Yle seuraa saamelaiskäräjävaaleja: Ehdokkaat on julkaistu

Saamelaiskäräjävaaleissa yhteensä 34 ehdokasta

Saamelaiskäräjävaalilista on julkaistu. Vaaleissa on yhteensä 34 ehdokasta. Se on kaksi ehdokasta vähemmän kuin edellisissä vuoden 2019 vaaleissa.

Inarista ehdolla on yhteensä kymmenen henkilöä, Enontekiöltä neljä, Utsjoelta yhdeksän, Sodankylästä neljä ja saamelaisalueen ulkopuolelta seitsemän henkilöä.