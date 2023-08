Ukrainan joukot ovat edenneet kahdella tärkeimmällä hyökkäyslinjallaan

Ukrainan joukot ovat edenneet ”jonkin verran” kahdella tärkeimmällä hyökkäyslinjallaan, kertoo sanomalehti The New York Times.

Ukrainalaiset pyrkivät nyt etenemään etelässä kahta päähyökkäyslinjaa pitkin: itäisen Staromajorsken kylän kautta kohti Venäjän miehittämää Berdjanskin kaupunkia sekä lännemmässä kohti miehitettyä Melitopolin kaupunkia.

Tavoitteena on katkaista maasilta miehitettyjen Itä-Ukrainan alueiden ja Krimin niemimaan välillä, joka on Venäjän joukkojen tärkeä huoltoreitti.

Ukrainan joukot ovat edenneet molemmilla hyökkäyslinjoilla noin 16–19 kilometriä kesäkuun alussa alkaneen vastahyökkäyksen aikana. Vastahyökkäyksen aikana vapautettujen alueiden yhteismäärä on noin 388 neliökilometriä, kertoo sanomalehti Wall Street Journal.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaissotilaita kävelemässä Donetskin alueella 11. elokuuta. Kuva: Diego Herrera Carcedo / AOP

Yhdysvaltalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War (ISW) pitää suhteellisen vähäistä etenemistä kuitenkin ”taktisesti merkittävänä”, sillä se todennäköisesti heikentää Venäjän puolustuslinjoja kokonaisuutena. ISW arvioi, että se luo mahdollisuuksia ”mille tahansa ukrainalaiselle läpimurrolle”.

Ukrainan asevoimat ovat myös saavuttaneet ”osittaista menestystä” Robotynen kylän lähettyvillä Zaporižžjan alueella, kertoo Ukrainan armeijan pääesikunta uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ukrainalaiset ovat lisäksi aloittaneet hyökkäyksen Kozatši Laherin kaupunkiin Dneprjoen itärannalla. Ukrainan armeija ei ole vahvistanut operaatiota. Satelliittikuvat vahvistavat, että alueella on käyty taisteluita, vaikka moni asia Kozatši Laherin iskussa on edelleen epäselvä.

Tunnetun venäläisen sotabloggaajan mukaan ukrainalaiset pitävät edelleen kaupungin länsipuolella ”pientä sillanpääasemaa”, New York Times kertoo.

Ukrainalaiset ovat lisänneet Krimin niemimaahan kohdistuvaa painetta

Lauantaina Venäjän miehityshallinnon asettama Krimin alueen kuvernööri Sergei Aksjonov sanoi, että venäläisten ilmapuolustus ampui alas kolme ukrainalaista ohjusta Kertšinsalmen sillan yllä. Aiemmin lauantaina Venäjä sanoi tuhonneensa lisäksi 20 ukrainalaisten lennokkia lähellä Krimin niemimaata.

Venäjän puolustusministeriön mukaan ukrainalaiset olisivat yrittäneet osua siltaan S-200-ohjuksilla. Aksjonov väitti tuolloin, ettei silta kuitenkaan vaurioitunut iskuissa.

Avaa kuvien katselu Tšonharin sillan ja Henitšeskin kaupungin sijainti Etelä-Ukrainassa. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Aiemmin tässä kuussa iskuja tehtiin myös muihin Krimin ja mannermaan yhdistäviin siltoihin.

Iskuja tehtiin Tšonharin siltaan sekä Hersonin alueen Henitšeskin kaupungin lähellä sijaitsevaan siltaan.