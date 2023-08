Kausi alkaa, mutta Barcelonalla on käytössä vain 12 pelaajaa – myös Real Madrid painii rajuissa muutoksissa

Jalkapallon Espanjan liigan viime kausi päättyi FC Barcelonan mestaruusjuhliin, mutta uuden kauden alkaessa tilanne seuran ympärillä on jälleen haastava. Menestysseura on useamman vuoden kamppaillut talousongelmien ja Espanjan liigan taloussäädösten kanssa.

Barcelona aloittaa liigakautensa sunnuntaina, mutta joukkueella on tällä hetkellä käytettävissään vain 12 Espanjan liigan rekisteröimää pelaajaa sarja-avaukseen. Yhdysvaltalainen urheilusivusto The Athletic kertoo, että kaikkia pelaajia ei ole saatu edustuskelpoisiksi, koska Barcelona rikkoo tällä hetkellä La Ligan palkkarajoja koskevia sääntöjä.

Kesän hankinnoista Inigo Martinez, Ilkay Gundogan sekä Oriol Romeu ovat vielä ilman pelilupaa. Käytännössä seuran tulee saada pelaajien palkkakulut ja seuran saamat tuotot tasapainoon. Tätä Barcelona yrittää tehdä muun muassa myymällä mediaoikeuksiaan sekä pelaajiaan.

Viimeisimpänä joukkue kauppasi tähtilaituri Ousmane Dembelen Paris Saint-Germainiin reilulla 50 miljoonalla eurolla.

Summa on kuitenkin puolet vähemmän, mitä Espanjan toinen mahtiseura Real Madrid maksoi kesän tähtihankinnastaan Jude Bellinghamista.

Avaa kuvien katselu 20-vuotias Jude Bellingham vakuutti Dortmundissa ja oli Real Madridin kesän suurhankinta yli 100 miljoonalla eurolla. Kuva: Real Madrid via Getty Images

Real Madrid koki massiiviset menetykset

Niin Real Madrid kuin FC Barcelonakin menettivät kokeneita avainpelaajia viime kauden jälkeen. Yli vuosikymmenen madridilaisten ykköshyökkääjänä maaleja takonut Karim Benzema siirtyi Saudi-Arabiaan ja viime vuosina tasaisesti luottoa saanut laituri Marco Asensio Dembelen tapaan PSG:iin.

Ehkä kovimman menetyksensä ”Los Blancos” koki kuitenkin torstaina. Joukkueen tähtimaalivahti Thibaut Courtois loukkasi harjoituksissa polven eturistisiteensä ja on eri arvioiden mukaan leikkauksen jälkeen sivussa suurimman osan kaudesta.

Avaa kuvien katselu Thibaut Courtois loisti viime kaudella, mutta harjoituksissa tullut loukkaantuminen pilasi maalivahdin tulevan kauden. Kuva: Getty Images

Kahden viime kauden aikana yli 6 000 minuuttia La Liigassa pelannut belgialaisvahti on maailman parhaita, mutta päävalmentaja Carlo Ancelotti luottaa 24-vuotiaaseen Andriy Luniniin Courtois’n korvaajana.

– Meillä on täydellinen luotto Luniniin, joka on loistava maalivahti. Hän on ollut todella hyvä läpi harjoituskauden, Ancelotti sanaili BBC:n mukaan.

Lunin on pelannut valkopaidoissa kolmen kautensa aikana yhteensä yhdeksän La Liga -ottelua. Testi alkavalla kaudella on kova, mikäli hän on madridilaisten valinta ykkösvahdiksi. Eurooppalaismedioissa on huhuttu Madridin myös etsivän siirtomarkkinoilta korvaajaa Courtois’lle.

Hyökkäyspäässä Benzeman jättämää aukkoa yrittävät täyttää Espanyolista lainalle tullut veteraanikärki Joselu sekä parhaiten laidalla viihtyvä Vinicius Junior. Joselu yritti läpimurtoa Madridissa reilut kymmenen vuotta sitten siinä onnistumatta, joten viime kaudella 16 maalia tehnyt hyökkääjä saa nyt uuden mahdollisuuden.

