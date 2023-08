Suomen ensimmäinen itäraja määriteltiin tasan 700 vuotta sitten Pähkinäsaaressa – “ikuinen rauha” kesti vain parikymmentä vuotta

Tänään tulee täyteen tasan 700 vuotta siitä, kun Suomen itäraja määriteltiin ensimmäisen kerran.

Ruotsin ja Venäjän edeltäjävaltio Novgorodin edustajat kokoontuivat tekemään rauhaa vuonna 1323 Pähkinäsaareen Nevajoen Laatokan vastaiselle suulle elokuun 12. päivä.

Rauhanteon takapiruina ja kirittäjinä toimivat Itämeren kauppaa tuolloin hallinneen Hansaliiton gotlantilaiset kauppiaat.

– Rauha solmittiin erityisesti turvaamaan vakaata kauppaa itäisellä Suomenlahdella ja Nevalla, historiantutkija Jyrki Paaskoski kertoo.

Ennen rauhaa kauppa oli sujunut huonosti, koska Ruotsin ja Novgorodin valtapyrkimykset tärmäsivät alueella. Sotaretkiä tehtiin puolin ja toisin ja molemmat osapuolet olivat myös linnoittaneet asemiaan alueella. Ruotsi oli aloittanut Viipurin linnan rakentamisen 1200-luvun lopulla ja Novgorodilla puolestaan oli linnoitus Pähkinäsaaressa.

Jälkipolville säilyneiden tietojen mukaan ”ikuinen rauha” solmittiin ristiä suutelemalla. Alkuperäisiä asiakirjoja rauhansopimuksesta ei ole säilynyt.

– Nykyiset tekstit Pähkinäsaaren rauhasta ovat 1400-luvun latinankielisestä asiakirjasta, 1500-luvun ruotsinkielisestä asiakirjasta ja 1600-luvun venäjänkielisestä asiakirjasta, Jyrki Paasjoki kertoo.

Avaa kuvien katselu Valokuvassa eräs Pähkinäsaaren rauhan rajakivistä Vuokselan Päiväkiven kylässä Karjalankannaksella. Kuva: Museovirasto

Rajalinja vain osin selvillä

Pähkinäsaaren rauhan rajalinjaa ei merkitty maastoon, mutta sen kulku määriteltiin rauhansopimuksessa. Kaikista sopimuksessa mainituista maastokohdista ei ole kuitenkaan enää varmuutta.

– Karjalankannakselta aina Etelä-Savon Särkilahdelle Saimaan rannalle saakka rajapisteet ovat aika selvästi löydettävissä. Sen jälkeen tilanne vaikeutuu merkittävästi, Jyrki Paaskoski kertoo.

Paaskoski uskoo, että luoteiseen Sisä-Suomeen mentäessä epävarmuus rajalinjasta lisääntyy, koska rauhantekijöillä ei ollut enää niin selkeää käsitystä maastosta.

– Siitä eteenpäin alkoivat suuret korvet, suot ja järvialueet, joita rauhanneuvottelijat eivät enää tunteneet niin hyvin, Paaskoski sanoo.

Myös rajan päätepiste Pohjanlahdella on epäselvä. Rajan on arvioitu päättyvän Raahen seudulle, mutta selkeää loppupistettä ei ole selvillä. Joidenkin arvioiden mukaan raja jopa haaroittuisi ja kulkisi kohti kohti Jäämerta.

Viljelykulttuurin ja metsästäjäkulttuurin raja?

Pähkinäsaaren rauhan rajan on havaittu rajaavan suomalaisia vieläkin. Eroja on todettu esimerkiksi rajan itä- ja länsipuolien sosioekonomisessa tilanteessa, murteissa ja jopa geeniperimässä. Karkeasti yksinkertaistettuna rajan itäpuolella väestö on köyhempää ja sairaampaa.

Jyrki Paaskoski ei usko, että nykyisten väestöllisten erojen syynä on Pähkinäsaaren rauha, koska esimerkiksi geneettisten erojen syntymiseen kuluu paljon pidempi aika kuin mitä Pähkinäsaaren rauhan sopimisesta on kulunut. Raja on kuitenkin saattanut kuvastaa jo aiemmin syntyneitä kulttuurieroja.

– Se on saattanut olla tietynlainen maanviljelijäväestön ja keräilijä-metsästäjä väestön välinen raja, Paaskoski sanoo.

Avaa kuvien katselu Historiantutkija Jyrki Paaskoski epäilee, että Pähkinäsaaren rauhan raja noudattelee jo paljon aiemmin syntynyttä kulttuurista rajalinjaa. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Kolmen rajan Haukkavuori

Nykyisen Suomen puolella on joitakin paikkoja, joiden kautta Pähkinäsaaren rauhan raja on selkeästi kulkenut. Niitä on erityisesti Saimaan itärannalla Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Yksi näistä paikoista on Torsajärvi, joka mainitaan nykyisellä nimellään Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa.

Torsajärven lähellä sijaitsevan Etelä-Karjalan korkeimman kohdan Haukkavuoren katsotaan olleen yksi rajan kiintopisteistä. Tästä kertoo myös se, että se on valittu rajapisteeksi myös kahdessa muussa rauhassa.

Täyssinän rauha solmittiin vuonna 1595 ja Uudenkaupungin rauha vuonna 1721. Uudenkaupungin rauhan rajanvedosta Haukkavuoren laella on jopa säilynyt rajamerkintä.