Koulun seksuaalikasvatus on muuttunut moninaisemmaksi ja myönteisemmäksi

Koulujen seksuaalikasvatuksen suurin ongelma on, että sille on varattu liian vähän aikaa, arvioi asiantuntija. Myös opettajien valmiuksissa on eroja.

Avaa kuvien katselu Koulujen seksuaalikasvatuksessa puhutaan nykyään aiempaa enemmän seksuaalisuuden positiivisista puolista, moninaisuudesta sekä omista ja muiden rajoista. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle