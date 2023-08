Asagraum on black metalin harvinaisuus: se koostuu vain naismuusikoista

Vuonna 2017 metallipiireissä kohistiin uudesta yhtyeestä ja sen debyyttialbumista. Asagraumin Potestas Magicum Diaboli kerästi ylistäviä arvioita useammassakin metallijulkaisuissa. 1990-lukulaiseen black metaliin nojaavalta albumilta oli myös vankka Suomi-yhteys: sen taustalta löytyy kotimainen KVLT-levy-yhtiö. Asagraumin olivat perustaneet hollantilainen Obscuran eli Hanna van der Bergin ja norjalainen Trish Kolsvart.

Sittemmin Kolsvart on jättänyt yhtyeen ja Asagraumista on tullut yhä enemmän Obscuran johtama ja hallinnoima projekti, joka kiertää neljän naisen voimin maailmaa ja tekee säännöllisin väliajoin uutta materiaalia. Uusi levy, Veil of Death, Ruptured, julkaistaan lokakuussa, eikä bändi edelleenkään lipsu traditionaalisia black metal -arvoja vaalivalta linjaltaan.

– Minun mielestäni ”perinteinen black metal” on ihan hyvä määritelmä kuvaamaan Asagraumin musiikkia, Obscura kuittaa.

Okkultismin syleilyssä

Asagraumin nimeen ja sen myötä myös ilmaisuun liittyy hieman yllättäenkin sumerilainen mytologia ja demonologia. Nimi Asag viittaa muinaiseen sumerilaiseen demoniin, kauhistuttavaan ja hyvin voimakkaaseen olentoon, jonka seurassa viihtyvät kiviset hirviöt ja joka saa pelkällä läsnäolollaan jokien veden kiehumaan sata-asteisena.

– Asagraumin musiikki heijastaa juuri tällaista henkeä. Kirjoitan myös melankolista ja mystistä black metalia, mutta pohjavirran pitää aina olla aggressiivinen ja uhkaava. Tässä mielessä Asag-demoni kuvastaa tyyliämme mainiosti, Obscura toteaa.

Asagraumin biisinnimiä ja lyriikoita selatessa selviää nopeasti, mistä yhtyeen ydinolemuksessa on kyse. Hate of Satan's Hammerin, Ignem Purificat Lilitun ja Black Sun Prayerin kaltaiset kappaleet kieppuvat okkultismin pohjattomissa syövereissä.

– Olen ollut koko elämäni ajan kiinnostunut okkultismista. Unieni ja ajatusteni kautta olen huomannut, että on olemassa toinenkin ulottuvuus. Kukaan ei tiedä tarkalleen millainen se on, mutta esimerkiksi okkulttisen kirjallisuuden kautta siitä voi saada vihjeitä ja tietoa.

Toinen ulottuvuus on paikalla myös silloin, kun Obscura tekee Asagraumin kappaleita. Hänen mielestään prosessi vertautuu automaattikirjoittamiseen ja -maalaamisen, jossa henkiolento ottaa ihmisen valtaansa.

– Kun työstän uutta albumia, olen hyperfokusoitunut ja tietynlaisessa transsitilassa. Kirjoitan musiikin ja lyriikat yhteen menoon hyvin nopeasti, ihan kuin lävitseni kulkisi virtauksia okkulttisista ulottuvuuksista. Kun soitan jotakin kappaletta ensimmäisen kerran livenä, tuntuu toisinaan siltä, että mitenköhän olen keksinyt tällaisen riffin: ei kyllä onnistuisi, jos olisin normaalissa mielentilassa.

Lienee myös selvää, että filosofisessa mielessä Obscuran ajatusmaailma edustaa satanismia.

– En kylläkään seuraa ketään tiettyä kirjailijaa tai henkilöä. Minulle satanismi on hyvin henkilökohtainen asia. Vastustan perinteisiä valtauskontoja, jotka tietenkin esittävät satanismin ja Saatanan pelottavassa valossa, koska tämä aate ei rohkaise ihmisiä antamaan rahaa tietyille organisaatioille, saati sitten tottelemaan niitä.

Provokaatio ymmärretään toisinaan väärin

Viime aikoina sosiaalisessa mediassa on kiertänyt meemi, jossa lukee Make Metal Offensive Again. Kyseistä meemiä on jakanut myös Obscura.

– Pidän meemistä, koska nykyisin on liikkeellä paljon niin sanottua huolestuneiden ihmisten politiikkaa, johon liittyy cancel-kulttuurin ohella se, että kaikkeen suhtaudutaan hyvin vakavasti. Black metalin kuuntelijoita esimerkiksi saatetaan leimata väkivaltaisiksi mielipuoliksi, ja eihän asia näin ole.

Obscura huomauttaa, etteivät satanismi tai black metal ole mitään synonyymeja toisten ihmisten vahingoittamiselle.

– Mitä järkeä tällaisessa ajattelumallissa muka on? En todellakaan rohkaise ketään tappamaan muita ihmisiä siksi, että olen black metal -muusikko. Provokaatio on toki provokaatiota, mutta sitä ei tulisi pitää vakavana uhkana yhteiskunnalle, koska sitähän se ei ole.

Obscuran mukaan monien black metal -yhtyeiden provosointia tulkitaan toisinaan tarkoitushakuisesti väärin.

– Bändejä maalitetaan – myös Asagraumia – vaikkapa siten, että vitsinä esitetty asia irrotetaan kontekstistaan, tai sitten tartutaan johonkin sanoituksen yksittäiseen kohtaan. Tällainen toiminta saa minut luonnollisestikin suuttumaan.

– Vastustan henkilökohtaisesti rasismia ja homofobiaa. Asagraumilla on ihan kaikenlaista seksuaalisuutta edustavia, kaikenlaisista taustoista tulevia faneja kaikkialta maailmasta, ja satanismihan edustaa vapautta olla sitä mitä on.

Naiskokoonpanosta on ollut hyötyä

Tällä hetkellä Asagraumin live-kokoonpanossa soittaa neljä naispuolista muusikkoa. Täysin naisvetoiset black metal - tai äärimetalliyhtyeet ovat harvinaisuus, tarkastelipa asiaa mistä maailmankolkasta tahansa. Obscuran mukaan tämä ei ole mikään ihme.

– Black metal on musiikkityylinä hyvin aggressiivista. Miehet tuntuvat pitävän enemmän ääri-ilmiöistä ja aggressiivisuudesta, joka liittyy myös tiettyihin urheilulajeihin. Ehkä kyse on myös esikuvien puutteesta.

Obscuran mukaan Asagraum on erottunut joukosta ja päässyt nopeasti eteenpäin myös siksi, että yhtye koostuu pelkästään naismuusikoista. Ennakkoluulojakin toisinaan ilmenee, etenkin kiertuebusseissa.

– Joskus kundit luulevat että olemme prinsessoja ja valitamme heti, jos kiertuebussin vessan reunoilla on virtsaa. Mutta eihän tämä ole mikään iso juttu.