Roskapöntöttömät taukopaikat ja kompostoivat kuivavessat ovat saaneet kiitosta – loputkin roskapöntöt häviävät lähitulevaisuudessa

Ylläs-Pallastunturin kansallispuistossa on siirrytty roskattomaan retkeilyyn. Myös taukopaikkojen kompostoivat kuivavessat toimivat nyt paremmin, kun retkeilijät eivät tunge sinne sekäjätettä.

Koko Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella on nyt roskattomassa retkeilykäytössä, kertoo kansallispuiston virkistyskäyttöpäällikkö Pekka Sulkava. Esimerkiksi Pallas-Hetta-reitiltä poistettiin roska-astiat viime talven aikana taukopaikoilta sekä autio- ja varaustuvista.

Roskatonta retkeilyä on mainostettu jo pitkään ja näyttävästi muun muassa somessa, jotta asia ei tule retkeilijöille yllätyksenä. Nyt myös kansallispuistojen taukopaikkojen ohjekyltit on vaihdettu uusiin ja asetettu juuri sinne, missä tietoa tarvitaan.

– Luontokeskuksissa on myös edistetty ajatusta roskattomasta retkeilystä ja myyty muovista kestopussia roskien kuljettamiseen, ettei niistä valu mitään repun sisään. Roskapusseja on mennyt todella paljon ja tällä hetkellä näyttää, että roskien määrä puiston taukopaikoilla on selvästi vähentynyt, Sulkava sanoo.

Avaa kuvien katselu Virkistyskäyttöpäällikkö Pekka Sulkava sanoo, että lopuistakin roskapöntöistä luovutaan ehkä ensi talven tai ensi vuoden aikana. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Metsähallituksella on vielä roskapönttöjä joissakin yksittäisissä kohteissa pitkillä vaellusreiteillä, joissa ollaan ehkä viikkokin kerrallaan. Kaikki loputkin roska-astiat lähtevät Sulkavan mukaan jossakin aikataulussa pois, ja sitten ollaan sataprosenttisesti roskattoman retkeilyn piirissä.

– En osaa ihan nyt sanoa, että onko se ensi talven vai seuraavan vuoden asioita. Suunta on kuitenkin selvästi se, että nykyihmiset ovat retkeilyssä aivan erilaisia kuin 20 vuotta sitten. Nyt se pohjatyö on tehty ja ihmiset ovat enemmänkin kommentoineet, että mitä ihmettä, onko siellä vielä ollut roskapönttö kuin se, että mitäs nyt kun ne vietiin.

”Nyt se on jo itsestäänselvyys”

Metsähallitus on saanut pääasiassa positiivista palautetta retkeilijöiltä.

Esimerkiksi pudasjärveläiset Tuuli-Anna Tuohimaa ja Jaakko Matero pitävät järjestelyä hyvänä.

– Nyt on tietenkin itsestäänselvyys roskaton retkeily, että ne mitä tuodaan niin viedään myös pois että ei jätetä tänne, sanoo Tuohimaa.

– Eikä tuolla reittien varrella juuri roskia näe missään, että se tuntuu olevan muillekin itsestään selvää, sanoo Matero.

Heillä on aina mukana muovipussi jätteiden keräämiseen, jotta niistä ei valu mitään repun sisälle.

Avaa kuvien katselu Jaakko Matero ja Tuuli-Anna Tuohimaa pitävät repussa mukana muovipussia jätteille, jotta ne eivät sotke reppua. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Kuivakäymälät unisex-malliin

Samalla, kun Metsähallitus vaihtoi taukopaikoilla tulen tekemiseen ja roskien pois viemiseen liittyviä kylttejä, mietittiin myös sitä, missä muualla tarvitaan parempaa opastusta tai on muita ongelmia, sanoo virkistyskäyttöpäällikkö Pekka Sulkava.

Silloin päätettiin siirtyä kuivakäymälöissa unisex-tyyliin, eli siellä ei enää erotella miesten ja naisten vessoja.

Lisäksi kuivakäymälöihin laitettiin paremmat ohjeet siitä, mitä vessaan saa laittaa ja mitä ei.

Avaa kuvien katselu Uudet opasteet ovat parantaneet käymäläjätteen käyttöä kompostoinnissa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Meillä on ollut yksi suurimpia ongelmia, että kuivakäymälän biojäteastioista löytyy kumisaappaita ja roskapusseja ja peltipurkkeja ja kaikkea muuta mahdollista. Se sisältö ei sitten enää ole biojätettä vaan jotakin muuta jätettä.

Tästäkin uudistuksesta on tullut Sulkavan mukaan vain hyvää palautetta.

– Ensimmäisen vuoden kokemus on se, että negatiivisen palautteen määrä on vähentynyt aiemmasta. Tämän unisex-mallin käymäläastiat täyttyvät nyt tasaisemmin, ja se vähentää huollon tarvetta ja kustannuksia. Kaiken kaikkiaan palaute on parantunut tämän vuoden aikana.

Kuivakäymälöistä ei pääse hajuja tai suotovesiä luontoon

Taukopaikkojen kuivakäymälöissä kiinteät jätteet kompostoidaan paikan päällä ja kuljetetaan myöhemmin loppukompostointia varten. Suotovedet joko kerätään tankkiin ja käsitellään muualla tai käsitellään paikan päällä imeytyskentän avulla.

Kuivakäymälät ovat myös hajuttomia.

Avaa kuvien katselu Tästä kuivakäymälästä löytyy pisuaari, mutta sitä saavat käyttää muutkin kuin miehet. Kuva: Antti Mikkola / Yle

– Huoltaminen on tehty myöskin huoltajan näkökulmasta inhimilliseksi. Siinä perinteisessä mallissa ensin kaivetaan keltaista lunta muutamaa kuutiometriä, että päästään konttaamaan sinne käymälän alle, josta sitä puulaatikkoa tai muoviastiaa sitten vedetään pois ja rikotaan siinä selkä ja polvet.

Uudentyyppinen kuivakäymälä tulee halvemmaksi huoltaa. Se on myös halvempi hankkia, Sulkava sanoo.

– Näitä uusia malleja on kehitetty rakennettavaksi elementeistä. Ne ovat tulleet käytännössä halvemmaksi kuin perinteiset mallit. Myös huoltotoiminta on paljon suoraviivaisempaa ja vaatii vähemmän käsitöitä. Tässä on kolmipaikkainen käymälä, ja sen hinta oli 30–35.000 euroa rakennettuna ja viimeisteltynä.

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto Käyntimäärät maastossa 2022 594 300 2021 699 200 2020 563 100 2019 561 200 2018 549 200

Lähde: Metsähallituksen asiakastietojärjestelmä