Kylian Mbappea on huhuttu jo useana kesänä Madridiin, mutta tähtihyökkääjän siirto ei vieläkään ole toteutunut. Ancelottilta saatetaankin nähdä kauden alussa harjoituspeleistä tuttu ratkaisu peluuttaa brassitaituri Viniciusta toisena kärkenä kahden hyökkääjän taktiikassa.

Avaa kuvien katselu Barcelonan seuralegendat Sergio Busquets (vas.) ja Jordi Alba hyvästelivät seuran kannattajat viime kauden päätteeksi. Kuva: NurPhoto via Getty Images

Barcelonan kultainen sukupolvi on historiaa

FC Barcelonan kokoonpano on jälleen muuttunut madridilaisiakin enemmän. Seurasta lähtivät viimeisetkin ”kultaisen sukupolven” avainpelaajat, kun keskikentän pelintekijä Sergio Busquets sekä laitapuolustaja Jordi Alba suuntasivat seuralegenda Lionel Messin seuraksi Inter Miamiin.

Busquets oli edustusjoukkueen mukana päävalmentaja Pep Guardiolan luomasta dynastiasta asti. Nuorten vastuunkantajien myötä uusi aikakausi alkaa viimeistään nyt, sillä vuonna 2015 Mestarien liigan voittaneesta joukkueesta on jäljellä enää maalivahti Marc-Andre ter Stegen sekä tuolloin pienessä roolissa ollut Sergi Roberto.

Kohua Barcelonan ympärillä aiheuttaa brassitähti Neymarin mahdollinen paluu Kataloniaan. Ennen sarja-avausta huhut saavat eurooppalaismedioissa lisää kierroksia.

Mikäli ”Blaugrana” saa palkka- sekä pelilupa-asiansa kuntoon, on sekä Real Madridilla että Barcelonalla todella laadukas pelaajisto keskikentälle koko eurooppalaisen jalkapallon mittapuulla.

Manchester Citystä tullut Gundogan sopinee päävalmentaja Xavin pelitapaan. Barcelonan pallonhallintaprosentti viime kaudella kaikki kilpailut huomioiden oli ottelua kohti huima 63,5. Cityn vastaava oli 63,2.

Pallovarmuudellaan loistava Gundogan saa pelata vahvuuksillaan ja fyysinen Romeu tuo puolustavan vaihtoehdon Gavin, Pedrin ja Frankie De Jongin rinnalle.

Dortmundissa kokonaisvaltaisuudellaan loistaneen Bellinghamin tulon myötä madridilaisten keskikentälle löytyy hurjasti monipuolisia vaihtoehtoja. Kokeneet Luka Modric ja Toni Kroos ovat Ancelottin luottopelaajia jo viime vuosikymmeneltä. Nuoret Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde sekä AC Milanista siirtynyt Brahim Diaz tuovat juoksuvoimaa, pallollista taitoa ja maalintekouhkaa Realin riveihin.

– On harvinaista löytää näin laadukas pelaaja. Hän on vain 20-vuotias, joten hän voi vielä parantaa, Ancelotti kehui Bellinghamia heinäkuussa harjoitusottelun jälkeen.

Avaa kuvien katselu FC Barcelonan kotistadion Camp Nou on tällä hetkellä kaukana parhaasta loistostaan stadionin täydellisen uudistuksen takia. Kuva: NurPhoto via Getty Images

Suurseurojen myllerryksen täydentää, että molemmat aloittavat kautensa ”evakossa”. Barcelonan legendaarinen Camp Nou on remontissa, joten joukkue pelaa kaikki kauden kotiottelunsa Barcelonan vuoden 1992 Olympiastadionilla, joka on tullut tutuksi Espanyolin kotistadionina.

Real Madrid pelaa kolme ensimmäistä otteluaan vieraskentällä, koska vajaat 80 vuotta vanhan Santiago Bernabeun remontti on vielä kesken.

Verivihollisten kaudet alkavat muutosten kourissa.