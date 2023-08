K-popin NCT:n ja Stray Kidsin fanitus yhdistää parhaat ystävät Senni Saarisen, 17, ja Alisa Helmisen, 18: "Voidaan yhdessä hehkuttaa"

Alisa Helminen (vas.) ja Senni Saarinen hallitsevat k-popin kulttuuriin kuuluvat söpöstelyposeeraukset: iso sydän, poskisydän, sormisydän ja yhteinen käsisydän. Koreaksi tälle on oma terminsä ”aegyo”, joka tarkoittaa söpöä kiintymyksen ilmaisua.

17-vuotias Senni Saarinen ja 18-vuotias Alisa Helminen Hämeenlinnasta fanittavat eteläkorealaista popmusiikkia eli k-popia.

– Senni esitteli kuutosluokalla k-popin ja näytti videoita. Aluksi en innostunut niin paljon, mutta myöhemmin innostuin, kertoo Alisa.

Sennille aiheen esitteli isoveli Oliver, joka oli kuunnellut Bigbang-bändiä ala-asteelta asti ja näytti kiinnostavia musiikkivideoita.

Nuoret naiset olivat mukana k-popin fanien tapaamisessa K-CON SUOMI -tapahtumassa lauantaina Hämeenlinnassa satojen muiden nuorten, etupäässä teini-ikäisten tyttöjen kanssa.

K-CON SUOMI -tapahtumassa tanssittiin satunnaisesti soivia k-pophittien kertosäkeitä, koreografiat on opeteltu musiikkivideoista.

Sennin suosikkibändit ja biasit eli lempiesiintyjät löytyvät heti:

– Stray Kids ja sieltä Han, se on paras. Ja Shinee, sieltä Taemin.

Sennillä on ahdistushäiriö ja siitä johtuvaa masennusoireilua. Idolit tuovat elämään iloa ja hoitavat mielenterveyttä. Hän kertoo pystyvänsä samaistumaan Haniin.

– Hanillakin on ollut vaikeuksia ahdistuksen kanssa ja hänkin pärjää ja pääsee eteenpäin, on iloinen ja näyttää jaksamista, niin siitä tulee itselle motivoitunut olo.

Myös Taemin on Sennin mukaan kokenut tosi paljon elämänsä aikana.

– Hän debytoi neljätoistavuotiaana ja olen tosi ylpeä siitä, että jaksaa edelleen.

Avaa kuvien katselu Fanituotteet tuovat idolit lähelle. Kuvakorttien ja kirjojen sekä musiikkialbumien keräilyyn uppoaa helposti tukku euroja. Kuva: Nina Keski-Korpela / Yle

Sennille k-pop on enemmän kuin musiikkia.

– Se menee syvemmälle tasolle ja tukee. Ne on iloisia ja auttaa faneja.

Tuntuu, että on ystävä siinä?

– Joo, vaikka saattaa kuulostaa tyhmältä, mulle se on tosi tosi tärkeä juttu.

Inspiraatiota idoleista

Alisan sydäntä lähinnä on NCT.

– Mark, Haechan ja Doyoung! Näen heidät tosi hauskoina ihmisinä ja esikuvina itselleni, varsinkin Markin. Mark vaikuttaa tosi ymmärtäväiseltä ja aidolta ihmiseltä, joka ottaa kaikki huomioon ja auttaa muita. Haluan itse pyrkiä olemaan samanlainen. Se inspiroi.

Avaa kuvien katselu Alisa Helminen (vas.) ja Senni Saarinen rakastavat laulamista. Tässä menossa Blackpink-ryhmän kappale k-popkaraokessa. Kuva: Nina Keski-Korpela / Yle

K-popin fanittamisessa Alisasta tuntuu siltä, että hän on osa yhteisöä. Ulkopuolisista se voi vaikuttaa oudolta.

– Ei meitä kyllä ymmärretä usein. Jotkut saattavat hyväksyä, että joo, sä kuuntelet k-popia, mikäs siinä, mutta toiset näkevät sen kielteisenä ja ajattelevat heti pakkomielteistä fania. Ihmisten pitäisi olla avoimempia, että ihmiset ovat erilaisia ja tykkäävät erilaisista asioista.

Sennikin tunnistaa syrjivää kohtelua.

– Joissakin kaveripiireissä ei ole niin kotoisa olo eikä sitten viitsi puhua siitä, koska he eivät ymmärrä. Välillä kuulee jopa rasistista tai misogynistä kommenttia, että ”näyttävät ihan tytöiltä”, mutta Koreassa on vain erilainen kulttuuri. K-popin maailmassa miehet käyttävät meikkiä ja se on ihan okei.

Harrastus laajentuu elämäntavaksi

Ala-asteella toisiinsa tutustuneet tytöt myös laulavat yhdessä k-popia. On ihanaa puhua ystävälle, joka ymmärtää.

– Aina, kun on jotain innostavaa kerrottavaa k-popista, niin voin tukeutua Senniin. Tiedän, että häntä kiinnostaa, ja voidaan yhdessä hehkuttaa eri asioita.

Avaa kuvien katselu Alisa Helminen (vas.) ja Senni Saarinen unelmoivat idoliensa tapaamisesta. Kuva: Nina Keski-Korpela / Yle

Harrastuksilla on usein tapana laajentua elämäntavaksi. K-popiin hullaantumisen vuoksi voi vaikkapa tavata uusia ihmisiä, löytää uusia tyylejä, oppia uusia taitoja. Alisalle tärkeää on esimerkiksi ottaa esikuvaa hyvistä ihmisistä ja sitä kautta parantaa itseä.

– Tämä on paljon enemmän kuin musiikki, tähän liittyy tosi paljon esteettistä puolta, kuten asut ja musiikkivideot, Alisa sanoo.

– Tästä tulee niin iloiseksi, että en näe, että ikinä lopettaisin k-popin kuuntelemista, säestää Senni.

Unelmissa tapaaminen oikeassa elämässä

Sennin unelmien täyttymys olisi tavata idoleitaan:

– Että tapaisin oikeasti Stray Kidsiä, Shineeta tai Taeminiä. Olisi hienoa kertoa heille, kuinka paljon he vaikuttavat.

Alisa haluaisi päästä idoliensa konsertteihin:

– Päästä oikeasti näkemään heitä elämässä ja lisää yhteisöllisiä kokemuksia muiden fanien kanssa. Näkisin myös, kuinka hienosti he esiintyvät ja millainen intohimo heillä on.

Mikä sai kaksikon – ja sadat muut nuoret – suuntaamaan Hämeenlinnan K-CON SUOMI tapahtumaan? Vastaus on lopulta yksinkertainen:

– Kun on samoja kiinnostuksen kohteita, tekee iloiseksi, kun näkee, että toinen nauttii samasta asiasta kuin minä, sanoo Senni Saarinen.

– Siitä tulee yhteisöllisyyden tunne, me kaikki tykätään samasta asiasta eikä kukaan tuomitse toista, sanoo Alisa Helminen.