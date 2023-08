Bidenin poika joutumassa oikeuden eteen – näin Hunter Bidenin kohdistuva tutkinta voi vaikuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toistuvasti tuonut esiin tukevansa poikaansa Hunter Bidenia häneen kohdistuvassa tutkinnassa.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin toimia alkaa selvittää erikoissyyttäjä. Nimityksestä ilmoitti perjantaina Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland.

Lue tästä, mistä pitkään jatkuneessa tutkinnassa on kyse.

Miksi Hunter Bidenin toimia tutkitaan jälleen?

Hunter Bideniin kohdistuvia rikosepäilyjä on tutkittu vuodesta 2019 lähtien.

Kesäkuussa 2023 Hunter Biden myönsi syyllistyneensä kahteen verorikokseen ja päässeensä sopimukseen aseen hallussapitorikoksesta syyttäjän kanssa. Heinäkuun lopulla pidetyssä oikeusistunnossa, jossa sopimus piti vahvistaa, erimielisyyden nousivat kuitenkin pintaan.

Bidenin asianajajat olivat käsittäneet, että sopimus tarkoitti myös Bideniin kohdistuvan tutkinnan lopettamista. Syyttäjän mukaan tällaisesta ei koskaan sovittu, ja niinpä sopimus raukesi.

Tällä viikolla David Weiss nimettiin erikoissyyttäjäksi, jonka tutkimus todennäköisesti johtaa Hunter Bidenin oikeudenkäyntiin.

Avaa kuvien katselu Donald Trumpin kampanjatoimiston julkaiseman lausunnon mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö on suojellut Bidenin perhettä vuosikymmeniä. Kuva: Michael Reynolds / EPA

Mitä tutkinnassa selvitetään?

Pitkään jatkuneessa tutkinnassa on keskitytty etenkin siihen, onko Hunter Biden syyllistynyt laittomuuksiin ulkomaisissa liiketoimissaan.

Republikaanipuolueen riveistä on esitetty epäilyjä, että Bidenin perhe olisi hyötynyt Hunterin liiketoimista muun muassa Ukrainassa ja Kiinassa.

Toistaiseksi ei ole esitetty mitään todisteita siitä, että Joe Biden olisi hyötynyt poikansa liiketoimista tai että hän olisi millään tavoin edistänyt poikansa yritystoimintaa palvellessaan Valkoisessa talossa.

Tähän mennessä tutkinta on paljastanut kaksi väärinkäytöstä. Biden ei maksanut 100 000 dollarin arvosta ansioveroja vuosina 2017 ja 2018. Hän on myös pitänyt ampuma-asetta laittomasti hallussaan. Nämä rikokset Hunter Biden on myöntänyt.

Mikä vaikutus ensi vuoden presidentinvaaleihin?

Presidentti Joe Biden kertoi toukokuussa MSNBC-kanavalle luottavansa poikaansa ja ettei Hunter ”ole tehnyt mitään väärää”.

Mielipidemittausten mukaan Bidenin tuki pojalleen on äänestäjien keskuudessa tulkittu merkiksi siitä, että presidentti on hyvä isä.

Demokraatit huomauttavat, ettei Hunteriin kohdistuva tutkinta vaikuttanut merkittävästi vuoden 2020 presidentinvaaleihin tai vuoden 2022 kongressin välivaaleihin.

Republikaanileirissä tutkinnan toivotaan vievän huomion pois Donald Trumpiin kohdistuvista rikosepäilyistä. Erikoissyyttäjän johtamissa tutkimuksissa on myös se piirre, että ne voivat johtaa ennalta arvaamattomiin suuntiin.