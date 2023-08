Sähkön hintaodotukset ensi talvelle laskivat Hans-myrskyn vanavedessä

Alkuviikosta riehunut Hans-myrsky teki paikoin pahaa jälkeä Ruotsissa ja Norjassa.

Myrskyn tuomat sateet yhdessä jo muutenkin sateisen heinäkuun kanssa näkyvät Pohjoismaiden sähköpörssissä futuurien laskuna.

Sähkön futuurihinnat ovat ennuste tulevasta sähkön hintatasosta.

– Kyllä oli vaikutusta. Sateinen sää on parantanut Pohjoismaiden vesitilannetta tuntuvasti ja nyt vesitilanne on tavanomaista parempi. Pohjoismaissa vesivoimalla on iso merkitys, joten sillä on vaikutusta futuureihin, sanoo Lumme Energian pääanalyytikko Marko Pikkarainen.

– Myrsky on kertaluontoinen tapahtuma. Mutta mitä vesivarastoissa tapahtuu, sillä on vaikutusta. Se johtaa sähkömarkkinaodotusten alenemiseen, sanoo johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta.

”Monet tähdet paremmassa asennossa”

Käytännössä sähköfutuurien alentuminen ensi talveksi ja jopa pidemmäksi aikaa tarkoittaa sitä, että markkinoilla odotukset sähkön riittämisestä vahvistuvat.

Näkymä viime syksyn kaltaiseen rajuun hinnannousuun on siis entistä kaukaisempi.

Vuosi sitten elokuussa futuurit povasivat talvelle lähes 50 senttiin kilowattitunnilta nousevia hintoja - toteutuneet hinnat jäivät lopulta matalammaksi. Nyt futuurit ennustavat sähkön hinnan jäävän syksyllä ja talvella jopa roimasti alle 10 senttiin kilowattitunnilta.

– Ihan täydellistä kristallipalloa ei ole, mutta fakta on, että monet tähdet on aika paljon paremmassa asemassa kuin ne oli viime vuonna samaan aikaan, sanoo Fortumin pääanalyytikko Lari Järvenpää.

– Luottamus siihen että sähköä riittää, on vahvistunut. Se on kaikkein tärkein asia. Luotetaan myös siihen, että hinnat ovat keskimäärin kohtuullisia. Varmasti jatkossakin on silti suuria hintaheilahteluja odotettavissa tunnista toiseen ja viikosta toiseen, Salomaa sanoo.

Optimistisiin odotuksiin vaikuttaa moni asia.

– Siellä vaikuttaa tietenkin muutkin tarjontapuolen asiat kuin vesivarantotilanteen parantuminen Pohjolassa. Esimerkiksi maakaasutilanne Euroopassa on hyvä ja Suomessa Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttö on sujunut, Salomaa sanoo.

Odotuksia tukee myös koko ajan lisääntyvä tuulivoiman määrä. Tuulivoimalla oli merkittävä vaikutus, kun pörssisähkön hinta romahti vuorokauden jokaiseksi tunniksi vastikään miinukselle.

Vaikutusta voi olla jopa teollisuuden näkymien heikentymisellä.

– Jos teollisuuden sähkönkulutus vähenee, niin sillä on hintaodotuksia vähentävä vaikutus, Salomaa arvioi.

Avaa kuvien katselu Norjassa osa Braskereidfossin vesivoimalaitoksen padosta murtui vesimassojen voimasta. Kuva: Cornelius Poppe / AFP

Sähköfutuurit ennustavat tulevaa hintatasoa

Sähköfutuureilla on yhteys kuluttajiin. Pörssisähköasiakas voi jo vähän arvuutella talven kalleimpien kuukausien hintalappua.

Myös uutta sopimusta havitteleville asiakkaille pitäisi olla tarjolla taas vähän halvempia vaihtoehtoja vaikkapa määräaikaisista sopimuksista.

– Sähkösopimustarjousten taso on kyllä tullut viime aikoina alaspäin, sanoo Lumme Energian Pikkarainen.

– Hinnoittelumme pohjautuu futuureihin ja sitä kautta voidaan lukea, mikä meidän tarjous tällä hetkellä on, Fortumin Järvenpää sanoo.

Näin siksi, että sähkönmyyjä tietää futuurien perusteella millaisia kustannuksia heille aiheuttaa vaikkapa ensi viikolla asiakkaalle myyty kiinteähintainen määräaikainen sopimus.

Tehtäessä uutta kiinteähintaista sähkösopimusta myyjä ostaa tukkumarkkinoilta asiakkaan arvioidun kulutuksen verran futuureja, mistä muodostuu kiinteähintaisen sähkösopimuksen hinta.

Lopullista sähkölaskua paisuttavat toki vielä myyjän perimät maksut, verot, sähkönsiirron kulut ja tietysti asiakkaan kulutus.

Sähköfutuurien hinta-arvio vaihtelee kuitenkin nopeasti ja reagointi on pörssien tapaan rivakkaa. Mikä voi heilauttaa näkymän taas nykyistä synkemmäksi?

– Naapurimaa käy sotaa. Siihen liittyen voi sattua jotakin. Entä saadaanko Eurooppaan jatkossakin nesteytettyä maakaasua. Voi tulla vikaantumisia sähkönsiirtoyhteyksiin tai voimalaitoksiin. Voi tulla tosi kuiva loppukesä ja syksy, mikä vaikutta voimaloiden vesitilanteeseen. Jos tulee kova pakkasjakso, silloin voi taas pörssisähköasiakasta harmittaa ja kiinteän sopimuksen asiakas olla tyytyväinen. Jos puolestaan tulee lauha talvi, harmitukselle käy päinvastoin, Salomaa luettelee riskejä.