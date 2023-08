Havaijin maastopalot ovat vaatineet jo 93 kuolonuhria, ja määrän odotetaan edelleen nousevan

Yhdysvalloissa Havaijilla riehuneissa maastopaloissa kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo 93:een. Osavaltion kuvernööri Josh Green varoittaa kuolonuhrien määrän jatkavan edelleen kasvuaan.

– Ihmisten etsimiseen koulutetut koirat ovat etsineet vasta kolme prosenttia tuhoalueesta, Mauin piirikunnan poliisijohtaja John Pelletier sanoo.

Pelletierin mukaan kukaan ei vielä tässä vaiheessa voi tietää, kuinka suuri uhriluku todellisuudessa on.

Paloista on kärsinyt erityisesti Mauin saari, jossa tuli tuhosi Lahainan rannikkokaupungin lähes kokonaan. Yli 2 200 rakennusta ja yli 850 hehtaaria maata tuhoutui paloissa.

Liittovaltion kriisinhallintaviraston arvion mukaan kaupungin jälleenrakentaminen tulee maksamaan noin 5,5 miljardia dollaria (5 miljardia euroa).

Tiistaina alkaneiden tuhoisien maastopalojen laannuttua, pelastustyöt keskittyvät tällä hetkellä kadonneiden ja uhrien etsimiseen. Yhdysvaltain hätätilaviraston edustaja kertoi aiemmin BBC:lle, että lähes 1 000 ihmistä on vielä tavoittamatta palojen jäljiltä.

Yhdysvallat julistivat Havaijin maastopalot vuosisadan tappavimmaksi maastopaloksi Yhdysvalloissa. Viimeksi kuolonuhrien määrä ylitti Yhdysvalloissa 85 ihmistä vuonna 2018 Kalifornian Paradisen kaupungissa riehuneissa maastopaloissa.

– Kyseessä on ehdottomasti vaikein luonnonkatastrofi Havaijin historiassa, Green totesi tarkastettuaan maastopalojen aiheuttamaa tuhoa lauantaina.

– Haluamme nyt saattaa toisensa kadottaneet ihmiset yhteen ja tarjota heille majoituspaikkoja. Sen jälkeen voimme siirtyä jälleenrakentamiseen, hän jatkaa.

Avaa kuvien katselu Yli 1 400 ihmistä on majoitettu hätämajoituskeskuksiin. Kuva: Etienne Laurent / EPA

Havaijin viranomaisten mukaan yli 4 500 ihmistä on tällä hetkellä vailla yösijaa. Mauin viranomaiset ovat toistaiseksi onnistuneet varaamaan yli tuhat hotellihuonetta kotinsa menettäneille. Lisäksi he valmistautuvat vuokra-asuntojen järjestämiseen perheitä varten. Tähän mennessä yli 1 400 ihmistä on majoitettu hätämajoituskeskuksiin.

Sähkökatkot vaikeuttivat asukkaiden varoittamista

Kuolinuhrien korkean määrän vaikutti useat eri tekijät.

Vuonna 1946 saarelle iskeneen tsunamin jälkeen Havaijille rakennettiin saapuvista ympäristökatastrofeista varoittava hälytysjärjestelmä. Vaikka järjestelmää testataan kuukausittain, eivät hälytyssireenit maastopalojen syttyessä soineet.

Maastopalot tuhosivat myös puhelinmastoja ja aiheuttivat sähkökatkoja, mikä vuorostaan vaikeutti asukkaiden varoittamista lähestyvästä vaarasta. Mauin saaren länsiosissa sähkökatkot saattavat jatkua vielä useita viikkoja.

Tilanteeseen on lähes väistämättä vaikuttanut myös palohenkilökunnan ja kaluston vähäinen määrä. Havaijin palomiesliiton puheenjohtajan Bobby Leen mukaan Mauin, Molokain ja Lanain saarilla korkeintaan 65 palomiestä voi olla yhtä aikaa töissä.

Viimeisenä syynä on pidetty tilanteen nopeaa kehittymistä. Merellä riehuneen hurrikaanin aiheuttamat voimakkaat tuulet saivat kuivuudesta kärsineellä saarella alkaneet maastopalot leviämään valtavalla vauhdilla.

Hurrikaani ja Mauin saaren toisella puolella syttynyt toinen maastopalo teki reaaliaikaisen kriisinhallinnan pelastusviranomaisille haastavaksi.

Avaa kuvien katselu Viranomaiset antoivat perjantaina asukkaille luvan palata Mauin maastopalojen runtelemiin länsiosiin. Kuva: Etienne Laurent / EPA

– Ei tämä yrityksen puutteesta jäänyt kiinni. Palot yksinkertaisesti kiihtyivät hetkessä nollasta sataan, kotoaan paennut Riley Curran, sanoo uutistoimisto AP:lle.

Kaliforniassa kasvanut Curran kertoo olevansa tottunut Santa Anan sisämaan tuulten aiheuttamiin vuosittaisiin maastopaloihin.

– En silti ole koskaan aiemmin nähnyt liekkien syövän kokonaista kaupunkia neljässä tunnissa.