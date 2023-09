Kasvissyöjä pitää lihaa syövän poromiehen ruokavaliota eettisempänä kuin omaansa – suositukset haastavat saamelaisia pohtimaan tottumuksiaan

Vielä elokuun alussa Sevettijärven teurastamo kaikuu tyhjyyttään, kun poromies Veikko Feodoroff esittelee kolmen paliskunnan tärkeintä työpaikkaa. Teurastamolla realisoituu poronomistajien palkka, sillä täältä poronliha lähtee myyntiin.

Teurastamolla poromiehet tainnuttavat itse poronsa, jotta se saa mahdollisimman hyvän lopun elämälleen. Täältä poron lihat etenevät myyntiin joko isommille lihayrityksille tai poromiesten omaan pakkaseen.

– Meidän tulee pystyä itse tekemään työmme loppuun saakka. Haemme metsästä porot, ja valitsemme erotuksessa eloon jäävät ja teuraaksi menevät. Teurastamo on tärkeä paikka, sillä täältä se palkka meille tulee. Teurastaminen kuuluu tähän elämäntapaan, kertoo Veikko Feodoroff.

Keväjärveläinen kasvissyöjä Anna Lumikivi kuuntelee tarkkaan teurastustyön vaiheita. Lumikivi ei hätkähdä, vaikka Feodoroff kertoo tarkkaan, kuinka poron eri ruhon osat ja sisälmykset työstetään paikan päällä. Kolttasaamelainen Lumikivi on ollut kasvissyöjä nuoruudestaan saakka.

– Vaikken syökään lihaa, on hyvä tietää, mistä se tulee. Porohan on kaikkein parhainta lihaa, mitä voisi syödä, sillä se on suoraan luonnosta tullut. En tosin itse haluaisi teurastaa poroja, sanoo Lumikivi ja naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Anna Lumikivi on ollut nuoruudestaan saakka kasvissyöjä. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Lihansyönti lisääntyy jatkuvasti Suomessa

Nykypäivänä ihmisten lihansyönti vain kasvaa ja kasvaa vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen käyttää keskimäärin 79 kiloa lihaa vuosittain. Viikkotasolla se tekee jopa 770 grammaa henkilöä kohti.

Nykysuositusten mukaan punaista lihaa suositellaan käytettävän vajaa puoli kiloa viikossa. Tämäkin suositus pienenee koko ajan: uuden pohjoismaisen suosituksen mukaan punaista lihaa ja lihajalosteita tulisi käyttää korkeintaan 350 gr viikossa. Punaisella lihalla tarkoitetaan naudan-, porsaan-, lampaan- ja hevosenlihaa. Poronliha ei kuitenkaan kuulu näihin suosituksiin.

Poromies Veikko Feodoroff kuvailee omia ruokailutottumuksiaan samanlaisiksi kuin jo hänen esivanhemmillaan oli. Poronlihan lisäksi kolttasaamelaisten ruokavalioon on kuulunut paljon kalaa, marjoja sekä sieniä – jopa männynkuoresta raavittu pettu pelasti kolttasaamelaiset katovuosina.

Avaa kuvien katselu Sevettijärveläisen Veikko Feodoroffin ruokavalio on samanlainen kuin hänen esivanhemmillaan - tosin nykyisin hän nauttii paljon enemmän kasvikunnan tuotteita. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Poro on yhä luonnonvarainen eläin, joka on ollut saamelaisille elinehto. Poronliha nähdään yhä ekologisempana ja eettisempänä vaihtoehtona punaiselle lihalle. Poroja ei hoideta vain ruuantuotantoa varten, vaan porosta pyritään käyttämään joka ikinen osa muun muassa käsitöihin ja vaatetukseen yhä tänäkin päivänä. Mutta kun maailma muuttuu, myös saamelaisten arkielämä on länsimaistunut.

