Hajukumit, geelikynät, repussa roikkuvat apinat ja penaalien salalokerot: koulutarvikkeisiin liittyy nostalgiaa – jaa meille muistosi

Vuosikymmenten aikana on nähty lukuisia erilaisia koulutarvikkeita. Trendit vaihtuvat, mutta tietyt asiat pysyvät samana vuodesta toiseen.

Moni muistaa omilta kouluajoiltaan ne muodissa olleet koulutarvikkeet, jotka kaikilla piti olla. Oli tuoksuvia kumeja, tietynlaisia kyniä, reppuja ja penaaleita.

Erilaiset trendit ovat yltäneet myös välitunneille – toiset ovat leikkineet jojoilla, toiset vaihdelleet Pokémon-kortteja.

Turkulaisen Pääskyvuoren koulun rehtori Erkki Rötkönen on toiminut opetusalalla yli 30 vuoden ajan. Siinä ajassa trendit ovat ehtineet vaihtua moneen kertaan. Rötkösen mukaan moni asia on kuitenkin pysynyt samana.

– Koululaiset kuljettavat tavaroitaan edelleen repussa ja penaalitkin ovat edelleen käytössä. Uskoisin, että joka luokassa oppilaat ovat sillä tavalla tarkkoja välineistään, että kaiken täytyy olla kunnossa, kun koulu alkaa.

Rötkösen mukaan reput ja penaalit vaikuttavat olevan lapsille tärkeitä myös muiden kuin koulutarvikkeiden säilyttämiseen. Usein penaaleista saattaa kynien lisäksi löytyä myös vaikkapa kiviä tai keppejä.

– Lapsille tärkeille asioille täytyy olla omat paikkansa, Rötkönen sanoo.

Mekaanisia virityksiä ja tarvikkeiden tuunausta

Ensimmäinen ajatus voi olla, että penaalit ja kynät ovat melko yksinkertaisia. Vuosien mittaan on kuitenkin nähty jos jonkinmoisia virityksiä ja variaatioita näistä koululaisten perustarvikkeista.

1980- ja 1990-lukujen taitteessa koululaisia villitsivät monitoimipenaalit. Penaalista saattoi löytyä perustoimintojen lisäksi esimerkiksi salaluukkuja, teroitin, peili ja nappuloita, joita painamalla sai esiin erilaisia toimintoja.

Myös monivärikynät ovat jo vuosikymmenten ajan olleet lasten suosiossa. Kynän mekanismeilla voi itse valita, minkä värisellä kuulakärjellä haluaa kirjoittaa.

Rehtori Erkki Rötkösen havaintojen mukaan näitä mekaanisia virityksiä ei tänä päivänä enää oppilaiden pulpeteilla näy.

– Koulutarvikkeissa on nykyään aika paljon yksilöllisyyttä mukana ja tuunaaminen kuuluu asiaan.

Koulurepulla halutaan mukautua tai erottua

Muutaman vuoden Turun Vähä-Heikkilän koulussa opettajana toiminut Sami Aaltonen uskoo, että uuden koulurepun hankkimisen tärkeys on osa laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä. Uuden vaiheen alkaessa, oli kyseessä uusi kouluvuosi tai vaikkapa uusi työpaikka, halutaan tavaroilla tehdä vaikutus.

Aaltosen mukaan koululaiset haluavat tehdä uudella koulurepulla vaikutuksen joko mukautumalla muihin tai erottumalla joukosta.

– Itsellänikin on lapsia, ja olen huomannut, ettei uuden koulurepun hankkiminen ainakaan siitä johdu, että edellinen olisi loppuun kulutettu, hän sanoo.

Omilta kouluajoiltaan Aaltonen muistaa parhaiten penaalit. Hän muistelee, että kynät ja pyyhekumit olivat tavallisia, mutta penaaleilla erotuttiin joukosta.

Avaa kuvien katselu Opettaja Sami Aaltonen uskoo, että uusilla koulutarvikkeilla halutaan tehdä vaikutus koulutovereihin. Kuva: Iina Heilala / Yle

Aaltonen ei enää muista, minkälaista koulureppua tai penaalia hän on itse käyttänyt.

– Vaikka muistankin omilta ajoiltani penaalit hyvin, muistan ne ehkä juuri sen takia, ettei minulla ollut semmoista. Perheessämme mentiin vähän kevyemmällä budjetilla, joten ehkä olen vain halunnut unohtaa omat koulutarvikkeeni, Aaltonen kertoo.

”Olin positiivisesti yllättynyt koulumaailman meiningistä”

Trendeiksi nousevat koulutarvikkeet ovat usein sellaisia, joihin kaikilla perheillä ei ole varaa.

Opettaja Sami Aaltonen ei muistele omia kouluaikojaan lämmöllä, mutta iloitsee omien oppilaidensa kyvystä olla sinut sen kanssa, mitä heillä on.

– Minusta on tosi hienoa, jos lapset eivät enää koe, että heillä pitäisi olla jotain vain sen takia että muillakin on. On hienoa, jos asiat ovat menneet tähän suuntaan.

Aaltonen kouluttautui opettajaksi vasta vanhemmalla iällä. Vaikka omien kouluvuosien ja opettajan pestin välille mahtuu kymmeniä vuosia, Aaltoselle ei tullut yllätyksenä, kuinka paljon koulumaailma on muuttunut.

– Olin positiivisesti yllättynyt koulumaailman meiningistä omiin kouluvuosiini verrattuna.

Aaltosen mukaan opettajalla on iso vastuu luokan ilmapiirin luomisessa.

– Jos luot sellaisen ilmapiirin, että täällä saa olla juuri sellainen kuin itse on, näytät, että koulu voi olla kivakin paikka. Uskon, että sillä on iso merkitys.

Jutun alussa olevaan kuvakollaasiin kuvia toimittivat: Heli Harjanne, Henriikka Korolainen, Miia Mäkinen, Janni Ojava, Elise Pelander, Elina Sifver, Taru Ala-Hakula sekä Kati Rantala / Yle.

