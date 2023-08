Robert Helenius sai tahtonsa läpi erikoisessa varusteriidassa – tästä on kyse ”Hanskagatessa”

Robert Heleniuksen ja Anthony Joshuan lauantai-illan kohtaaminen on kirvoittanut salamointia molemmissa leireissä.

Eilen illalla Heleniuksen tunteet kuumenivat, kun Joshua oli vaihtanut nyrkkeilyhanskansa kovempiin salaa Heleniukselta. Suomalainen oli käärmeissään huijauksesta, koska aiemmin oli sovittu, että molemmat ottelevat pehmeämmillä hanskoilla.

Heleniukselle tarjottiin ottelua varten Grant-merkkisiä hanskoja, joita Helenius itse kuvaili ”tyynyiksi”. Joshua toi ottelua edeltäneeseen katselmukseen kuitenkin yllättäen oman brändinsä huomattavasti kovemmat hanskat, jotka eivät vastanneet Heleniukselle tarjottuja.

Suomalaisen tiimi vaati asian oikaisua. Heleniuksen taustajoukoissa oleva kotimainen tähtivalmentaja Pekka Mäki oli ratkomassa hanskoihin liittyvää kiistaa.

– Sanoimme, että haluamme tasaisen pelikentän. Otellaan molemmat samoilla hanskoilla niin ei tule erimielisyyksiä, Mäki latasi Yle Urheilun haastattelussa.

Heleniuksen tiimin vaateiden jälkeen suomalaisiskijän hotellille toimitettiin identtiset hanskat ottelupäivänä.

– Tämä vaati niin sanotusti vähän linjojen takaista toimintaa. Kaikki on nyt kunnossa ja toivottavasti Hanskagate on nyt selvä eikä asiaa tarvitse murehtia enää hallilla, Mäki kertoo.

Avaa kuvien katselu Anthony Joshua ja Robert Helenius tuijottivat toisiaan pitkään punnituksessa. Kuva: Getty Images

Ottelulla valtava merkitys

Mäki toimi promoottorina, kun Helenius voitti Mika Mielosen Savonlinnassa viime viikonloppuna. Aiemmin Mäki on vaikuttanut suomalaisten huippunyrkkeilijöiden, kuten Amin Asikaisen, Edis Tatlin ja Juho Tolppolan valmentajana.

Nyt hän toimii Lontoossa Heleniuksen tiimissä cutmanin tehtävässä. Cutman sitoo ottelijan kädet ennen hanskojen pukemista ja vastaa ottelun aikana haavojen ja nirhaumien paikkauksesta erien välissä.

Britit ovat intohimoisia nyrkkeilyfaneja ja Joshua lajin maailmankuulu supertähti. Oman kultapojan kotiottelu on valtava mediatapahtuma, joka on Mäen mukaan näkynyt Lontoon katukuvassa. Jättiottelulla on suuri merkitys myös suomalaiselle ammattinyrkkeilylle.

– Tämä on isoimpia nyrkkeilytapahtumia suomalaisten ottelijoiden historiassa. Kotimaisen nyrkkeilyn pitää nostaa Heleniukselle hattua. Ei ole arkipäivää, että suomalaisia nähdään näin isoilla lavoilla. Minulla on kutina, että tänään tehdään suomalaista urheiluhistoriaa, Mäki povaa.

Avaa kuvien katselu Pekka Mäki virittelee hanskoja Edis Tatlin käsiin. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Joshua on tehnyt pitkän uran ja takonut nyrkkeilyllä valtavasti rahaa. Mäki spekuloi, että laskusuhdanteessa olevalla Joshualla voi tulla tiukkaa ”Pohjolan painajaisen” kanssa.

– Jos nyt tulee kuokkaan heti alussa, niin en tiedä löytyykö Joshualta enää tahtoa MM-otteluun. Uskon, että Robertilla on mahdollisuus ihan selkeään voittoon jopa ennen täyttä aikaa, Mäki sanoo.

Heleniuksen ja Joshuan ottelu alkaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Lontoossa klo 0.30 Suomen aikaa.