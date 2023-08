Tekoälyn tekemät monimutkaiset huijaukset lisääntyvät Suomessakin muutaman vuoden sisään, asiantuntija ennakoi

Adminize oy:n tutkimusjohtaja Sami Laiho kertoo, millaisia huijauksia maailmalla on jo nähty.

Tekoälyn avulla toteutetut digihuijaukset tulevat yleistymään suhteellisen pian myös Suomessa, arvioi tietoturva-asiantuntija, Adminize oy:n tutkimusjohtaja Sami Laiho. Laiho on yksi maailman johtavia Windowsin tietoturva-asiantuntijoita.

– Meillä menee noin 4-5 vuotta, niin että huijaukset piinaavat meitä samalla lailla kuin pakettien saapumisilmoitukset, joita ihmiset saavat nyt koko ajan, Laiho pohtii 8 minuuttia-ohjelmassa.

Tekoälyn avulla pystytään tekemään joko huomattava määrä enemmän tai henkilökohtaisempia ja vakuuttavampia huijauksia.

Esimerkkinä Laiho mainitsee Psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietotietomurron vuonna 2020. Laiho oli yksi murron uhreista käytyään muutaman kerran Vastaamon asiakkaana vuosia aiemmin.

Vastaamosta vuodetun tiedon perusteella on muodostettu ja lähetetty viestejä, joissa kerrotaan, että vastaanottajaan on yritetty ottaa yhteyttä. Mukaan on voitu liittää tämän osoitetiedot tai henkilötunnus.

– Siellä (Vastaamolla) on 30 000 ihmisen potilastiedot, jotka kaikki voitaisiin antaa tekoälylle. Tekoäly voi sen jälkeen lähettää viestin, että ”olemme kehittäneet vaivoihisi uuden hyvän lääkkeen. Jos klikkaat tästä, pääset mukaan kokeilemaan”, Laiho sanoo.

Yhdysvalloissa on nähty huijauksia, joissa tekoäly on muodostanut ääniviestejä, joissa puhutaan vastaanottajan lapsen äänellä. ”Lapsi” voi soittaa hätääntyneen puhelun ja pyytää siirtämään nopeasti rahaa.

– Olemme menossa siihen, että kyseessä voi olla jopa videopuhelu, jossa näet lapsesi puhuvan. Tulemme varmasti siirtymään siihen, että tarvitsemme vahvan tunnistautumisen kanssakäymiseen, Laiho kertoo.

Hänen mukaansa tällaisia huijauksia voidaan nähdä myös Suomessa.

– Jos ajattelee tekoälyä, niin eihän sille suomen kieli mikään vaikea ole. Sille voidaan antaa sanavarasto, kielioppia ja ääninäytteitä.

Laiho on sanonut tietoturvan on 25-prosenttisesti tietoturvaa ja 75-prosenttisesti psykologiaa.

– En pidä yhtään siitä, että sanotaan ihmisen olevan tietoturvan heikoin lenkki. Kyse on vain siitä, että ihmiselle ei ole kerrottu tarpeeksi riskeistä, eikä kerrottu, miten toimia.

