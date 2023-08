Kielitoimisto tyrmäsi hyvinvointialue-nimen, mutta silti se tuli käyttöön koko Suomeen: “Vähättelevä termi"

Hyvinvointialueilla ei ole yhtenäistä linjaa lyhenteille, esimerkiksi Kymenlaakson hyvinvointialue on Kymenhva, Lapin hyvinvointialue on Lapha ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen lyhenne on Ekhva.

Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle