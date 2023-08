Venäjän sulku vaikuttaa festareihin – Flow Festivalin on vaikea saada isoja artisteja ja ulkomaisten kävijöiden määrä romahti

Flow Festivalilla tanssittiin perjantaina trendikkään afrobeatsin tahtiin. Illan pääesiintyjä oli nigerialainen Wizkid ja suomalaisräppäri Yeboyah heitti afrikkalaiset rytmit kehiin pienellä tanssialueella dj-setissään.

Avaa kuvien katselu Yeboyah villitsi yleisöä perjantaina Flow Festivalilla. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Tanssimassa olivat myös Pauliina Sievinen ja Adama Jallow, jotka ovat olleet Flow-festareilla jo muutaman kerran.

– Tämä ilmapiiri on kiva. Täällä on mun mielestä kaikille kaikkee, sanoo Jallow.

– Ja artistit ovat vähän pienempiä, mitä on tullut tänne katsomaan, Sievinen jatkaa.

Avaa kuvien katselu Adama Jallow ja Pauliina Sievinen aikovat tanssia koko Flow Festivalin ajan. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Isompia kansainvälisiä nimiä onkin vaikeampi saada esiintymään suomalaisfestivaaleille. Yhtenä syynä on Venäjän sulku. Kun maailmankiertueet eivät enää mene itänaapuriin, niin myös Suomi jää välistä.

– Artistien kiertäminen on hankaloitunut. Kiertueet ovat lyhyempiä. Osa amerikkalaisista artisteista ei enää lähde tänne Eurooppaan ollenkaan, sanoo Flow Festivalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio.

Haasteena on etenkin logistiikka, sillä Suomi on kuin saari Euroopan perukoilla. Isojen artistien kiertueilla liikkuu niin paljon tavaraa, että sen tuominen tänne on kallista.

– Se on edelleen haasteena, että tänne pääsee vain meriteitse. Ja kun se meidän ainoa maareitti on ummessa, niin kyllä se edelleen vaikuttaa, sanoo musiikkitapahtumien etujärjestön LiveFin ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen.

Avaa kuvien katselu Anna Puu esiintyi Flow Festivalin päälavalla perjantaina alkuillasta. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Venäjän sulku näkyy Flow Festivalilla muutenkin. Esimerkiksi ulkomaisten festarikävijöiden määrä on romahtanut, kun venäläisiä ei kävijöissä enää ole.

– Siinä missä hotellit olivat aina ihan turvoksissa Flow-viikolla, niin nyt sitä tilaa on paljon paremmin. Meilläkin parhaimmillaan 15 prosenttia kävijöistä oli muualta kuin Suomesta ja nyt se on tippunut johonkin kolmannekseen siitä, sanoo Tuomas Kallio.

Tällä viikolla Flow Festival lopetti markkinointiyhteistyön Heineken-olutmerkin kanssa, sillä hollantilainen juomajätti toimii edelleen Venäjällä. Se on festivaalin mielestä kävijöiden arvomaailmaa vastaan.

– Tästä on aiemmin keskusteltu keväällä ja tilanne ei ole mennyt ihan maaliin heidän osaltaan, Kallio sanoo.

Avaa kuvien katselu Flow Festivalilla viini käy kaupaksi useammin kuin muilla festareilla. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Pauliina Sievinen ja Adama Jallow ymmärtävät Flow'n päätöksen yhteistyön lopettamisesta.

– Ollaan vastuullisia pienissä asioissa, missä voidaan vaikuttaa. Se on pääasia, Sievinen sanoo.

– Jos pienissä asioissa voi vaikuttaa niin sitten pitää. Ihan ymmärrettävää, Jallow kompaa.

– Se ei ole meiltä mitään pois, Sievinen pohtii.