Kemijärven kaupunki ja alueen lämpö ja vesi Oy ovat eri mieltä siitä, että loukattiinko ihmisten tietoturvaa

Kaupunginjohtaja Pekka Iivarin mukaan työhuoneessa on käsitelty Kemijärven lämpö ja vesi oy:n Pyhätunturin ja Pelkosenniemen asiakkaiden laskutustietoja.

Aiemmin uutisoimme, että Kemijärven kaupunki on tehnyt tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen tietoturvaloukkauksesta. Ilmoitus koskee henkilötietojen selailua kaupungin työntekijän työhuoneessa kesällä, kun varsinainen henkilötietokäsittelijä on ollut lomalla. Kaupunginjohtaja Pekka Iivarin mukaan tapahtuneessa on vaarantunut noin 3500 ihmisen henkilötiedot.

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala kertoo, että työhuoneessa käynyt on ollut heidän työntekijänsä. Hänellä oli Nivalan mukaan oikeus hankkia tietoja. Yhtiö tarvitsi kiireellisesti tietoja, joita se ei Nivalan mielestä saanut tarpeeksi nopeasti, useista pyynnöistä ja tavoitteluista huolimatta.

– Koska palveluntuottajan asiaa hoitava henkilö oli lomalla eikä kaupungin edustaja osannut auttaa yhtiön edustajia asiassa, yhtiön edustajat selvittivät tarvittavat tiedot niihin tarkoitetuista kansioista asioita hoitavan henkilön huoneessa, perustelee Nivala.

Kemijärven lämpö ja vesi Oy ostaa kirjanpito- ja toimistopalvelut Kemijärven kaupungilta.

Nivalan mukaan yhtiön ja Kemijärven kaupungin välisissä palvelusopimusta koskevissa neuvotteluissa keskeinen peruste yhtiön talous- ja toimistopalveluiden ostamisesta on ollut, että palveluntuottaja varmistaa palvelun saatavuuden kaikissa tapauksissa, siten, että tehtävään on koulutettu asioita hoitavan henkilön lisäksi varahenkilö.

Kemijärven kaupunginjohtaja Pekka Iivari kiistää, etteikö tietoja olisi ollut saatavilla. Hänen mukaansa asiaa selvitetään edelleen tietoturvaloukkauksena.

– Kaupungin ja lämpö ja vesi Oy:n palvelusopimus on toiminut tähän saakka hyvin eikä ole tullut palautetta siitä, etteikö sopimuskumppani olisi aina saanut tarvittavat tiedot ja muut sopimuksen mukaiset palvelut. Tiedon pyytäjä olisi saanut kaupungilta laskutukseensa tarvittavat tiedot.

Iivari ihmettelee tilannetta. Hänen mukaan laskuttaja, jonka huoneeseen mentiin, olisi palannut tehtäviinsä viikon päästä.

– Korostan, että asiakastietojen pyytämisessä on toimittu kiireellä näinkin merkittävässä asiassa. Oikeusturvankin kannalta on suositeltavaa olla hyvissä ajoin liikkeellä ja pyytää vaikkapa kirjallisesti etukäteen mitä tietoja tarvitaan, sanoo Iivari.

Nivalan mukaan tiedot ovat yhtiön omaisuutta ja yhtiön edustajia sitoo salassapitovelvollisuus.

– Yhtiön edustajilla on niihin yhtiön valtuutuksella täysi käyttöoikeus, sanoo Nivala.