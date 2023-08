Kohusta toiseen seilannut perussuomalaiset aloittaa puoluekokouksensa Tampereella

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on ilmoittanut lähtevänsä presidenttikisaan, jos puolue asettaa hänet ehdokkaakseen.

Perussuomalaisten puoluekokouksen ohjelmassa on puoluejohdon ja presidenttiehdokkaan valinnat sekä keskustelu EU-poliittisen linjan päivittämisestä.

Rasismikohujen saattelemana hallitustaipaleensa aloittanut perussuomalaiset kokoontuu kaksipäiväiseen puoluekokoukseensa Tampereen messu- ja urheilukeskukseen.

Kokouksessa valitaan lauantaina puoluejohto seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja keskustellaan puolueen EU-poliittisen ohjelman päivittämisestä. Sunnuntaina ohjelmassa on muun muassa perussuomalaisten presidenttiehdokkaan nimittäminen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on ilmoittanut lähtevänsä presidenttikisaan, jos puolue asettaa hänet ehdokkaakseen, joten valinta on lähes selvä.

Myöskään puoluejohdon vaalista ei odoteta jännitysnäytelmää. Puheenjohtaja Riikka Purra ollaan mediakutsun mukaan näillä näkymin valitsemassa jatkokaudelle, samoin ensimmäinen varapuheenjohtaja Leena Meri ja toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas. Kolmannen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelevat Jeppe Isberg ja Pasi Liukkonen Uudeltamaalta ja Sebastian Tynkkynen Oulusta.

Puoluesihteerikisassa jatkoa hakee nykyinen puoluesihteeri Arto Luukkanen. Hänen lisäkseen ennakkoon on ilmoittautunut neljä muuta ehdokasta: Olli Kekkonen Kymistä, Harri Vuorenpää Pirkanmaalta sekä Satu Lampi ja Mikko Wikstedt Uudenmaalta.

Perussuomalaisissa jokaisella puolueen jäsenellä on oikeus tulla kokoukseen ja äänestää.

Muuttuuko kanta EU-erosta?

Perussuomalaiset aikoo päivittää vuonna 2019 julkaistua EU-poliittista ohjelmaansa. Ohjelmasta keskustellaan kokouksessa lauantaina, minkä jälkeen puoluetoimisto jatkaa ohjelman valmistelua.

Esittelypuheenvuoron pitää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Hän ei kommentoinut etukäteen asiaa. Vuoden 2019 ohjelmasta löytyy muun muassa perussuomalaisten pitkän aikavälin tavoite EU-erosta.

– Jo ennen unionin lopullista hajoamista perussuomalaiset näkee pidemmän aikavälin strategisena tavoitteena Suomen hallitun EU-eron joko yksin tai osana laajempaa EU-kriittisten maiden joukkoa. On harhaluulo, että Euroopan maiden välinen rauha ja sisämarkkinoiden ylläpitäminen vaatisivat tuekseen poliittisen unionin, ohjelmassa todetaan.

Eduskuntavaalien alla puheenjohtaja Purra sanoi eri yhteyksissä, että vuoden 2019 EU-linjaus on voimassa, mutta EU-ero ei ole tällä hetkellä ajankohtainen.

Etenkin hallituskumppani RKP:ssä seurattaneen tarkalla silmällä myös, miten rasismista perussuomalaisten puoluekokouksessa keskustellaan.