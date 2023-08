Näyttelijä Ville Virtanen edesmenneestä ystävästään: Antti Raiviolla oli aikuisen äly, mutta teini-ikäisen mielikuvitus

Ville Virtanen on viime vuosikymmenen aikana muun muassa näytellyt pääroolia Sorjonen-televisiosarjassa.

Ville Virtanen oli toisella kurssilla Teatterikorkeakoulussa, kun Antti Raivio asteli ensimmäiselle.

Parivaljakko tutustui, ja jo seuraavana vuonna he olivat päärooleissa ohjaaja ja käsikirjoittaja Esa Kirkkopellon näytelmässä Kaniman. Näytelmä oli koulussa menestys, jonka perusteella ohjaaja Kari Kyrönseppä pyysi Raiviota Ylen Hymyhuulet-sketsisarjaan.

Raivio kutsui Virtasen aisaparikseen ja siitä lähti parivaljakon yhteinen noin puolitoista vuotta kestänyt intensiivinen rupeama.

Raivion esittämä Aki ja Virtasen esittämä Turo iskivät itsensä suomalaisten sydämiin tarttuvilla hokemillaan.

– Olimme äärimmäisen tosissamme liikkeellä, kun kirjoitimme sketsiä. Päämääränä oli, että saisimme ihmiset itkemään viihdeohjelmassa, kertoo näyttelijä Ville Virtanen Ylen haastattelussa.

Raivio ja Virtanen otettiin ohjelmaan vastapariksi aikansa suursuosikeille Pirkka-Pekka Peteliukselle ja Aake Kallialalle. Neljän minuutin aikaikkunaan he kirjoittivat sketsinsä itse.

– Saimme kirjoittaa yhdessä melkein kaiken, mitä teemme. Kirjoitimme yhdessä, lause kerrallaan, vuorotellen, Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan Akin ja Turon huumori osui johonkin kohtaan Suomen nuorisoa.

He lähtivät kiertueelle, joka sisälsi yhteensä noin 20 esiintymistä. He nappasivat haltuunsa Linnanmäen ulkolavan yleisöennätyksen, jolla he pyyhkäisivät laulaja Paul Ankankin yleisöluvut mennessään.

Avaa kuvien katselu Turon (vas.) ja Akin legendaarinen hokema ”auts töks töks” jäi elämään suomalaisten keskuudessa. Kuva: Yle/Kalevi Rytkölä

Yhteisenä sopimuksena pois viihdemaailmasta

Hymyhuulet-kuvausten aikana Raivion mielessä oli kuitenkin teatteri, ja yksi versio Skävabölen poikien käsikirjoituksesta oli jo valmis.

– Kun olimme tehneet kaksi kautta, tiesimme, että nyt pitää alkaa opettelemaan tätä ammattia, Virtanen sanoo.

Heille tarjottiin kellon ympäri auki olevaa ääni- ja kuvastudioita ideoidensa toteuttamista varten. Molemmat kuitenkin halusivat yhteisenä sopimuksena siirtyä viihdemaailmasta draaman puolelle.

Kaksikko näytteli yhdessä Talvisota-elokuvassa vuonna 1989, mikä jäi viimeiseksi yhteiseksi elokuvaprojektiksi.

Raivio lähti perustamaan Q-teatteria yhdessä näyttelijäveljensä Leo Raivion ja ohjaaja Heikki Kujanpään kanssa vuonna 1990. Ovet olisivat olleet auki myös Elokuvataiteen laitokselle, mutta Raivio valitsi teatterin.

Helsingin Töölössä sijaitsevasta Q-teatterista tuli yksi Suomen teatterimaailman nimekkäimmistä, ja se on toiminnassa vielä tänä päivänä.

Aikuisen äly, mutta teini-ikäisen mielikuvitus

Virtasella ja Raiviolla oli tarkoitus esiintyä vuosikymmenten jälkeen jälleen yhdessä.

Suunnitellussa elokuvassa olisi ollut suoraan Raiviolle käsikirjotettu hahmo, ja molemmat odottivat kuvauksia innoissaan. Elokuvan tekoa oli määrä aloittaa jo viime kesänä, mutta kuvaukset lykkääntyivät.

Vuoden jälkeen elokuisena sunnuntaina Virtanen vastaanotti uutisen 60-vuotiaan Antti Raivion kuolemasta.

– Raskain sydämin kuulin uutisen. Olen valtavan kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä töitä hänen kanssaan ja tuntea sellaisen ihmisen. Yleensä postuumisti sanotaan ylisanoja, mutta onneksi ehdin sanoa sen Antille ihan silmästä silmään. Jos joku on nero ollut matkani varrella, niin kyllä se on ollut Antti, Virtanen sanoo.

Kaksikko on ollut yhteyksissä kouluajoistaan aivan loppuun asti. Virtanen kertoo jutelleensa vastikään ystävänsä ja kollegansa Heikki Kujanpään kanssa, joka kuvaili Raiviota tunteissaan ja ajatuksissaan suoraksi.

Virtasen mukaan Raiviolla oli aikuisen ihmisen äly, mutta teini-ikäisen mielikuvitus. Hän pystyi näkemään arkipäiväisiä asioita tuoreesta näkökulmasta.

Viimeiseksi jääneellä tapaamiskerralla Virtanen näki, että Raivio on fyysisesti hauras.

– Pää oli vielä yhtä kirkas ja briljantti kuten aina. Hänellä olisi ollut vielä paljon annettavaa ja kaipuu on iso, mutta samalla on kiitollisuus siitä, että on saanut tutustua sellaiseen henkilöön, Virtanen sanoo.

Virtanen toivoo, että Raivio muistetaan ihan vain Anttina.

– Kaikki hänet tai hänen taiteensa kohdannut on kokenut jotain ainutkertaista.