Kehitysyhteistyöhön lahjoittamista saatetaan tukea verovähennyksin – Ei paikkaa leikkauksia, sanovat järjestöt

Euroopassa on yleistä, että hyväntekeväisyyteen lahjoittamisesta voi saada verovähennystä. Suomessa voi tällä hetkellä vähentää verotuksessa tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tehtyjä lahjoituksia.

Kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen tulevaisuus on epävarma.

Hallitus aikoo leikata kehitysyhteistyöstä roimasti. Koko hallituskauden aikana kehitysyhteistyöstä säästetään noin miljardi euroa.

Ulkoministeriö on tämän johdosta valmistautunut sopeuttamaan toimintaansa esimerkiksi lakkauttamalla määräaikaisia tehtäviä.

Leikkaukset kohdistuvat todennäköisesti myös kehitysyhteistyötä tekeviin kansalaisjärjestöihin. Monen järjestön rahoitus nojaa vahvasti valtion avustuksiin.

Hallitusohjelmasta löytyy kuitenkin kirjaus, joka saattaa helpottaa yhdistysten taloudellista ahdinkoa.

Hallitus lupaa selvittää järjestelyä, jossa kehitysyhteistyöhön tehtäviä lahjoituksia voi vähentää verotuksessa. Saattaa siis syntyä uusi verovähennysoikeus, josta kehitysyhteistyötä tekevät tahot hyötyisivät.

Toinen hallitusohjelmaan kirjattu vaihtoehto on vapaaehtoisen lahjoituksen tekeminen verotuksen yhteydessä. Tämä tarkoittaisi, että tietyn osuuden omasta veropotista voisi lahjoittaa itse valittuun kehitysyhteistyökohteeseen.

Kehitysyhteistyön parissa työskentelevien järjestöjen mukaan mahdollisuus vähentää lahjoitus verotuksessa on itsessään hyvä asia, mutta valtion roolin pienentäminen samalla on haitallista.

Suomen kehitysyhteistyö Kehitysapu ja kehitysyhteistyö ovat julkisin varoin kustannettua tukea tai lainaa. Tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä ja hyvinvointia kohdemaissa. Tärkeimmät kohdemaat: Ukraina, Afganistan, Etiopia Kokonaismäärä 2023: 1,1 miljardia euroa Hallitusohjelma: Suunniteltuja korotuksia perutaan ja tulevia määrärahoja leikataan hallituskauden aikana reilun miljardin euron edestä. Ukrainan humanitaarinen apu erotetaan omaksi osuudeksi, johon varataan 232 miljoonaa euroa. Avaa

”Ei paikkaa leikkauksia”

Hallitusohjelman kirjaus verovähennysoikeudesta saattaa olla kompromissi, jolla pyritään paikkaamaan hallituksen suunnittelemia kehitysyhteistyön miljardisäästöjä, Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu pohtii.

Hallitusneuvottelujen aikaan ruotsalainen kansanpuolue ja perussuomalaiset olivat täysin eri linjoilla kehitysyhteistyöstä: perussuomalaiset tavoitteli mahdollisimman suuria leikkauksia ja RKP puolestaan halusi lisätä rahoitusta.

– Tulkintaa tukee se, että lahjoitusten verovähennysmahdollisuuden selvittämisessä on mainittu kohteena pelkästään kehitysyhteistyö ja samalla juuri kehitysyhteistyöhön kohdistuu suuret leikkaukset, Nalbantoglu sanoo.

Verovähennysoikeudesta syntyvä lisääntynyt lahjoittaminen ei Nalbantoglun arvion mukaan korvaisi säästöjä, jotka hallitus aikoo kehitysyhteistyöhön kohdentaa.

– Ei tällaista miljardileikkausta missään nimessä voida yksityislahjoittamisella paikata.

Avaa kuvien katselu Fingolla työskentelvän Ilmari Nalbantoglun mielestä kehitysyhteistyön rahoituksen päävastuun siirtäminen valtiolta kansalaisille ei olisi tehokasta. Kuva: Ext-hans-peter Dhuy / Yle

Suomessa verovähennysoikeus vain korkeakoululahjoituksille

Tällä hetkellä Suomessa yksityishenkilön on mahdollista vähentää verotettavasta ansiotulostaan Euroopan talousalueen yliopistolle tai korkeakoululle tehty lahjoitus.

Yksityishenkilö pystyy vähentämään ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen. Verotuksessa huomioidaan jäljelle jääneet tulot.

Myös yrityksillä on vastaavanlainen mahdollisuus vähentää korkeakouluille lahjoitettu summa yhteisöverotuksessa. Yrityksillä on lisäksi oikeus vähentää verotuksessa pieniä lahjoituksia, jotka on annettu yhdistykselle. Lahjoituksen vastaanottavan yhdistyksen tulee olla yleishyödyllinen ja joko paikallinen tai muuten yrityksen toimialaa lähellä. Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole vähennyskelpoinen.

Yleistä verovähennysoikeutta hyväntekeväisyyteen suunnatuista lahjoituksista Suomessa ei siis ole. Käytäntö on muualla Euroopassa hyvin yleinen.

Esimerkiksi Ruotsissa voi vähentää verojaan neljänneksen hyväntekeväisyyteen lahjoitetusta määrästä – kuitenkin enintään 3 000 Ruotsin kruunua eli reilut 250 euroa.

Kehitysyhteistyötä tekevät yhdistykset näkevät, että uusi verovähennysoikeus toisi hyötyjä alalle.

Nalbantoglun mukaan muutos voisi lisätä intoa lahjoittaa kehitysyhteistyöhön ja vahvistaa näin kehitysyhteistyön rahoitusta jonkin verran. Se voisi lisäksi mahdollistaa lahjoittamisen myös pienituloisimmille, vaikka hyvätuloiset hyötyvät verovähennyksistä tavallisesti enemmän.

Vastuullinen lahjoittaminen ry VaLan pääsihteeri Pia Tornikosken mielestä lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentaminen on oikea suunta alalle ja toisi Suomea lähemmäs muuta Eurooppaa.

– Esimerkiksi EU-komissio julkaisi kesäkuussa ehdotuksen, jossa on kerrottu, että filantropian esteiden purkaminen sekä näiden tukitoimien ja kannusteiden luominen ja selvittäminen olisi jäsenvaltioissa tulevaisuudessa suotavaa tehdä, Tornikoski sanoo.

Avaa kuvien katselu VaLan Pia Tornikosken mielestä järjestöjen varainhankinnan edistämistä voitaisiin tukea julkisella rahoituksella. Kuva: Pete Dhuy / Yle

Näkyvät järjestöt hyötyvät eniten

Hallituksen suunnitelmat muuttavat kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen näkymiä.

– Vaikuttaa siltä, että tavoitteena on siirtää kehitysyhteistyön rahoitusvastuuta enenevissä määrin valtiolta kansalaisten huoleksi. Tämä on väärä polku, koska valtio rahoittajana on merkinnyt vakautta ja vaikuttavuutta kehitysyhteistyössä, Nalbantoglu sanoo.

Hänen mukaansa kansainväliset sopimukset velvoittavat ensisijaisesti valtiota kehitysyhteistyön rahoittajana. Suomi on YK:ssa ja EU:ssa sitoutunut rahoittamaan kehitysyhteistyötä 0,7 prosentilla bruttokansantulostaan. Viimeisen viiden vuoden aikana osuus on ollut keskimäärin 0,46 prosenttia.

– Kansainvälisiä velvoitteita ei voida korvata kansalaistoiminnalla, Nalbantoglu toteaa.

Rahoituksen painopisteen siirtäminen valtiolta yksityisiin lahjoituksiin saattaa näkyä myös kehitysyhteistyökohteiden kirjon kaventumisena. Nalbantoglun ja Tornikosken mukaan rahoitus todennäköisesti painottuisi kohteisiin, joista on helpompaa viestiä.

– Lahjoituksen antajalle on tärkeää saada faktatiedon lisäksi tunne siitä, että lahjoituksen kohteen työ on vaikuttavaa. Voi tulla hyvinkin paljon vaihtelua, miten hyvin järjestöt siinä menestyisivät, Tornikoski pohtii.

– On helppoa kertoa, että täällä on hätä, auttakaa. Sen sijaan vaikkapa naisten aseman rakenteellinen kehittäminen ei vedä samalla tavalla lahjoituksia puoleensa, Nalbantoglu kertoo.