillaan.

Avaa kuvien katselu Satu Rämö kuvattuna Lapissa viime kesäkuussa. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes

Kolmannessa osassa fokukseen pääsee suomalaistaustainen poliisiharjoittelija Jakob Johanson, joka työskentelee sarjan päähenkilön Hildur Rúnarsdóttirin parina.

Islannin jylhien maisemien lisäksi tulevassa romaanissa päästään seikkailemaan myös Lappiin.

Islannissa asuva Satu Rämö kirjoitti ja viimeisteli Jakob-dekkariaan Äkäslompolossa.

Kjell Westö: Molly & Henry (suom. Laura Beck, Otava)

Kjell Westön romaani on aina tapaus. Ruotsiksi kirjoittava Westö on yksi rakastetuimpia kirjailijoitamme, joka on pitkän uransa aikana voittanut niin Finlandia-palkinnon kuin Pohjoismaisen neuvoston kirjailijapalkinnon. Westö on suosittu kirjailija myös Ruotsissa.

Avaa kuvien katselu Kjell Westön romaaneista on tehty elokuvia ja näyttämösovituksia. Kuva: Niklas Sandström

Molly & Henry sijoittuu talvisodan aikaan. Molly kiertää Ruotsissa teatteriseurueen mukana, kun taas sulhanen Henry on joutunut sotaan mukaan rintamakirjeenvaihtajana. Romaani kertoo, mitä sotaa tekee elämälle, rakkaudelle, ihmiselle.

Kjell Westö on kirjoittanut lukemattomia historiallisia romaaneja, mutta ei ole aiemmin käsitellyt varsinaisesti sota-aikaa. Hän on sanonut kirjan olevan kunnianosoitus hänen molemmille ukeilleen, jotka menehtyivät sodassa.

Molly & Henry ilmestyy elokuun lopulla.

John Irving: Viimeinen tuolihissi (suom. Aleksi Milonoff, Tammi)

John Irving on etenkin suomalaislukijoiden suosiossa. Hän on vieraillut Suomessa useaan otteeseen ja on Tammen Keltaisen kirjaston suosituin kirjailija. Hänen tunnetuimpia romaanejaan ovat muun muassa Garpin maailma ja Kaikki isäni hotellit.

Viimeinen tuolihissi julkaistiin Yhdysvalloissa viime vuonna. Yli tuhatsivuisen järkäleen on suomentanut Aleksi Milonoff. John Irving on jo yli 80-vuotias, joten kyseinen romaani saattaa olla hänen viimeisiään.

Monipolvisen romaanin päähenkilö on, kuinkas ollakaan, kirjailija. Hän lähtee etsimään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat askarruttaneet läpi elämän. Tuhanteen sivuun mahtuu paljon irvingmäisiä käänteitä ja pohdintoja.

Alina Tomnikov: Käännä hirviö kylkiasentoon (Otava)

Syksyllä ilmestyy useita kiinnostavia esikoisromaaneja. Tämän syksyn kirjailijana debytoiva näyttelijä on Alina Tomnikov.

Käännä hirviö kylkiasentoon kertoo aikuisuudesta ja vastuunkannosta. Kirjan päähenkilö äityy väkivaltaiseksi aviomiestään kohtaan ja pakenee ahdistustaan menneeseen. Hän matkustaa lapsuuden maisemiin Venäjälle.

Alina Tomnikov on tuttu useista elokuvista ja sarjoista sekä Putouksesta. Hän on myös tehnyt kansainvälistä uraa näyttelijänä.

Avaa kuvien katselu Alina Tomnikov on näytellyt useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa. Kuva: Noora Haapaniemi

Elina Hirvonen: Rakkauksien lokikirja (WSOY)

Elina Hirvonen on viime aikoina kirjoittanut elämäkerrallisia teoksia. Keväällä ilmestyi kirja Katri Helenan elämästä ja edellisenä vuonna yhdessä Ujuni Ahmedin kanssa kirjoitettu Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Teoksesta nähdään tänä syksynä näyttämöversio Kansallisteatterissa.

Nyt on vuorossa pitkästä aikaa oma teos, jossa pohditaan rakkautta. Rakkauksien lokikirja on ensimmäinen osa trilogiaa, joka rakentuu fiktiivisten keskustelujen kautta. Teos sai alkunsa kirjoittamisen kriisistä.

Elina Hirvosen esikoisromaani Että hän muistaisi saman (2005) sai huomiota jopa Yhdysvalloissa. Kirjoittamisen lisäksi Hirvonen on ohjannut dokumenttielokuvia.

Tommi Kinnunen, Minna Rytisalo: Huokauksia luokasta (WSOY)

Tommi Kinnusta ja Minna Rytisaloa yhdistävät monet asiat. He ovat paitsi kirjailijajoita, myös äidinkielen opettajia – lisäksi molemmilla on takana työuupumus.

Huokauksia luokasta pohjautuu kahden kuusamolaistaustaisen opettajan kirjeenvaihtoon, jossa pohditaan koulumaailman muutoksia. Sekä Kinnunen että Rytisalo rakastavat opettamista, mutta koululaitoksen muutokset ovat vieneet ilon työstä. Jatkuvat uudistukset ja kokeilut ovat uuvuttaneet niin opettajat kuin oppilaatkin. Minna Rytisalo päätti luopua rakkaasta ammatistaan ja keskittyä pelkästään kirjoittamiseen.

Avaa kuvien katselu Minna Rytisalo ja Tommi Kinnunen kävivät kirjeenvaihtoa koulumaailmasta. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Huokauksia luokasta ei kuitenkaan ole mikään valituskirja, vaan molemmat kirjailijat pohtivat myös ratkaisuja ongelmiin.

Elokuun alkupuolella ilmestyneen kirjan teemat koskettavat niin vanhempia, opiskelijoita kuin päättäjiä.

Maja Lunde: Unelma puusta (suom. Katriina Huttunen, Tammi)

Norjalaisen Maja Lunden ilmastokvartetin viimeinen osa kuvaa ihmiskunnan lopun hetkiä. Kirjassa eletään vuotta 2110, ja Huippuvuorilla elää kourallinen selviytyjiä, joilla ei ole enää mitään yhteyttä muuhun maailmaan.

Kirjassa tavataan sarjan ensimmäisestä osasta tuttu Tao.

Lunde kirjoittaa ajankohtaista climate fictionia kauniisti, korostaen empatiaa ja vähiin käyvien ihmisten keskinäistä lämpöä. Kvartetin ensimmäinen osa Mehiläisten historia oli valtaisa menestys, ja se nousi muun muassa Saksan myydyimmäksi kirjaksi.

Maria Peura: Esikoinen (Otava)

Maria Peura on kirjoittanut omaan elämään pohjautuvan romaanin lapsen huostaanotosta. Samalla Peura purkaa yli sukupolvien ulottuvia traumoja.

Peura kirjoittaa omakohtaisesta ja arasta aiheesta kauniisti, käyttäen runollista kieltä. Hän kuvaa myös kirjoittamisen vaikeutta.

Peura on haastatteluissa kertonut pystyvänsä kirjoittamaan tapahtumista nyt, kun kaikki on hyvin.

Maria Peuran esikoisteos vuodelta 2001 oli Finlandia-palkintoehdokkaana. Esikoinen on hänen kuudes romaaninsa.

