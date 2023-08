Näyttelijä Jason Momoa kehottaa turisteja pysymään poissa maastopalojen runtelemalta Mauilta

Kuva: Erik Pendzich / Alamy/All Over Press

Havaijilaissyntyinen näyttelijä Jason Momoa on vedonnut turisteihin, jotta nämä ymmärtäisivät pysyä poissa maastopalojen pahoin koettelemalta Mauin saarelta.

Näyttelijä Jason Momoa on varoittanut turisteja olemaan matkustamatta maastopalojen pahoin koettelemalle Mauin saarelle Havaijilla, kertoo BBC News. Näyttelijä painottaa, ettei lomailijoiden läsnäoloa nyt siellä tarvita.

– Maui ei ole oikea paikka lomallesi juuri nyt. Älä matkusta, Momoa kirjoittaa Instagramissa.

–Älä vakuuta itseäsi siitä, että läsnäoloasi kaivataan saarella, joka kärsii näin syvästi, hän jatkaa.

Jo ainakin 93 ihmisen on vahvistettu kuolleen Mauin maastopaloissa, jotka tuhosivat saarella useita kaupunkeja, muun muassa historiallisesti merkittävän Lahainan.

Muun muassa elokuvista Aquaman ja Fast & Furious X sekä tv-sarjasta Game of Thrones tunnettu Jason Momoa on syntyperäinen havaijilainen. Hän on jakanut Instagramissa myös videon, jossa hän sanoo, että havaijilainen yhteisö tarvitsee nyt aikaa parantuakseen, surrakseen ja palautuakseen.

– Se tarkoittaa, että mitä vähemmän saarella on nyt vieraita viemässä elintärkeitä, erittäin rajallisiksi käyneitä resursseja, sen parempi.

44-vuotias näyttelijä kommentoi Mauin tilannetta sen jälkeen, kun saaren asukkaat olivat kertoneet järkyttyneensä rannalla lekottelevien turistien lomanvietosta samaan aikaan kun paikalliset etsivät raunioista kuolonuhreja.

– Ne vedet, joissa ihmiset kuolivat kolme päivää sitten, ovat samoja vesiä, joissa nämä vierailijat, turistit, heti seuraavana päivänä uivat, eräs paikallinen sanoi BBC:lle.

– Yksikään havaijilainen ei uisi, snorklaisi tai surffaisi näin traagisissa olosuhteissa. Kukaan ei pidä hauskaa tragedian keskellä ja jatka elämäänsä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, hän jatkoi.

Myös paikalliset viranomaiset ovat pyytäneet Mauin saarella muista kuin välttämättömistä syistä matkailevia poistumaan ja kehottaneet ihmisiä peruuttamaan suunnitteilla ollevat matkansa sinne.

Turisteja pyydetään pysymään poissa siitäkin huolimatta, että matkailun hiipuminen tietäisi melkoista romahdusta Havaijin taloudelle. Turismi oli Havaijin matkailuviranomaisten mukaan vuonna 2019 suurin yksittäinen yksityisen pääoman lähde. 10,4 miljoonaa vierailijaa käytti saarilla silloin yhteensä 18 miljardia dollaria. Mauille päätyi rahoista noin kolmannes.

Mauin elinkeinolautakunnan mukaan matkailun merkitys on saarelle vieläkin suurempi. Se arvioi, että noin 80 prosenttia kaikista saarella syntyvistä tuloista on suoraan tai epäsuorasti peräisin turismista.

Lähde: BBC News