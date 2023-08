Robert Helenius haastaa entisen maailmanmestarin Anthony Joshuan Lontoossa – Yle Urheilu seuraa raskaan sarjan jättiottelua

Entinen raskaansarjan maailmanmestari Anthony Joshua, 33, hakee paluuta huipulle. Britti on etukäteen koitoksen suursuosikki, vaikka hän ei ole ollut viime aikoina lähelläkään huippuaikojensa iskua. Joshualla on ammattilaisena 25 voittoa (22 tyrmäyksellä) ja 3 tappiota.

Entinen raskaansarjan maailmanmestari Anthony Joshua, 33, hakee paluuta huipulle. Britti on etukäteen koitoksen suursuosikki, vaikka hän ei ole ollut viime aikoina lähelläkään huippuaikojensa iskua. Joshualla on ammattilaisena 25 voittoa (22 tyrmäyksellä) ja 3 tappiota.

tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä. Heleniuksella on ammattilaisena 32 voittoa (21 tyrmäyksellä) ja 4 tappiota.

Robert Helenius otteli vain viikko sitten, kun hän hoiteli Savonlinnan nyrkkeilyillassa sitkeän Mika Mielosen teknisellä tyrmäyksellä kolmannessa erässä. ”Robbe” hävisi viime vuoden lokakuussa Deontay Wilderille tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä. Heleniuksella on ammattilaisena 32 voittoa (21 tyrmäyksellä) ja 4 tappiota.