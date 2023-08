Pekingin olympialaisiin haluttiin sininen taivas ja tehtaat suljettiin, siksi apteekista ei tänään välttämättä saa lääkettä

Lääkkeiden saatavuushäiriöitä ilmenee Suomessa joka vuosi eksponentiaalisesti enemmän. Koko maailman lääketuotanto lepää tuotantoepävarman Kiinan harteilla, ja siihen on alettu EU:ssa herätä.

Lääkkeiden toimitushäiriöt ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean proviisori, saatavuuden hallinta -jaoston ylitarkastaja Julia Lehtisen mukaan tilanne on korostunut muutamana viime vuotena.

– Määrällisesti toimitushäiriöitä on eniten kipu- ja kuume-, sekä sydän- ja verisuonilääkkeissä. Onneksi näissä lääkeryhmissä on hyvin korvaavia lääkkeitä saatavilla, Apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhala toteaa.

Viimeisen vuoden sisään ei lääkkeiden saatavuudessa ole suurta muutosta ollut.

– Mutta jos vertailupistettä venyttää taaksepäin, niin saatavuushäiriöt ovat valtavasti viime vuosina lisääntyneet, Vanhala sanoo.

Hänen mukaansa vuonna 2010 Fimea vastaanotti 67 saatavuushäiriöilmoitusta. Vuonna 2013 niitä kirjattiin 1 213 ja viime vuonna 2 335 kappaletta.

– Käyrä on siis eksponentiaalisesti ylöspäin. Tilanne on huolestuttava ja se on jatkunut jo pidempään.

Jokainen Euroopan apteekki käyttää seitsemän tuntia viikossa lääkepulan hallintaan

Lääkepulalla on paitsi vaikutusta ihmisten terveyteen, myös kuormittaa apteekkien työtä.

– Saatavuushäiriöitä voi olla kaikista lääkeaineryhmistä ja valitettavasti niitä myös on, Vanhala kertoo.

Euroopan apteekkien kattojärjestön PGEU:n selvityksen mukaan jokainen yhteisöapteekki Euroopassa käyttää keskimäärin lähes seitsemän tuntia viikossa lääkepulan hallintaan ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseen.

PGEU on varoittanut ongelmista ja niiden lisääntymisestä. Vuosittaisen tutkimuksen lääkkeiden riittämättömyydestä osoittavat, että tilanne vuonna 2022 on pahentunut kaikissa maissa ja kaikissa lääkeryhmissä.

Osa katkoksista on kuitenkin hyvin lyhyitä.

– Se näkyy meille niin, ettei lääkettä ole tukussa viikkoon. Sellainen ei vielä heijastu kuluttajille, eikä aiheuta paniikkia, Vanhala sanoo.

Toisinaan häiriöt ovat vakavampia. Kun yksi lääkeaine loppuu, alkavat lääkärit kirjoittaa reseptejä korvaaville lääkkeille, jolloin niiden menekki kasvaa.

– Jos äkillisiä menekinkasvuja tulee, loppuu toinenkin valmiste. Tästä seuraa dominoefekti.

Euroopan unionin lääketeollisuusryhmä PGEU:n puheenjohtaja Koen Straetmans kertoi jo viime vuoden alussa, että apteekkarit tekevät ylimääräistä työtä varmistaakseen hoidon jatkuvuuden ja minimoidakseen lääkevajausten vaikutuksen potilaiden terveyteen.

Suezin kanavaan juuttunut laiva katkaisi lääketoimitukset

Toimitusongelmien juurisyyt ovat moninaisia ja monimutkaisia. Yksi on lääkkeiden valmistuksen yhä enenevästi globalisoitunut luonne. Lisäksi tilannetta hankaloittavat hinnoittelustrategiat ja markkinadynamiikat sekä nykyinen raaka-aineiden kriisi, joka vaikuttaa jakelulle välttämättömiin pakkausmateriaaleihin.

– Tuotannolliset ongelmat ja lisääntynyt kysyntä. Ajan epävarmuus heijastuu myös lääketeollisuuteen energian, pakkausmateriaalien ja henkilökunnan saatavuus ongelmien muodossa, Fimean Julia Lehtinen sanoo.

Hänen mukaansa lääkkeiden tuotantoriskiä pitäisi hajauttaa.

– Mitä kauempana lääke valmistetaan, sitä suurempi riski on. Esimerkiksi Suezin kanavan laivaonnettomuuden takia tuotannot jäivät pitkäksi aikaa jumiin. Myös jos jotain lääkeainetta valmistetaan vain yhdessä laitoksessa maailmassa ja siellä tulee vaikka tulipalo, kestävät korjaukset pitkään.

Lehtisen mukaan keskustelua tuotannon saamiseksi takaisin Eurooppaan on käyty.

EU:ssa tilanteeseen on herätty. Euroopan unionin lääkestrategiaan on kirjattu, että Eurooppa tarvitsee enemmän omaa lääkevalmistusta.

– EU:ssa on ryhdytty keskustelemaan asiasta isoissa pöydissä. Nyt pohditaan, miten lisätä Euroopan lääkeomavaraisuutta, Apteekkariliiton Vanhala sanoo.

Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä.

– Lääkeala on hyvin säädeltyä. Vaikka uuden lääketehtaan valmistus aloitettaisiin heti, kuluu monta vuotta ennen kuin tuotantolinjan rattaat alkavat pyörivät, Lehtinen muistuttaa.

EU:n lääketeollisuusryhmä PGEU myös toteaa, että lääkevarmuuden kannalta on elintärkeää parantaa raportointia, seurantaa ja viestintää lääkepulista.

On olennaista tarjota enemmän resursseja Euroopan lääkevirastolle (EMA), jotta se voi kehittää toimia lääkepulien ennaltaehkäisyn ja hallinnan parissa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, raportissa todetaan.

Eurooppaan esimerkkiä Suomesta

Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen turvamekanismi: laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Siinä on määritelty terveydelle kriittiset lääkkeet varastoitavaksi. Osaa lääkkeitä on varastoitu puolen vuoden tarpeisiin, toisia kolmen kuukauden, valmistekohtaisesti.

– Jos olisimme ihan motissa, eikä mikään laiva, juna tai lentokone kulkisi maan rajojen yli, niin meillä kuitenkin on lääkkeitä varastossa, Vanhala sanoo.

Varaston sijainti on tarkkaan varjeltu valtionsalaisuus.

Myös EU-tasolla on alettu pohtia, pitäisikö Suomen kaltainen velvoitevarasto toteuttaa koko EU:hun.

– Viimeaikaiset kriisit, koronapandemia ja sota, ovat alleviivanneet tarvetta lisätä Euroopan omavaraisuutta, Vanhala toteaa.

Maailma Kiinan pihdeissä

Hintakilpailu painaa tuotannon Aasiaan. Lääkeraaka-aineiden ja rinnakkaislääkkeiden tuotanto on keskittynyt erityisesti Kiinaan ja Intiaan, jotka ovat Apteekkariliiton Vanhalan mukaan alttiimpia tuotannonhäiriöille ja -katkoksille.

– Käytännössä lääkkeiden raaka-aineiden tuotanto on nykyään kääriytynyt Kiinan pikkurillin ympärille. Se voi olla niinkin keskittynyttä, että jotain vaikuttavaa lääkeainetta saattaa valmistaa vain yksi tehdas Kiinassa. Jos tässä yhdessä tehtaassa tapahtuu jotain, ongelma heijastuu laajalle.

Avaa kuvien katselu Taru Vanhalan mukaan esimerkiksi koronapandemian aikana kokonaisia tehdasalueita suljettiin Kiinassa maan tiukkojen koronarajoitusten vuoksi. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Lääketoimitusketju on pitkä ja kapea. Tuotannossa yksi tehdas tekee yhden osan ja toinen toisen. Päälle tulevat vielä logistiikan ja toimitusten haasteet.

– Ketju on herkkä. Jos jossain on yksi pieni häiriö, se heijastuu todella nopeasti kaikkiin samaa lääkeainetta sisältäviin valmisteisiin, Vanhala sanoo.

Tuotanto on myös hyvin keskittynyttä: samaa lääkeainetta saattaa valmistaa yksi tai kaksi tehdasta maailmassa.

Tietyn lääkkeen loppumisen syitä on myös hyvin vaikea selvittää.

– Tuotantoketju on niin pitkä: voi olla, että nyt ilmenevä lääkkeen saatavuushäiriön juuri syy on tapahtunut jo joskus pari vuotta sitten. Nyt esimerkiksi saattaa olla lääkesaatavuushäiriöitä siitä syystä, että Pekingin olympialaisissa haluttiin, että tv-kuvissa on kirkas sininen taivas, niin pistettiin tehtaat kiinni, jotta ne eivät savuta.

Vanhalan mukaan yksittäinen maa ei pysty vaikuttamaan asiaan paljon. Ilmiö on kehittynyt yli 10 vuoden aikana.

– Onhan tässä valtavia uhkakuvia olemassa. Aina jos olemme yhden kortin varassa, niin onhan se riskaabelia, Fimean Lehtinen summaa.

