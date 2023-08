Purra arvosteli mediaa ”silmittömyydessään ennennäkemättömästä ajojahdista”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra arvosteli avauspuheessaan vahvasti tiedotusvälineitä. Purra kuvasi kesän rasismikeskustelua ”ennennäkemättömänä ajojahtina” ja ”joukkohysteriana”.

– Edes hallitusohjelman eduskuntakäsittely ja opposition valitusvirsi eivät ehtineet loppua, kun alkoi silmittömyydessään ennennäkemätön perussuomalaisten vanhojen sanomisten ajojahti, joka tulee jäämään Suomen poliittiseen mediahistoriaan.

Purra kutsui kesän keskustelua maineentuhoamisyritykseksi, epärehelliseksi ja röyhkeäksi.

– Paha, rasisti, fasisti, natsi, Purra kuvasi perussuomalaisten leimaamista.

Purra arveli, että mikäli vanhojen kirjoitusten arvostelu jatkuu, hallituksen toimia ei edes oppositio seuraa. Puheessa oli mukana piikki hallituskumppani RKP:lle.

– Hallitus saa toteuttaa ohjelmaansa rauhassa, mikäli kaikki hallituspuolueet ovat siihen valmiita.

Siteerasi Erika Vikmania

Puheensa lopuksi Riikka Purra kannusti puolueväkeä, että kesän aikana koettu vanhojen kirjoitusten kaivelu vahvistaa perussuomalaisia ja on vahvistanut häntä itseäänkin.

Puheensa lopussa liikuttunut ja taukoja pitänyt Purra siteerasi iskelmälaulaja Erika Vikmanin kappaletta Syntisten pöytä.

– Kun et jaksa enää esittää mitään/Kun et suuta pysty supussa pitää/Tule luoksemme/Pöytä on jo katettu

– Jos joku teistä on niin synnitön ja kunnollinen/Heittäköön päällemme tänne sen ensimmäisen kiven

– Meit on täällä sekava seurakunta/Ja sellaisena kun oot sun pitää tulla/Mun viereen on/Paikka sulle varattu

Riikka Purra sai kokoussalilta raikuvat aplodit. Kokousväki nousi taputtamaan seisaaltaan ja taputti myös puheen jälkeen salissa soitetun Erika Vikmanin kappaleen tahdissa.

Purra kertoo Ylen haastattelussa, että hallituksen luottamuskriisiin ei voi hakea ratkaisua hallitusohjelmaa muuttamalla.

Purran omien sanojen mukaan on päivänselvää, että perussuomalaiset on sitoutunut syrjimättömyyteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Hän toivoo RKP:n omista keskusteluista hallitukselle myönteistä tulosta.

– Hallitus ei voi mennä täysistuntosaliin epävarmana siitä, mitä äänestyksessä tapahtuu.

Purra kuulostaa ainakin omiensa edessä puoluekokouksessa haluttomalta ministerivaihtoihin tai hallituksen ohjelman muuttamiseen. Se merkinnee, että RKP joutuu jatkamaan mietintäänsä, onko puolue valmis jatkamaan hallituksessa.

Käytännössä hallituksen jatkaminen tai kaatuminen ratkennee mahdollisissa luottamusäänestyksissä eduskunnassa syksyllä.

Juttua täydennetty klo 14:40 Riikka Purran haastattelulla.