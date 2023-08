Kommentti: Zelenskyi erotti kaikkien värväyskeskusten johtajat – taustalla laaja korruptio armeijan välttelemiseksi

KIOVA Perjantaina, samalla kun Venäjä iski Kiovaan ballistisilla Kinžal-ohjuksilla, Odessassa pidätettiin rikollisrinki, joka järjesti kutsuntaikäisille miehille kanavan ulkomaille. Armeijan välttelijät toimivat muihin maihin terveyshuoltoon pyrkivien vammaisten saattajina, mutta vammaiset olivat vammaisia vain paperilla.

Armeijan välttelijöitä on Ukrainassa paljon, ja usein he voivat saada vapautuksen lahjomalla paikallisen värväystoimiston väkeä. Korruptio on niin yleistä, että presidentti Volodymyr Zelenskyi päätti antaa potkut kaikkien kutsuntatoimistojen johtajille.

Zelenskyillä on edessään kaksi vaikeaa tehtävää. Ensinnäkin hänen on näytettävä Ukrainan edistyneen korruptionvastaisessa työssä, jotta lännen tuki jatkuisi ja integroituminen läntisiin rakenteisiin etenisi. Toiseksi presidentin on saatava armeijaan uusia sotilaita vastahyökkäyksen tueksi tilanteessa, jossa sota vain pitkittyy ja puolustusinto vähenee.

Täsmäiskulla värväystoimistoihin Zelesnkyi pureutuu molempiin ongelmiin. Hänen mukaansa toimistojen työntekijöihin kohdistuu yli sata rikostutkintaa, ja yli kolmeakymmentä vastaan on jo nostettu syytteet.

Presidentti kertoo, että lahjuksia on otettu vastaan sekä käteisellä että kryptovaluutalla. Rikoksia on monenlaisia. Esimerkiksi Donetskin alueen värväystoimisto maksoi omille työntekijöilleen noin miljoonan hryvnian eli 25 000 euron bonukset osallistumisesta taisteluihin, joita ei koskaan käyty.

Mutta yleisin korruptiomuoto on vapautuspapereiden eli niin sanottujen valkoisten lippujen järjestäminen miehille. Valkoisen lipun arvioidaan maksavan noin 10 000 euroa. Niiden myyminen on niin laajaa, että julkisuudessa ehdotetaan joskus valtion laillistavan ilmiön saadakseen lisää tienestejä.

Moni ukrainalainen mies ei halua lähteä rintamalle. Pelkästään Kiovan alueella kesäkuussa kutsuntatoimistot siirsivät poliisin hoidettavaksi kuusi tuhatta välttelytapausta. Luvussa ei ole mukana valkoisen lipun laittomasti saaneita, sillä heidän paperinsa ovat yleensä kunnossa eikä heitä etsitä.

Mitä pidempään sota jatkuu, sitä enemmän osa ukrainalaisista miehistä haluaa jatkaa normaalia elämäänsä. Mitä kauempana sotatoimet riehuvat, sitä vähemmän sota mielletään omaksi.

Tunnen itsekin pari tapausta. Eräs Länsi-Ukrainasta kotoisin oleva, ennen sotaa itseänsä yltiöisänmaalliseksi tuntenut, terve nuori mies muutti viime vuoden syksyllä Pohjois-Makedoniaan ostamalla itselleen viidellä tuhannella eurolla todistuksen sairaudesta, jota sairastava ei ole palveluskelpoinen.

Toinen tapaus on mies, joka värväytyi asevoimiin hyökkäyksen alussa. Hän kävi koulutuksen, mutta tajusi päästyään rintamalle, kuinka brutaalia ja pelottavaa sotiminen on. Hän haluaa päästä takaisin siviilielämään, mutta paluulippua rintamalta ei saa ennen sodan loppua. Hän sanoo, että istuisi mieluummin vankilassa kuin kuolisi jossain Bahmutin juoksuhaudassa.

Kun palveluksen vältteleminen on niinkin helppoa jopa hyökkäyssodan aikana, se ei ainakaan nosta puolustustahtoa niissä, joille sota on vain yksi seikka taustalla.