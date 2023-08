Yksi Suomen vanhimmista ruukeista vetää matkailijoita nyt niin paljon, että yrittäjätkin innostuivat – ”Yhteydenottoja tulee viikoittain”

Aleksi Uusitalo kertoo, miten kesä on sujunut Strömforsin ruukissa ja mitä tavoitteita hänellä on tulevaisuudelle. Video: Kalle Purhonen / Yle ja Antro Valo / Yle.

Strömforsin yrityspuiston toimitusjohtajan Aleksi Uusitalon mukaan ruukin kävijämäärä on kolminkertaistunut viime kesästä.

Loviisan Ruotsinpyhtäällä sijaitseva Strömforsin ruukki näyttää paikan päällä yhtä kauniilta kuin kuvissakin.

Alueella on aamupäivällä suhteellisen hiljaista. Koulut ovat alkaneet, ja syksy on tulossa. Kesä on kuitenkin ollut Strömforsin yrityspuisto oy:n toimitusjohtaja Aleksi Uusitalon mukaan erittäin onnistunut.

Uusitalo kertoo, että kävijöitä on ollut kolminkertaisesti viime kesään verrattuna. Tämän kesän kävijämäärät ovat todennäköisesti ylittäneet kotimaanmatkailuun keskittyneiden koronakesien hittiluvut.

Avaa kuvien katselu Tässä näkyy yksi ruukin suosituimmista valokuvauskohteista. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Vanha ruukkialue sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Helsingistä itään, Ruotsinpyhtään kirkonkylällä Loviisassa.

Strömforsin ruukki on yksi Suomen vanhimmista rautaruukeista. Sen syntyvaiheet juontuvat Ruotsin valtakunnan ajalle 1600-luvun loppuun.

Ruukki on ollut näkyvillä perinteisen uutismedian lisäksi sosiaalisessa mediassa, mikä on saanut monet löytämään kohteen. Myös Loviisan asuntomessut on tuonut ihmisiä alueelle.

Matkailijoita on löytänyt ruukkiin etenkin pääkaupunkiseudulta.

Loputon työmaa

Aleksi Uusitalo osti ruukin Loviisan kaupungilta vuoden 2022 alussa. Tämän jälkeen alueelle on tullut paljon uutta.

Uusitalo kertoo, että uusia aktiviteetteja on tullut saataville ja myymälätiloja avautunut tänä kesänä. Hän mainitsee esimerkiksi ruukissa kesän aikana järjestetyt keikat ja kesäteatterin.

Avaa kuvien katselu Aleksi Uusitalo kertoo, että ruukista saatavat tulot käytetään alueen kehittämiseen. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

– Tuntuu, että moni asia on loksahdellut kohdalleen ja vauhti kiihtyy, Uusitalo kertoo.

Tehtävälista on kuitenkin pitkä, ja suunnitelmia tulevaisuudelle riittää. Uusitalo kuvaileekin ruukkia loputtomaksi työmaaksi.

Toiveissa uusia majoitustiloja

Tällä hetkellä ruukki on pääosin päivä- ja kesäkohde.

– Tämä on meille selkeä tulevaisuuden kehityssuunnitelma. Pyrimme tarjoamaan majoitusmahdollisuuksia ja saamaan matkailijoita viipymään tällä alueella.

Tällä hetkellä majoituspaikkoja on noin 40, mutta lisäkapasiteetille olisi tarvetta.

Lisäksi Uusitalo mainitsee tavoitteeksi ympärivuotisen matkailun kehittämisen. Toimintaa pyritään kehittämään niin, että paikka houkuttelisi kävijöitä myös kesäsesongin ulkopuolella.

Avaa kuvien katselu Ruukissa pääsee esimerkiksi kanoottiretkelle. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Myös juhlakansaa odotetaan ruukkiin enenevässä määrin ympäri vuoden.

Alueella on kirkko, jossa vietetään esimerkiksi häitä. Aiemmin hääjuhlien jatkoille on kuitenkin jouduttu juhlatilan puutteessa lähtemään ruukista muualle bussikuljetuksella. Ongelmaan on tulossa ratkaisu, sillä ruukkiin valmistuu syksyllä suuri juhlatila.

Yhteydenottoja yrittäjiltä viikoittain

Ruukissa mietitään jatkuvasti, miten alueen palvelutarjontaa voisi parantaa. Uusitalo ei tee päätöksiä yksin, vaan hän pitää tärkeänä vuoropuhelua esimerkiksi ruukin alueen tiloissa vuokralla olevien noin 30 yrittäjän kanssa.

Yhdessä keskustellaan muun muassa siitä, minkälaista palvelua alueelle tarvitaan. Tämän perusteella päätetään, mitä yrityksiä alueelle otetaan.

Kiinnostusta yritystoiminnalle ruukin tiloissa löytyy, sillä yhteydenottoja kiinnostuneilta yrityksiltä tulee Uusitalon mukaan viikoittain.

Voit keskustella aiheesta 19.8. kello 23.00 asti.