Tutkimusten mukaan liiallinen lihansyönti on haitaksi niin ympäristölle kuin myös ihmisten terveydelle. Tämän tiedostaa myös sevettijärveläinen poromies. Veikko Feodoroff käy noin kerran viikossa kaupassa ja hänen ostoskoriinsa tarttuu monenlaisia kasvikunnan tuotteita. Lihan sijaan, hänen kattiloissaan porisee silloin tällöin myös kasvisproteiinit.

– Kai täälläkin voisi yrittää kasvattaa joitakin kasviksia, kuten pottuja, porkkanoita, erilaisia yrttejä ja salaatteja. Kyllä ne saa kasvamaan täälläkin, eikä sitä varten tarvitsisi sen suurempaa peltoa laittaa. Emme voi syödä niin ympäri vuoden, mutta kai sitä puolen vuoden ajan voisi itse jopa kasviksia omasta maasta nauttia, pohtii Feodoroff.

Kuinka eettisesti saamelaiset syövät?

Sevettijärven teurastamolla Veikko Feodoroff demonstroi, kuinka porot kävelevät itse erotusaidalta teurastamon pihalle rakennettuihin aitauksiin ja siitä eteenpäin nykyaikaisen teurastamon sisätiloihin. Kauas ei tarvitse mennä kauas ajassa taaksepäin, kun vielä Feodoroffin lapsuudessa porot teurastettiin porokämpän pihalla erotusaidalla omaan ja muiden käyttöön.

Poron teurastus on jo vuosikymmeniä ollut tarkkaan ohjattua, jotta poro lopetettaisiin mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Vielä on pari kuukautta syksyn erotusaikaan, jolloin teurastamon tiloissa käsitellään sadottain poroja myyntiin. Poronlihaa ei teurasteta myyntiin jatkuvasti, vaan seuraavan kerran poronlihaa päätyy teuraaksi ja myyntiin tällä mittakaavalla jälleen vuoden päästä syksyllä.

Sekä Veikko Feodoroff ja Anna Lumikivi näkevät saamelaisten ruokailutottumusten eettisempänä kuin keskivertosuomalaisella. Saamelaisalueen syrjemmissä kolkissa lähin ruokakauppa löytyy jopa 40 kilometrin päästä, joten ruokaostoksia on suunniteltava tarkemmin. Omavaraisuus on hyvin tärkeää yhä tänäkin päivänä.

Avaa kuvien katselu Veikko Feodoroff ja Anna Lumikivi ovat pohtineet ja kyseenalaistaneen omia ruokailutottumuksiaan. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Kasvissyöjänä Anna Lumikivi on kyseenalaistanut paljon myös omia valintojaan.

– En itseasiassa tiedä tarkkaan, mistä minun ruokani on lähtöisin. Jos vertaa minun ja Veikon ruokailutottumuksia, niin mielestäni hänellä on eettisempiä valintoja. Mielestäni kasvisyöntikään ei ole niin mustavalkoinen asia, pohtii Anna Lumikivi.

Esimerkiksi Lumikiven lautaselle päätyy paljon kasvistuotteita, jotka on kuljetettu toiselta puolelta maapalloa Saamenmaan kauppoihin. Esimerkiksi avokadosta tuli todella suosittu länsimaisessa ruokavalioissa, että sen kasvattamiseen tarvitaan paljon resursseja, kuten suuria määriä kasteluvettä.

Veikko Feodoroffin mukaan monet kolttasaamelaiset perheet saavat yhä täytettä ruokakomeroihinsa omilta takapihoiltaan ja lähijärvistä.

– Jos ruuan saa lähiluonnosta kokemalla verkkoja soutaen tai syömällä poroa samalta alueelta, on se mielestäni ympäristöystävällisempää kuin ostaa kaupasta kasvatettua lohta, joka on kuljetettu mutkan kautta lähimpään kauppaan. Näin täällä moni perhe elää yhä, sanoo Feodoroff.