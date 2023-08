RKP tiesi, minkä porukan kanssa lähti hallitukseen, sanoo ps-aktiivi – ”Me ollaan kaikki aikuisia ihmisiä ja me osataan hakea tietoa”

RKP:n jahkailu hallituksessa hiertää perussuomalaisten puoluekokouskävijöitä. Ylen haastattelemat perussuomalaiset toivovat, että hallitustyö pääsisi pian kunnolla käyntiin.

Puolue on koolla kaksipäiväisessä puoluekokouksessa Tampereella haastavan hallitusstartin jälkeen. Vaikka julkisuudessa on kesän aikana keskusteltu myös uuden hallitusohjelman kirjauksista, huomio on pitkälti keskittynyt perussuomalaisten ministerien menneisiin ulostuloihin.

Puheenjohtaja Riikka Purran, ex-elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin vanhojen kirjoitusten takia perussuomalaisten hallituskumppani RKP on alkanut epäillä hallitusyhteistyön mielekkyyttä.

Hyvinkääläinen Tiina Halla-aho ei näe syitä sille, etteikö hallitusyhteistyö voisi lähteä toimimaan alkutöyssyistä huolimatta.

– Mun mielestä ei olisi mitään niin isoa kynnystä, etteikö se voisi lähteä toimimaan. Mitään uutta ei ole tullut yhdeltäkään puolueelta. Oli tiedossa, kenen kanssa on lähdetty hallitusta tekemään, Halla-aho sanoo.

Halla-aho viittaa RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin STT:lle antamaan kommenttiin, jossa Henriksson totesi, että puolue ei olisi välttämättä lähtenyt hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten kanssa, jos rasistiset kirjoitukset olisivat olleet RKP:n tiedossa.

Halla-aho ei tätä niele.

– Mun mielestä nämä on kaikki ollut tiedossa. Me ollaan kaikki aikuisia ihmisiä ja me osataan hakea tietoa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Aapo Nyholm kokee, että RKP:n vaatimukset anteeksipyynnöistä hiertävät hallitusyhteistyötä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Lähinnä RKP on aiheuttanut hallitusyhteistyössä ongelmia, sanoo raisiolainen Aapo Nyholm.

– Keskusta olisi ollut mieluisampi kumppani kuin RKP. Mutta näillä mennään, hän jatkaa.

Haasteista huolimatta haastatellut ovat yhtä mieltä siitä, että hallitukseen kannatti lähteä. Etenkin hallitusohjelman talouskirjauksiin ollaan tyytyväisiä, saadut ministerinsalkutkin miellyttävät.

– Kyllä vastuu on kannettava jossain vaiheessa, jos sen kaltaista saa, sanoo Jämsästä Tampereen puoluekokoukseen moottoripyörällä saapunut Jyrki Niittymaa.

Avaa kuvien katselu Jyrki Niittymaalle etenkin Leena Meren oikeusministerin salkku oli mieluinen hallitusneuvotteluiden tulos. Kuva: Silja Viitala / Yle

Puolueen eduskuntavaaleissa saavuttama vaalitulos edellyttää osallistumaan hallitukseen, sanoo porilainen Miikka Satama. Kuohunta kertoo siitäkin, että kaikkia on vaikea miellyttää, hän sanoo.

– Kyllä se varmaan kaikille on aika selvää, että RKP ja PS samassa hallituksessa on aika mielenkiintoinen yhtälö noin lähtökohtaisesti. Jos pidetään talousteema, mikä on yhdistävä liima, niin kyllä löytyy hallituspuolueiden kesken yhteneväisyyttä aika paljonkin, Satama sanoo.

Avaa kuvien katselu Miikka Satama ei pidä hallituksen kuohuja poikkeuksellisena. Menneetkin hallitukset ovat kausillaan kipuilleet, hän sanoo. Kuva: Silja Viitala / Yle

Rasismia ei hyväksytä, mutta toisinaan sitä on vaikea määrittää

RKP:n luottamusta nakertaa etenkin perussuomalaisten ministerien vanhat rasistiset verkkokirjoitukset. Puolue on vaatinut perussuomalaisilta irtisanoutumista rasismista.

Perussuomalaisissa esiintyy rasismia varmaankin siinä määrin mitä muissakin puolueissa, puoluekokouskävijät arvioivat oman kotijoukkueensa suhtautumista rasismiin.

Puoluekokouskävijät kertovat, mitä rasismi heidän mielestään on ja mitä se ei ole.

– En ole ainakaan itsessäni kokenut sellaista. Ja mitä olen tavannut muita persuja, sitä (rasismia) on aika vähän, Miikka Satama sanoo.

Toisilla ennakkoluulot, toisilla huono huumori saattavat näyttäytyä rasismina, Satama arvioi.

Rasismi käsitteenä on laajentunut niin, että harva enää ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan, Tiina Halla-aho sanoo.

– Mun mielestä meidän puheet, mitä on leimattu rasismiksi, nehän on ihan mun mielestä realismia. Sitä mitä tämä meidän arkipäivä on, Halla-aho sanoo.

Avaa kuvien katselu 15 vuoden takaisia kirjoituksia ei voi arvioida nykypäivän mittareilla, sanoo Tanja Pääkki. Maailma muuttuu, niin myös perussuomalaiset, hän arvioi. Kuva: Silja Viitala / Yle

Alavutelainen Tanja Pääkki sanoo, ettei tunne perussuomalaisia rasisteja. Rasismiksi väitetään toisinaan sellaisiakin asioita, jotka eivät Pääkin mukaan ole rasistisia.

– Vaikka sanoisi mitä, niin se on rasismia. Ainakin tuntuu siltä, että perussuomalaisia syytetään hirveästi. Vaikka puhutaan vaan maahanmuutto-ohjelmasta, niin tuntuu, että sekin on rasistista, Pääkki sanoo.

Ava Vuorenpää Pirkkalasta taas sanoo, että vaikkapa sosiaalisen median välityksellä on voinut huomata, että perussuomalaisissa on myös rasistisesti toimineita henkilöitä. Sitä ei kuitenkaan hyväksytä ja rasistisia toimia seuraa jatkotoimenpiteet.

Avaa kuvien katselu Ava Vuorenpää on PS Nuorten hallituksen varajäsen. Hänen mukaansa nuorisojärjestössä puututaan herkästi rasistisiin kirjoituksiin ja puheisiin. Kuva: Silja Viitala / Yle

– Suurin osa ei kuitenkaan ole rasistisia ja puhuu rasismia vastaan.

Sitä mieltä hän on itsekin.

– Mikäli tulisi vastaan tilanteita, joissa joku toimisi rasistisesti tai kiusaisi muita, niin ainakin itse aina puutun niihin tilanteisiin ja sanon, että käytös ei ole ookoo. Vaikka siitä seuraisikin itselle jotain haittaa, Vuorenpää sanoo.

