Ruotsissa etsitään nyt teini-ikäistä hakkeria, jota epäillään yli 700 000 ihmisen tietojen vuotamisesta

Uppsalan läänissä asuvaa teiniä epäillään kahdesta suuresta tietomurrosta ja tuhansien ihmisten henkilökohtaisten tietojen vuotamisesta. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo haastatelleensa teiniä, joka kertoo olevansa tietomurtojen takana.

Viime viikolla Uppsalan alue kertoi Uplannin julkisen liikenteen sovellukseen tehdystä tietomurrosta, jonka myötä yli 700 000 ihmisen henkilökohtaiset tiedot vuotivat julki. Vuodetut tiedot koskivat muun muassa ihmisten puhelinnumeroita, ostohistoriaa ja sähköpostiosoitteita.

Uppsalan alue teki tapauksesta rikosilmoituksen pian sen jälkeen, kun epäilty hakkeri oli ottanut heihin yhteyttä ja paljastanut päässeensä käsiksi käyttäjien henkilökohtaisiin tietoihin. Sovelluksen haavoittuvuus on sittemmin paikattu.

– Emme koe, että tässä on kyse avunannosta, vaikka olemme toki oppineet sulkemalla jälleen yhden aukon. Olemme aiemminkin saaneet yhteydenottoja palvelussa esiintyvistä haavoittuvuuksista, mutta tässä on kyse tietomurrosta ja tietojen vuotamisesta, mikä on laitonta, Uplannin joukkoliikennejärjestelmästä vastaavan yhtiön markkinointipäällikkö Nikodemus Kyhlén, kertoo SVT:lle.

Aiemmin tällä viikolla Ruotsin Liikennevirasto avasi uudestaan tutkinnan vuosi sitten tapahtuneesta palvelunestohyökkäyksestä, joka aiheutti ongelmia ajokokeiden varausjärjestelmässä. Viime viikolla iskun takana oleva henkilö kertoi kuitenkin saaneensa pääsyn viraston tietokantoihin.

Iskuista epäilty hakkeri on näyttänyt SVT:lle, miten hän toteutti iskun. SVT kertoo olevansa jatkuvassa yhteydessä teini-ikäiseen hakkeriin. Tämä kieltäytyy kuitenkin antamasta haastattelua omalla äänellään, jotta häntä ei olisi mahdollista tunnistaa.